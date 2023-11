A 18 éves magyar autóversenyző, akire a Ferrari-sorozatban figyeltek fel

A Rossocorsa-Ferrari Budapest versenyzője a Formula–1 után az olasz autómárka számára a második legrangosabb széria szezonzáró állomásán csütörtökön negyedikként, majd pénteken másodikként ért célba Mugellóban.

Ez volt az első szezonom a sorozatban. Felemelő érzés rögtön a debütáló évben ilyen szép helyezéssel zárni a versenyzést. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, büszke vagyok a csapatra. Óriási megtiszteltetés képviselni Magyarországot a Ferrari legjobbjai között

– nyilatkozta a magyar versenyző, aki úgy lett dobogós az idény végén, hogy a hét fordulóból álló sorozatnak csak öt állomásán állt rajthoz.

Mit kell tudni erről a sorozatról?

A maranellói gyár 1993-ban úgy döntött, hogy önálló márkabajnokságot indít, ami napjainkban a világ egyik legexkluzívabb versenysorozatának számít. Az amatőr és professzionális versenyzők összesen négy kategóriában mérkőzhetnek meg egymással, ezek a következők:

Trofeo Pirelli (professzionális)

Trofeo Pirelli AM (professzionális)

Coppa Shell (amatőr)

Coppa Shell AM (amatőr)

Válint Bence a széria legerősebb mezőnyébe (Trofeo Pirelli) nevezett, és többek között Adrian Sutilt is maga mögé utasította. A Formula–1 rajongóinak aligha kell bemutatni őt: a német pilóta 2007 és 2014 között összesen 128 versenyen állt rajthoz a technikai sportok királykategóriájában, így hatalmas rutinnal rendelkezik.

A mezőny idén még a 670 lóerős 488 Challenge EVO-val versenyzett (mindenki ugyanolyan autóval köröz a pályán), amit jövőre a szombaton leleplezett Ferrari 296 Challenge nevű „szörnyetegre” cserélnek a pilóták. A hátsókerék-hajtású modell egy biturbós, hathengeres motort kapott, ami 7500-as fordulaton 700 lóerős teljesítményt ad le.

A Formula–1 valószínűleg álom marad

Édesapja elmondása szerint Bence két és fél évesen már elektromos autókkal játszott, három és fél évesen pedig gyermekeknek épített gokarttal gyakorolt hétvégente az elhagyatott, üres parkolókban. Évekkel később a különböző gokartversenyeken nem nagyon akadt kihívója, a Formula–4-ben viszont nem volt szerencséje, szponzorok és pénz híján pedig nem nagyon volt előrelépési lehetőség a Formula–3-ba vagy a Formula–2-be, utóbbi az F1 előszobájának tekinthető.

Most viszont a Rossocorsa-Ferrari Budapest látott benne fantáziát, és Bence élt is a lehetőséggel. A csapat menedzsere, Oláh Gyárfás – aki 2015-től 2022-ig a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke volt – az Indexnek úgy fogalmazott, hogy elégedett lehetnek a szezonnal, tekintve, hogy Bence több versenyt is kihagyott.

Hozzátette: miután több csapattól is kaptak ajánlatot, így biztosra vehető, hogy a magyar versenyzőnek lesz ülése 2024-ben is. mi több, a remények szerint a bajnoki címért is küzdhet.

Ahhoz, hogy valaki részt vegyen ebben a szériában, rengeteg pénzt kell megmozgatnia. Bence édesapja, Válint Tibor (aki szintén autóversenyző volt) lapunknak azt mondta: a kiadási oldalon több százezer euró jelenik meg, hogy egyáltalán lehetőség legyen kigurulni a rajtrácsra.

A kérdésre, miszerint van-e esély arra, hogy Baumgartner Zsolt után újra egy magyarnak szurkolhassunk az F1-ben, egyértelmű válasz érkezett: Válint Tibor szerint

ma Magyarországról indulva gyakorlatilag lehetetlen felkerülni a „legfelső polcra”,

mert ahhoz a tengernyinél is több pénzt kell előteremteni, ami a magyar szülőknek átléphetetlen akadályt jelent.

„Plusz reggeltől estig gyakorolnia kellene a gyermeknek, miközben az iskolát hanyagolja. Nálunk ez nem fért bele” – tette hozzá Válint Tibor.

Az autósportba is betörhet a mesterséges intelligencia

Mugellóban azt is megtudtuk, hogy Bence csak akkor versenyezhetett gyerekként, ha jó eredményeket ért el az iskolában. Amint azt a jelek mutatják, jól ment neki a tanulás, gyorsan megtanult anyanyelvi szinten kommunikálni angolul, a kitartásának köszönhetően Hollandiában folytathatta felsőfokú tanulmányait.

Külföldön olyan tantárgyakat vett fel, melyek a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és felhasználásához kapcsolódnak. Lapunknak Bence elárulta, hogy

az AI segítségével szeretné megkönnyíteni a saját és a versenymérnöke dolgát, vagyis a paddockban felhasználná az egyetemen megszerzett tudást, hogy aztán abból előnyt kovácsoljon.

Azt pedig már a segítője – aki jó kapcsolatot ápol egy másik volt F1-es pilótával, Vitantonio Liuzzival – mondta el nekünk, miben jó Bence a pályán: a fiatal magyar sallangmentesen vezet, nem vet be piszkos trükköket az előnyszerzés érdekében. Ráadásul az ösztönei sosem hagyják cserben, amikor előzésre szánja el magát.

A szezon zárásaként Válint Bence sajnos nem tudta megkoronázni ragyogó teljesítményét, így a Ferrari világdöntő hamar véget ért számára. Pedig a futamon a harmadik helyről rajtolva megvolt az esélye arra, hogy akár a győzelmet is megszerezze, de ezúttal pechje volt. Bence így értékelt a verseny után:

Hatalmas lendülettel indult a mezőny, nagyon jól kaptam el a rajtot, és az első kanyarban első is voltam, de azt követő csatában többen kicsúsztak a sóderágyba, ami miatt rögtön kitették a sárga zászlót és az SC táblát. Többen nem vették észre a jelzést, és a verseny hevében nekem jöttek. Sajnos az autó első futóműve annyira megsérült, hogy nem tudtam folytatni a versenyt. Mindig fájó, ha a végeredményt tőlem független külső okok, és nem a versenyzői tudásom befolyásolja. Ezzel együtt pályafutásom egyik legszebb hetét zárom. Óriási boldogság, hogy már az első szezonomban a Ferrari-elitben, összetett harmadik helyen végeztem a Trofero Pirelli Europe kupasorozatban. Alig várom, hogy kezdődjön a 2024-es szezon!

A következő szezonban a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe Magyarországra is ellátogat, május 30. és június 2. között a 16 kanyarból álló Balaton Park Circuit látja vendégül az amatőr és professzionális versenyzőket.

A 2023-as Finali Mondiali alább tekinthető meg teljes egészében (aki a grandiózus Ferrari Show nevű eseményre kíváncsi, tekerjen a végére):

(Fotó: Válint Bence 2023. október 29-én, Rossocorsa-Ferrari Budapest Team)