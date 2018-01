Egyre nagyobb az esély, hogy Észak-Korea ott lesz a dél-koreai olimpián

Dél-Korea tárgyalni hívta jövő keddre Észak-Koreát, hogy egyeztessenek az utóbbi ország lehetséges részvételéről a phjongcshangi téli olimpián, írja az BBC.

Korábban az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun is arról beszélt, gondolkodott arról, hogy elküldjék sportolóikat a Dél-Koreában rendezendő játékokra. Azt is hozzátette, erről sürgősen egyeztetni kell.

Dél-Korea elnöke, Mun Dzsein is olyan esélynek tartja az olimpiát, amivel el lehet kezdeni a két ország kapcsolatának javítását. Az elnök azt is megjegyezte, hogy Észak-Korea nukleáris programjáról is tárgyalhatnának ennek kapcsán.

Ha sikerül összehozni a magas szintű találkozót, akkor a következőkről tárgyalhatnak:

Milyen útvonalon utazhatnak be az észak-koreaiak Dél-Koreába?

Kísérhetik-e szurkolók is az északi sportolókat?

Tesz-e a két ország közös nyilatkozatot?

A tárgyalásról szóló hírt már Donald Trump amerikai elnök is kommentálta, szerinte egyértelmű, hogy célt értek az Észak-Korea ellen szankciók, ezért is próbál nyitni Kim Dzsongun.

Ha sikeresek is lennének a tárgyalások, akkor is nehéz olyan sportolókat találni, akik olimpiaképesek lennének. Csak két észak-koreai műkorcsolyázó szerzett kvótát.

Dél-Korea 1988-ban is rendezett olimpiát, azon az északaik nem vettek részt.