Minden, amit Michelisz Norbert WTCR-szezonzárójáról tudni kell

1906-ban Szisz Ferenc nyerte a legelső Grand Prix-t, de volt már F1-pilótánk és motoros világbajnokunk is. Épp itt az ideje, hogy a magyar autóversenyzésnek is legyen nemzetközi bajnoka, Michelisz Norbert ezt elérheti a hétvégén.

Miért fontos ez a szezonzáró?

A hétvégén rendezik a túraautó-világkupa, vagyis a WTCR 2019-es szezonjának utolsó versenyhétvégéjét Malajziában, itt dől el az idei bajnok kiléte, vagyis az, hogy ki lesz a szezon legjobb túraautós pilótája. A bajnoki címre négy pilótának van még esélye, a magyar sporttörténelem előtt álló Michelisz Norbert mellett Esteban Guerrieri, a korábbi négyszeres világbajnok Yvan Muller és a 2017-es világbajnok Thed Björk nyerhetnek még.

Mi ez a WTCR?

A korábbi túraautó-világbajnokság (WTCC) szerkezeti átalakítása után 2018-ban létrejött túraautó-világkupa rövidítése a WTCR. Ebben már nem gyártók, hanem (erős gyári támogatással induló) privát csapatok versenyeznek, a 2019-es idényben hét márka 26 állandó indulóval.

A WTCC-ben 2017 végéig használt autókhoz képest olcsóbb túraautókra váltottak, ám a TCR-szabályrendszert (szélesebb kör számára megfizethető túraautók, amik a csúcskategóriát jelentő WTCR-től kezdve az országos bajnokságokig bezárólag használhatók és ugyanazt a szintet képviselik, szemben a korábban az áruk miatt lényegében csak a WTCC-ben elérhető csúcsgépekkel) követő autók ára is 100 ezer euró fölött mozog, szóval így is elég költséges az indulás vállalása. Mivel nincs gyártói jelenlét, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabályai szerint nem is tekinthető hivatalos világbajnokságnak a sorozat, ezért, és a TCR-autókra való váltást jelezve lett az új sorozat neve WTCR.

Akkor nem is világbajnok lesz Michelisz?

Hivatalosan nem, ám ez tulajdonképpen csak egy apró részletkérdés: a mezőny erejét, méretét nézve a 2018-as és a 2019-es WTCR is jóval erősebbnek tekinthető, mint a WTCC volt 6-7 évben, hiszen akkor egy, maximum két márka volt esélyes a győzelemre. A WTCR-ben viszont már az első évben mind a hét márka nyert futamot, és ez 2019-re is igaz maradt.

Hogy jobb lett a bajnokság, azt az is jelzi, hogy tavaly és idén is a szezonzáró legvégéig nyílt maradt/maradhat a küzdelem. Idén például három márka négy pilótája (Michelisz Norbert mellett Esteban Guerrrieri, Yvan Muller és Thed Björk) megy a bajnoki címért a malajziai Szepangban.

Az, hogy a végén nem világbajnok, csak világkupa-győztes lesz egyikük, a lényegen nem változtat, ugyanúgy a túraautózás csúcsára ér, mint azt tette volna a WTCC-ben.

Mikor láthatom a versenyeket?

A WTCR malajziai hétvégéjének programja december 13., péntek 03.00-03.45 Első szabadedzés

05.45-06.15 Második szabadedzés

08.15-08.45 Első időmérő

12.30-13.45 Második időmérő december 15., vasárnap 08.15-08.45 Első futam, 9 kör

11.15-11.45 Második futam, 9 kör

13.10-13.50 Harmadik futam, 11 kör Magyar idő szerint

A versenyprogram december 13-án, pénteken indul, a bajnokot pedig vasárnap, a harmadik futam végén avatnak. Pénteken magyar idő szerint hajnalban rendezik a két szabadedzést, amit még aznap két időmérő követ. Az első időmérő az első futam, a második időmérő a fordított rajtrácsos második futam és a harmadik futam rajtsorrendjéről dönt. A fordított rajtrácsos futamnál a legjobb 10 pilótát forgatják át úgy, hogy a gyorsabb versenyzők hátulról indulva még jobb versenyt csináljanak, és hogy a többiek is kapjanak némi esélyt.

Az időeltolódás azt is jelenti, hogy mind a magyar idő szerint pénteki második időmérő, mind a vasárnap délutáni harmadik futam már este, villanyfénynél zajlik, extra körítést adva a záró versenyhétvégének. Szombaton a motorosok endurance-világbajnoksága lesz a főszereplő, egy nyolcórás versennyel zárják le a szezont, ezért nem ülnek autóba a WTCR pilótái aznap.

Este? Az kinek kedvez?

Tulajdonképpen senkinek és mindenkinek, legalábbis nem az éjszakai körülmények és a villanyfények lesznek a döntők. Sokkal inkább az, hogy a WTCR szempontjából új helyszín Malajzia, vagyis a legtöbb azon múlik majd, hogy a pilóták milyen gyorsan tanulják meg az 5543 méter hosszú pályát, a csapatok milyen gyorsan találják meg az ideális beállításokat, és hogy mennyire jól alkalmazkodnak ahhoz, hogy napközben 30 fok fölötti meleg, helyenként eső várható. Az este 8 utánra benyúló második időmérő és harmadik futam idejére viszont már hűlhet a pálya.

Miért van ennyi verseny?

A túraautózásban klasszikusan két futam szokott lenni, egy fordított rajtrácsos és egy sima verseny, amit egy időmérő előz meg. Ám a WTCC-WTCR-váltáskor csökkent a versenyhétvégék száma, a szervezők pedig plusz egy időmérővel és futammal toldották meg a programot, hogy pótolják a kieső kilométereket, illetve hogy még több esélyt adjanak a pilótáknak a pontszerzésre. A harmadik futam mindig hosszabb, mint a többi, ez a hétvége fő eseménye, ezért nyújtották meg.

Hány pontot osztanak?

Mindkét időmérő első öt helyezettje pontot kap 5-1-ig osztva, a futamokon pedig a legjobb 15-öt pontozzák, a futamgyőztes 25 pontot kap, a 15. helyen leintett pilóta pedig 1-et (25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 leosztásban a mezőnyben).

Így egy hétvégén a maximálisan gyűjthető pontszám 85, ám ehhez mindkét időmérőt és mindhárom futamot meg kell nyernie valakinek, ilyenre még nem volt példa a WTCR-ben. Az eddigi legerősebb versenyhétvégét a korábbi négyszeres világbajnok, Yvan Muller produkálta nem rég, amikor Kínában mindkét időmérőt megnyerte, két futamon az élről indulva rajt-cél győzelmet aratott, a fordított rajtrácsos versenyen pedig a 10. helyről indulva a dobogóig küzdötte fel magát. Vagyis a maximálisan megszerezhető 85 pontból 76-ot begyűjtött.

Mi várható?

A szezonzáró hétvége két időmérője és három futama előtt Michelisz Norbert vezeti a bajnokságot 316 ponttal, mögötte 307-tel áll Esteban Guerrieri, 305-tel Yvan Muller, és még a 288 pontos Thed Björknek is van matematikai esélye a bajnoki címre. A büntetősúlyokat és az őszi eredményeket elnézve Esteban Guerrieritől kell nagyobb hajrá, ő az elmúlt három versenyhétvégén összesen gyűjtött annyit, mint a szezon végére megtáltosodó Muller csak Kínában. Michelisz Norberttől hibátlan versenyzés kell, hogy megtartsa 9 pontos előnyét, és a magyar motorsport legnagyobb sikerét érje el Malajziában.

Kit milyen autóban kell figyelni?

Michelisz Norbert 2018 óta a Hyundai pilótája, az 5-ös számú, halványkék alapfestésű, kék-piros mintával ellátott autó az övé. A bajnoki második Esteban Guerrieri a Münnich Motorsport fekete, fehér, piros színeket viselő Hondáját vezeti, 86-os rajtszámmal. A másik két kihívó első ránézésre azonos autót vezet, hiszen Yvan Muller és Thed Björk is a Cyan Racing kék Lynk & Cójában ül, ráadásul náluk még eltérő színű visszapillantó tükrök sem segítenek a megkülönböztetésben. Egyedül a rajtszám alapján lehet tájékozódni: Björk 11-es, Muller 100-as számmal szerepel a mezőnyben.