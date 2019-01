Erdő foglalhatja vissza az olimpiai sípályát

Lasszóval kell fogni az olimpiarendező városokat: hét pályázóból már csak kettő maradt a 2026-os téli játékokra, de Stockholmban és Milánóban is gondok vannak. Saját polgáraik buktatják el a jelentkezőket, félelem csődtől és korrupciótól.

A phjongcshangi téli olimpia létesítményei közül a kihasználatlanság miatt elég sokat elbontanak, és megeshet az is, hogy eltüntetik az alpesisípályát is. A dél-koreai erdészeti szolgálat visszaadná azt a természetnek.

A Dzsongszon Alpesi Központ helyén eredetileg erdő volt, amelyben ötszáz éves fák is álltak. Ennek egy részét tarolták le, hogy létrehozzanak egy új síterepet. A területet kezelő Koreai Erdészeti Szolgálat (KFS) azt szeretné, ha visszaerdősítenék a hegyoldalt, rehabilitálnák az eredeti élőhelyeket. A tartományi kormányzat viszont megtartaná a pályát a síturizmus miatt. Korábban azzal is érveltek, hogy a síközpont a 2021-es téli Ázsia-játékok helyszíne is lehet.

A kangvoni tartományi kormányzatnak a KFS 2018. december 31-ig adta át a terület használati jogát, mivel ez most lejárt, elméletileg vissza kéne állítani az eredeti állapotokat, ami a burkolt utak és a síliftek eltüntetésével is járna.

A rehabilitációs költségekről több becslés készült, amelyek 62 és 312 millió eurós összegek között szórnak.

A korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kritizálta a rendezőket, mert többek között a Dzsongzson Alpesi Központra sem készítettek utóhasznosítási tervet.