1984. október 17-én, csaknem napra pontosan negyven éve vertük meg legutóbb Hollandiát. Akkor világbajnoki selejtezőn Rotterdamban 2–1-re győzött Mezey György európai rangelső válogatottja a többek között Frank Rijkaardot, Ruud Gullitot és Marco van Bastent felvonultató, korábbi kétszeres vb-ezüstérmes ellen Détári Lajos és Esterházy Márton góljával úgy, hogy az Esterházy felvágása miatt megítélt büntetőt a kispesti Varga József, mindenki „Kacsája” az égbe lőtte.

Ifjúkorunk egyik legfelemelőbb futballélménye sajnos már a régmúlt ködébe veszett, a rotterdami bravúr óta eltelt négy évtizedben kilencszer találkoztunk pénteki ellenfelünkkel, és mind a kilencszer kikaptunk, 7–38-as összesített gólkülönbséggel. Még olyan megalázó kudarcok is becsúsztak ebbe a rémséges sorozatba, mint tizenegy éve az amszterdami 8–1-es KO.

A negyven évvel ezelőtti rotterdami magyar győzelem hőse Esterházy Márton volt. A Honvéd csatára lőtte a második gólunkat, sőt, összehozott egy tizenegyest is, amikor őt buktatták a holland védők a tizenhatosukon belül, csakhogy Varga József a büntetőből kirúgta a labdát a stadionból, a De Kuipból. A 2–1-es győzelem azonban így is megvolt, köszönhetően többek között Andrusch József nagy védésének a hajrában.

Sokan azt mondják, hogy nem mi voltunk annak a vb-selejtezőnek az esélyesei, én azonban nem értek egyet ezzel a narratívával – mondta lapunknak Esterházy, aki 29 válogatott mérkőzésen 11 gólt szerzett. – Akkoriban minden mérkőzésünkre a győzelem szándékával és esélyével álltunk ki, megvolt bennünk az egészséges önbizalom. Bíztunk önmagunkban és Mezey György taktikájában. Azt a letámadást frissítettük fel, amit jó tíz évvel korábban éppen a hollandok alkalmaztak, mondhatni, a saját fegyverüket fordítottuk ellenük.

Esterházy felidézte, hogy a Mezey-szisztémában nyolc ember védekezett, ő és Kiprich József azonban elöl maradt.

„Gyuri azt mondta, ha negyven méternél közelebb jövünk a saját kapunkhoz, akkor azonnal lecserél minket. Mert amit nyolc ember nem tud megoldani a védekezésben, azt tíz sem fogja. Így viszont Döme (Détári Lajos – a szerk.) azonnal tudott indítani minket labdaszerzés után, lásd a brazilok elleni második gólt” – magyarázta a csatár.

20 Galéria: Magyarország - Hollandia NL-meccs 2024. október 11-én Fotó: Papajcsik Péter / Index

Háromesélyes meccs?

Esterházy nem osztja azokat a vélekedéseket, miszerint a hollandok a toronymagas esélyesei a mostani Nemzetek Ligája-mérkőzésnek.

Háromesélyes a meccs, lebegjen a szemünk előtt a görögök példája, akik csütörtökön a Wembley-ben 2–1-re megverték a favorit angolokat. Mi sem mentünk feltett kézzel a csatába, ne tegyék ezt Szoboszlaiék sem! – fogalmazott Esterházy.

A pénteki Nemzetek Ligája-mérkőzésre úgy állt fel Marco Rossi szövetségi kapitány válogatottja a Puskás Arénában a FIFA-világranglista hetedik helyezettje ellen, hogy az NL mostani kiírásában még nem szerzett gólt. Igaz, a minta csekély darabszámú, eddig mindössze két meccset vívtunk: 5–0-ra kikaptunk Németországtól Düsseldorfban, majd 0–0-t játszottunk Bosznia-Hercegovinával a Puskás Arénában.

Nem túl biztató előjelekkel vártuk a pénteki összecsapást; Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot erre az őszre, Kerkez Milos, Loic Nego, Horváth Krisztofer, Balogh Botond pedig sérülés miatt nem állt rendelkezésre, Sallai Roland azonban vállalni tudta a játékot. Azon a meccsen, amelyiken Marco Rossi hatvankilencedik alkalommal dirigálta nemzeti együttesünket, ezzel utolérve az örökrangsor második helyén az Aranycsapat legendás szakvezetőjét, Sebes Gusztávot.

Háromnegyed órával a kezdés előtt megkaptuk az összeállításokat. Kisebb meglepetésre Fiola Attila volt a jobboldali belső védő, nem pedig Botka Endre, míg Sallai Roland, mint említettük, felépült kisebb sérüléséből, így Csoboth Kevin a kispadra került. Öt itthon játszó, NB I-es futballista kezdett, ilyesmire nagyon régen nem volt példa. A két válogatott összeállítása a következő volt a svájci Lukas Fähndrich játékvezetése mellett:

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. (Botka, 46.) – Bolla (Gera D., 89.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 65.) – Varga B. (Nagy Á., 78.)

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, De Vrij (Malen, 75.), Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Reijnders – Simons (De Ligt, 81.), Timber (Til, 75.), Gakpo – Zirkzee (Brobbey, 76.).

A himnuszok után és a kezdő sípszó előtt megemlékeztünk a napokban 73 éves korában elhunyt Johan Neeskensről, a holland és a világfutball kétszeres vb-ezüstérmes óriásáról.

Sallai kapufája

Schäfer lövése volt az első említésre méltó esemény, a labda magasan fölé szállt. Sajnos sokat szabálytalankodtak a magyarok, rendre egy ütemmel lekéstek az ellenfélről, Varga Barnabás kapta meg az első sárga lapot.

Alig-alig volt nálunk a labda, a felezővonalat szinte át sem lépték Szoboszlaiék. Aztán kiszabadultunk két szöglet erejéig. És a másodiknál Szoboszlai zseniálisan és laposan Sallaihoz játszott, akinek lövése a bal kapufa tövét találta el! Ötletes megoldás volt.

20 Galéria: Magyarország - Hollandia NL-meccs 2024. október 11-én Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ettől eltekintve beállt védekezni a magyar csapat, Marco Rossi nyilván tanult a németektől elszenvedett 5–0-s vereségből, nem próbálkozott a magas letámadással. A 28. percben Reijnders 18 méteres lövése kijött Dibuszról, de szerencsére nem járt arra hollandus, aki bevágta volna.

Ismét Sallai, és már gól!

A 32. percben fantasztikus magyar kontra futott a bal szélen, labda szerzés után Nagy Zsolt átívelt a túlsó oldalra Sallainak, és a Galatasaray légiósa 5 méterről, kapásból a bal felső sarokba lőtt (1–0).

A gól megfogta a hollandokat, elillant az addigi magabiztosságuk. Csakhogy a 40. percben Szoboszlai elrontott egy kirúgást: önmagának passzolta le a labdát, ami szabálytalan, közvetett szabadrúgást kaptak a hollandok a magyar kaputól 9 méterre. Hosszas szerencsétlenkedés után Gakpo lapos lövését Dibusz lábbal védte.

Okosan tördelte a magyar válogatott a játékot, úgy futballozott, mint egy kiscsapat. Merthogy tényleg kiscsapat, márpedig ha az, akkor nem szabad nekirontani az erősebb ellenfélnek, mert abból az lesz, ami Düsseldorfban volt.

20 Galéria: Magyarország - Hollandia NL-meccs 2024. október 11-én Fotó: Papajcsik Péter / Index

A második félidőt Nagy Zsolt szerencsétlen labdaérintése vezette be, rossz helyre passzolt, majdnem gólt kaptunk belőle. Szerencsére csak majdnem...

Nagyon nyomtak a hollandok, egyszer-egyszer mázlink is volt, de sebaj. Nem adtunk területet a hollandoknak, nehéz volt feltörni a magyar védelmet. A 63. percben Reijndersnek majdnem sikerült, de nagy helyzetben keresztbe lőtte a labdát a kapunk előtt. Sallait Csoboth váltotta, okos csere volt, hiszen hétfőn megint meccs lesz, Bosznia ellen Zenicában. Nem szabad túlhajszolni a könnyebben sérült Sallait.

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

Dumfries fölé lőtt, csikorgott a vendégek kezdetben magabiztos gépezete. A mieink viszont húzták az időt, de hát kénytelenek voltak, mert a németalföldiek jöttek, mint a veszedelem.

A 79. percben azonban megfogyatkoztak a vendégek. Csoboth megiramodott Szoboszlai labdájával a bal szélen, amikor Van Dijk felvágta. Jött a sárga, és mivel már a második volt, a piros is!

És milyen az élet: a hollandok akkor egyenlítettek ki, amikor már csak tízen voltak. A 83. percben Gakpo ívelt előre szabadrúgást, és Dumfries 11 méterről a kapunk jobb oldalába fejelt (1–1). Dibusz beleütött a labdába, de nem tudott hárítani.

Maradt az 1-1 a végeredmény, amely miatt egyik csapat sem szomorkodott. Hétfőn Zenicában Bosznia a következő ellenfelünk.

20 Galéria: Magyarország - Hollandia NL-meccs 2024. október 11-én Fotó: Papajcsik Péter / Index

A németek hozták a kötelezőt

Zenicán, a Bilino Polje Stadionban – ahol majd hétfőn a magyarok vendégeskednek – 14 Celsius-fokos hőmérséklet mellett és 11 ezer néző előtt a házigazda bosnyákok 30 percig tartották a gól nélküli állást, utána azonban megsorozták őket a vendégek. A Stuttgart 28 éves centere, Deniz Undav – aki idén mutatkozott be a német válogatottban – a 30. és a 36. percben is bevette Nikola Vasilj kapuját, ráadásul a vendégeknek a két találat között volt lesállás miatt érvénytelen gólja is. Pedig minimális hátrányban a bosnyákok közel álltak az egyenlítéshez, Ermedin Demirovic lövésénél a kapufa is a németekkel volt. Edin Dzeko révén a 70. percben aztán csak összejött végre a hazai találat, ami egyben a későbbi végeredménynek is megfelelt már.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

Magyarország–Hollandia 1–1 (1–0). Gól: Sallai (32.), ill. Dumfries (83.). Kiállítva: Van Dijk (79.)

(1–0). Sallai (32.), ill. Dumfries (83.). Van Dijk (79.) Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2 (0–2). Gól: Dzeko (70.), illetve Undav (30., 36.)

A csoport állása: 1. Németország 7 pont (9–3), 2. Hollandia 5 (8–5), 3. Magyarország 2 (1–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–7)

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország) Támadók: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (FTC)

(Borítókép: Varga Barnabás a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a Puskás Arénában. Fotó: Papajcsik Péter / Index)