Az A liga zárásán a csoportgyőztes ellen hét kulcspasszt kiosztó, a 99. percben pimasz büntetőgólt szerző csapatkapitány 7,82-es értékelést kapott a whoscored.com-tól, amivel bekerült az elit álomcsapatába.

UEFA Nations League A Team of the Week

Szoboszlai Dominik már az utolsó forduló előtt is vezette a komplett Nemzetek Ligája-mezőnyt a helyzetek kialakításában, hat kör után pedig a svéd Dejan Kulusevskivel holtversenyben elsőként zárt a rangsorban.

Most key passes in the UEFA Nations League:



27 - Dominik Szoboszlai

27 - Dejan Kulusevski

19 - Romano Schmid

19 - Arda Güler

19 - Viktor Gyökeres