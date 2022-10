Spanyol blama: háromszor annyi portugál lehet a BL-nyolcaddöntőben

Spanyol blama – négyből csak egy (királyi) gárda jutott tovább

Nem volt jó hete a La Ligának a Bajnokok Ligájában, a spanyol együttesek közül a címvédő Real Madrid ugyan korábban már kiharcolta helyét a legjobb 16 között, így az RB Leipzig elleni vereség is belefért, a Sevilla győzelme ellenére is búcsúzott, az Atlético Madridnak a döntetlen jelentette ugyanazt, a Barcelonának pedig már mindegy is volt végül a Bayern elleni eredmény, de még ki is kapott a müncheniektől.

Mindez azt jelenti, hogy csupán a királyi gárda képviseli a spanyol színeket a nyolcaddöntőben (a Sevilla és a Barcelona fixen az Európa-ligában folytatja, az Atlético még erről is lecsúszhat), márpedig ennél még a portugálok is többet adnak!

Az utolsó kör előtt 12 együttes helye biztos már a nyolcaddöntőben:

3 angol (Chelsea, Liverpool, Manchester City)

2 német (Bayern München, Dortmund)

2 olasz (Inter, Napoli)

2 portugál (Benfica, Porto)

1 belga (FC Bruges)

1 francia (PSG)

1 spanyol (Real Madrid)

Hozzájuk a jelen állás szerint csatlakozna egy angol (Tottenham) és egy portugál (Sporting CP) a D jelű kvartettből, egy olasz (Milan) az E-ből és egy német (RB Leipzig) az F-ből.

A továbbjutásra esélyes gárdák közül van még egy német (Frankfurt) és egy francia (Marseille) a kaotikus D csoportból, egy osztrák (Salzburg) az E-ből, illetve egy ukrán (Sahtar Doneck) az F-ből.

Vagyis még az is lehet, hogy a portugáloknak háromszor annyi együttesük lesz a 16 között, mint a spanyoloknak!

Erre aligha fogadtak sokan a csoportkör kezdetén…

Amióta van nyolcaddöntő, még nem fordult elő a BL-ben, hogy csak egy spanyol vett részt benne.

1 - Since the @ChampionsLeague have the last 16 tie (2003/04), this will be the first time with only one @LaLigaEN side involved in this round (@realmadriden). Fall. pic.twitter.com/NtVUmxuyXP — OptaJose (@OptaJose) October 26, 2022

Micsoda Európa-liga-mezőny lesz?!

Ha csak a csapatok múltját és nevét nézzük, egészen szenzációs mezőny vándorol a második számú kupasorozatba – és találkozhat akár a Fradival is a nyolcaddöntőért, erről bővebben itt írtunk.

Ami már fix, hogy az Európa-ligában folytatja a:

Barcelona (5-szörös BEK/BL-győztes)

(5-szörös BEK/BL-győztes) Sevilla (6-szoros UEFA-kupa-/Európa-liga-győztes)

Hozzájuk csatlakozik minden bizonnyal a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax, hiszen legalább öt góllal kellene kikapnia a szintén nem rossz nevű Rangerstől, hogy a skótok előzzenek, az El-t háromszor megnyerő Atlético Madrid vagy a 2002-ben BL-döntős Bayer Leverkusen, a D csoportból pedig még bárki befuthat ide is (Tottenham, Sporting CP, Frankfurt, Marseille a sorrend most).

Akár még a Milan is lecsúszhat a 3. helyre, ha kikap a Salzburgtól, ellentétes esetben az osztrákok folytatják az El-ben, ahogy a testvércsapat lipcseiek is köthetnek itt ki, ha megint kikapnak a hárompontos hátrányban lévő SahtarDonecktől – ezúttal Lengyelországban.

Végül, de nem utolsósorban a Juventus érkezhet, ha a Maccabi Haifa nem szerez több pontot a Benfica ellen, mint a torinói együttes a PSG ellen – vagy ha hasonló pontszám mellett nem dolgozza le jelenlegi hatgólos hátrányát a kétszeres BEK/BL-győztes „zebrákkal” szemben.

Azért az Ajax, Atlético Madrid, Barcelona, Juventus, Sevilla ötöst a BL-nyolcaddöntőben sem lenne nehéz elképzelni, ehhez képest még ahhoz is küzdeniük kell a gárdáknak, hogy az El-ben bekerüljenek a legjobb 16 közé!

A büntetőrúgó ezt a pillanatot már elátCosta…

Nyolc büntetőt hárítottak a csoportkörben, ebből hármat is a Porto kapusa, Diogo Costa! Az FC Bruges ellen Noa Lang tizenegyesét hárította.

There have been 8 penalties saved in the Champions League group stages



Diogo Costa is responsible for 3 of those...#UCL pic.twitter.com/yff2KVNu0W — WhoScored.com (@WhoScored) October 27, 2022

Ha van Szalah-gól, nyer a Liverpool

Ebben a kiírásban Kylian Mbappé után Mohamed Szalah is elérte a hatodik BL-gólját, ezzel ketten holtversenyben vezetik a rangsort.

Az egyiptomi szélső eddig csupán egyszer nem talált be – a Napolitól alaposan ki is kapott a Liverpool. Amikor Szalah eredményes volt, akkor viszont már ünnepelhettek is a szurkolók, mind a négyszer győzött a Mersey-parti együttes.

Klopp-pal pedig fix a továbbjutás is

Ez volt a hatodik BL-csoportköre Jürgen Klopp irányításával a Liverpoolnak, és ebből hatodszor is továbbment a hatszoros győztes.

6 - Liverpool have progressed from the group stage in all six of their UEFA Champions League campaigns under Jürgen Klopp, their longest ever run of consecutive qualifications in the competition. Know-how. pic.twitter.com/I4yG47N87S — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2022

Conténak nem megy otthon

A Tottenham menedzsere a legutóbbi 12 hazai BL-meccséből csak hármat nyert meg hét döntetlen és két vereség mellett. A mostanihoz mondjuk nem sok kellett volna, hiszen a 96. percben már ünnepelt a közönség, de Harry Kane gólját les miatt nem adták meg.

3 - Spurs boss Antonio Conte has just three wins from his last 12 home matches in the UEFA Champions League (D7 L2), a run that encompasses spells with Chelsea and Inter. Turgid. pic.twitter.com/c5RvQB2ftG — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2022

