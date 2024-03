Autószerelőből lett kaszinókirály az egyik legkülönlegesebb magyar család feje

Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend a szerencsejáték, a hazai játékosok különösen a sportfogadásokért vannak oda, azon belül elsősorban a labdarúgásért. Az online kaszinózás és a sportfogadás, az utóbbin belül kiváltképp az élő fogadások izgalma ugyan egyre több embert vonz, azért továbbra is népszerűek a hagyományos kaszinók, ahol élő asztaloknál és slotgépeken tehetik próbára szerencséjüket a vendégek. Az Index lehetőséget kapott arra, hogy a zuglói Las Vegas Casino Atlantisban megismerkedjen azzal a magyar családdal, amelynek tagjai több évtizedes rálátással bírnak erre a különleges világra.

Magyarországon jelenleg 11, érvényes engedéllyel rendelkező földi kaszinó üzemel. Az öt legnépszerűbb a fővárosban található, immár több mint három évtizede. Ezek a következők:

Las Vegas Casino Atlantis,

Las Vegas Casino Atrium EuroCenter,

Las Vegas Casino Corvin Sétány,

Las Vegas Casino Sofitel,

Las Vegas Casino Tropicana.

Munkahelyi szerelemből magyar kaszinós dinasztia

Danó Attila, a Las Vegas Casino Atrium EuroCenter menedzsere a kilencvenes években csöppent bele a kaszinók világába. Ekkor kezdett krupiéként dolgozni, ami meglehetősen távol állt eredeti szakmájától, hiszen korábban autószerelőként tevékenykedett. Elmondása szerint azért váltott szakmát, mert feltűnt neki, hogy az egyik cimborájának mindig volt elég költőpénze, ami az akkori baráti társaságában nem számított gyakori jelenségnek.

Leült vele beszélgetni, alaposan kifaggatta az állásáról, majd meghozta a döntést: ő is krupié lesz.

Számításai szakmai és anyagi tekintetben mindenképpen bejöttek. Azt azonban akkor még nem tudhatta, hogy ez a döntés a magánélete szempontjából is kulcsfontosságú lesz: Attila ugyanis új munkahelyén ismerte meg leendő feleségét, Danó Szilviát, aki jelenleg a kaszinó központi irodájának titkársági munkatársaként dolgozik.

Szilvia lapunk kérdésére elmondta, hogy az ő szülei nem fogadták kitörő örömmel a hírt, miszerint kaszinóban szeretne munkát vállalni. A kezdeti kétkedés oka az lehetett, hogy a fejükben a kaszinó szó hallatán a valóságtól teljesen elrugaszkodott kép rajzolódott ki. Szerencsére hamar belátták, hogy nincs mitől félteniük.

Szilvia és Attila kapcsolatából azóta két lány született, de álmaikban sem gondolták volna, hogy a család végül valódi „kaszinós dinasztiává” válik. Mégis ez történt. Kisebbik lányuk, a most 21 éves Dorottya krupié az Atlantisban, míg az idősebb testvér, Patrícia korábban hoszteszként dolgozott ugyanott.

A beszélgetés ezen pontján Szilvia, Dorottya és Attila szinte egymás szavába vágva mondta el, hogy minden adandó alkalommal igyekeznek eloszlatni az emberek fejében a kaszinókról kialakult tévhiteket, sztereotípiákat. A Budapesten üzemelő földi kaszinók nem a hollywoodi filmekben látható világról szólnak, azonban a szórakozás és az izgalom szerencsés elegyét élheti át mindenki, aki valami különlegeset, de nem az irreális meggazdagodás lehetőségét keresi.

Erről ottjártunkkor mi is meggyőződhettünk. Az Atlantis kaszinóba belépve egy különleges világba csöppentünk bele, minden ragyogott a tisztaságtól, a rendre több biztonsági őr, a transzparens, a szabályos játékra pedig az úgynevezett pit boss és a hierarchiában a krupiék fölött álló supervisor is árgus szemmel figyelt.

A kaszinóban dolgozók tapasztalatai szerint a svindlerek már kikoptak az ilyen helyekről. Ez talán nem is meglepő annak fényében, hogy a kaszinókban kamerákon keresztül is ellenőrzik a játékszabályok betartását, és van egy dedikált szakértői csapat is, amelynek tagjai elsősorban a csalások kiszűrésére fókuszálnak. Velük alapesetben a kaszinó többi alkalmazottja nem is találkozik.

Aki rossz matekból, ne menjen krupiénak!

A család legfiatalabb tagjától, Dorottyától megtudtuk, hogy milyen készségekre van szükség ahhoz, hogy valakiből jó krupiévé váljon, olyanná, akihez a játékosok szívesen visszatérnek.

Magyarországon ma bárki pályázhat erre az állásra, ha betöltötte a 18. életévét, és az érettségi mellett egy erkölcsi bizonyítvány is ott lapul a zsebében. A jelentkezők a két hónapos, ingyenes tanfolyam során elsajátítják a blackjack, az amerikai rulett és az Ultimate Texas Hold’em póker játékok vezetését, valamint megtanulják többek között, hogy hogyan kell szabályosan, megfelelő kéz- és testtartással osztani a kártyalapokat és a zsetonokat.

Az alapkövetelményeknek sokan megfelelnek, de Attiláék szerint a jelölteknek ennél azért többre van szükségük ahhoz, hogy ne rostálódjanak ki már a tanfolyam ideje alatt. Aki például nem tolerálja a monotonitást, vagy nem jó matekból, annak nehéz dolga lesz. A krupiék munka közben egyszerre akár öt szorzótáblát is használhatnak fejben – a gyors számolás elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki megállja a helyét ebben a pozícióban.

A jó fizetés elvárásokkal jár

A kaszinókba a magyarokon kívül külföldiek is járnak, akikkel értelemszerűen idegen nyelven kell kommunikálni. A magabiztos angolnyelv-tudás ezért szintén fontos ebben a szakmában. Danóék elmondása szerint a fiataloknál ez egyre kevésbé jelent gondot, hiszen ők már úgy nőnek fel, hogy tudják: a boldoguláshoz elengedhetetlen egy-két idegen nyelv ismerete.

Ezenfelül jól kell tudni bánni a vendégekkel, hogy azok később is örömmel térjenek vissza a kaszinóba. Nincs két egyforma vendég: vannak, akik a folyamatos kommunikációt igénylik, míg mások ragaszkodnak hozzá, hogy csendben folyjon a játék az asztalnál. A jó emberismeret, az alkalmazkodóképesség és a diszkréció is nagy előnyt jelent ebben a munkakörben.

Dorottyától megtudtuk azt is, hogy sok más munkavállalóhoz hasonlóan a krupiék is napi 8 órában, heti 40 órás beosztásban dolgoznak, pihenőidejük pedig óránként 15 perc. A fizetésre vonatkozó kérdésre mosolyogva csak annyit feleltek: nincs nagy fluktuáció, mindenki szeret a cégcsoporthoz tartozó földi kaszinókban dolgozni.

Szenteste sincs megállás

A krupiék három műszakban dolgoznak, mivel a földi kaszinók éjjel-nappal nyitva tartanak: így számukra a záróra fogalma ismeretlen. Ünnepnapokon, sőt szenteste is várják a vendégeket, mivel vannak például olyan külföldiek, akik december 24-én is szívesen kaszinóznak.

A családtagok egy másik érdekes jelenségre is felhívták a figyelmet: évek óta erősödő trend, hogy a fiatal felnőttek szívesen keresik fel a kaszinót, mielőtt a belváros vagy a bulinegyed felé veszik az irányt, és az sem ritka, hogy a partizás végeztével beülnek pókerezni vagy blackjackezni.

Természetesen csak szalonképes állapotban, hiszen a kaszinók területére alkoholos befolyásoltság alatt álló vendégek nem léphetnek be.

A Danó család tagjai arról is meséltek, hogy a kaszinóban dolgozók alapvetően zárt és összetartó közösséget alkotnak, de mindig nyitottak az új tagok befogadására. Akinek sikerül bekerülni, az remek munkahelyi közösség tagja lehet, ahonnan elmondásuk szerint senki sem szeretne egyhamar kikerülni.

Az életkor nem számít, magyar celebek sem vetik meg ezt a szórakozást

Mi egy csütörtöki napon, a délelőtti órákban jártunk az Atlantis kaszinóban, és azt figyeltük meg, hogy a játékosok között fiatalok és középkorúak egyaránt voltak, sőt még egy idős hölggyel is találkoztunk, aki lelkesen és rutinosan ült oda az egyik slotgéphez.

Szó esett az online kaszinózásról is, amely egyre népszerűbb. A földi kaszinók ettől függetlenül több mint négy évtizede töretlen népszerűséget élveznek Budapesten – sokan, akár külföldről is, éppen a különleges atmoszféra és a nagyszerű hangulat miatt keresik fel ezeket a helyeket.

Arról is kérdeztük a kaszinó dolgozóit, hogy megfordulnak-e náluk magyar celebek. A válasz egyöntetű igen volt, neveket természetesen nem szabad kiadniuk, de érdekességként elmondták, hogy az idősebbek inkább a slotgépeken játszanak, míg a fiatalabbak ruletteznek vagy pókereznek.

Megtudtuk, hogy a médiában hírnevet szerző emberek teljesen normálisan, közvetlenül és lazán viselkednek, és örömmel térnek be játszani, mivel a földi kaszinók világa egy diszkrét, kulturált közeg, ahol sohasem rohanják le őket a szelfi- és autogramvadászok.