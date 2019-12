A frászt hozta a száguldó sízőre a célvonalon kolbászoló pályamunkás

Goggia egyetlen századdal nyert a St. Moritz-i világkupán, a kezét is letette a kanyarban.

Az alpesisí-világkupában Henrik Kristoffersen nyerte az Alta Badia-i óriás-műlesiklást, de a norvég teljesítménye mellett a nagy hátrányból induló második helyezett Cyprien Sarrazint is ki kell emelni. A legneccesebb helyzetet pedig a cél felé száguldó Filip Zubcic és egy pályamunkás hozták össze.

Az Alta Badia-i óriás-műlesiklás elég sok meglepetést hozott, mert a második futam pályájával kevesen tudtak jól megbirkózni, így olyanok is előre tudtak lépni, akik általában nem tartoznak a top 10-be.

Az első erős időt a norvég Lucas Braathen síelte, ő az első futamon csak 27. volt, de sokáig senki sem tudta túlszárnyalni. Általában túl kockázatos meneteket vállaltak az ellenfelek, ami nagyobb hibákat eredményezett.

Meglepően jó futamot produkált, Sarrazin, aki az első futamban csak 22. volt, hat tizedet adott Braathennek. Később kiderült, hogy a franciáé volt a második futam legjobb ideje, és összesen húsz helyet lépett előre, ami elég ritka ezen a szinten. Sarrazin nem is számít stabil pontszerzőnek, ami a legjobb 30 sízőt jelenti.

A horvát Filip Zubcic is veszélyes volt Braathenre a pálya nagy részén megtartotta a korábban szerzett előnyét, de a legvégén elvesztette ezeket a századokat, Ebben az is közrejátszott, hogy megmagyarázhatatlan okból egy pályamunkás éppen a célvonal előtt sétált el. Zubcicban volt is némi bizonytalanság, nem tudta egyből eldönteni merre kerüljön, hogy megússzák a balesetet. Végül simán beért, de pár századot és pár helyezést elbukhatott, végül a 10. lett.

CHE RISCHIO PER ZUBCIC!



Il croato sfiora un addetto alla pista subito dopo il traguardo...😡#EurosportSCI pic.twitter.com/NclfagNiQm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 2019. december 22.

Marcel Hirscher visszavonulása óta Kristoffersen számít a technikai számok favoritjának, és a norvég egész jó formát mutat. Az első futamban a hatodik időt síelte, és a másodikban, a leromló körülmények ellenére is stabil maradt, jó menetet mutatott be, és ezzel az élre ugrott. A franciák favoritja, Alexi Pintaurult nagyot hibázott, csak nyolcadik lett.

A negyedik hely is kisebb meglepetést okozott, mert a norvég Aleksander Aamodt Kilde inkább a gyors számokban (lesiklás, szuper-G) erős, ő is 30-on felüli rajtszámmal ment a második futamot, és végül alig maradt le a dobogóról. A harmadik hely a szlovén Zan Krajencé lett.