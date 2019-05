Michelisz rákapcsolt, a második sorba kvalifikált Zandvoortban

A hét közben helyzetbe hozott Lynk & Co tarolt a WTCR szombati időmérőjén.

Visszaáll az előző hétvége táblázata a WTCR-ben a Lynk & Co tarolása után.

Ha nem is alaposan, de jelentősen átrendeződtek az erőviszonyok a WTCR szombati és vasárnapi időmérői között Zandvoortban, nagyban a hétvége közepén hozott teljesítménykiegyenlítő-rendszert érintő változtatás miatt, ami a Lynk & Co autók szombat reggeli fölényét próbálta meg visszacsinálni.

Az időmérő első harmada alapján ez sikerült is, a szombati 7 tizedes előny eltűnt, de a Lynk & Cók így is versenyben tudtak maradni – a szombati pole-t megszerző Thed Björk és Michelisz Norbert nagy csatában voltak az elején az első helyért, folyamatosan előzgették egymást pár századdal, végül pedig Björk, Michelisz sorrendben mentek tovább a top 12-be, ahová meglepetésre nem jutott be a címvédő Gabriele Tarquini.

A Q2-ben maximum két jó próbálkozásra volt ideje minden pilótának – kivéve a Volkswagent vezető Johan Kristofferssonnak, a kétszeres ralikrossz-világbajnokot ugyanis pont ekkor hívták ki mérlegelésre. Az első mért körök után maradt a Björk, Michelisz sorrend az élen 35 ezredes különbséggel, de nagyon szoros volt az eleje, az első hét pilóta 203 ezredmásodpercen belül volt, biztos volt, hogy hajszálon múlik majd, ki jut be a legjobb ötbe.

Ez végül csak két márka képviselőinek sikerült, a Lynk & Cótól Björk, Yvan Muller és Yann Ehrlacher, a Hyundaitól pedig Michelisz Norbert és Augusto Farfus mehetett a pole-ért. Björk és Muller egyébként ezredre azonos idővel ment tovább a Q3-ba, Michelisz 68 ezredre jött mögöttük. A fordított rajtrácsos pole-t jelentő 10. helyet a bajnoki összetettben vezető Esteban Guerrieri szerezte meg Hondával.

A legjobb öt között a pilóták a továbbjutás sorrendje alapján dönthetnek arról, hogy hányadiknak szeretnének menni a folytatásban. Michelisz az első helyre csapott le, és ezredre olyan kört ment, mint amivel harmadik helyen bejutott a Q3-ba. Ez a végén a negyedik helyre volt elég, a négyszeres világbajnok Muller rettenetesen jó körrel előzte meg a magyar túraautóst, míg Björk két kisebb hibával, 78 ezredes előnnyel tette meg ezt, Ehrlacher pedig a két márkatárs közé lőtt be. Farfus a másik Hyundaijal nagyot hibázott az egyik féktávon, így maradt Michelisz mögött.

A hírek szerint a két Hyundai nem lőtt el friss gumit az időmérő legvégén, így a harmadik futam elején előnyben lehetnek a Lynk & Cókkal szemben a rajtnál.

A folytatásban 13.15-kor jön a fordított rajtrácsos futam Guerrierivel az élről, a főfutam 16.35-kor rajtol, ezen Michelisz a negyedik helyről rajtolhat majd.