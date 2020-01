Őrültebb eredményt nem lehetett kihozni a síversenyből

A sestriere-i női óriás-műlesiklás a lehető legszorosabb eredményt hozta. Két futam alatt századmásodpercre ugyanannyit ment a szlovák Petra Vlhová és az olasz Federica Brignone, és ezzel holtversenyben elsők lettek, míg az amerikai Mikaela Shiffrin egyetlen századdal kikapva harmadik lett.

Az olaszországi világkupaverseny első futamában nagyjából a papírformának megfelelően alakultak az eredmények. A legjobb időt Brignone síelte, 17 századot adott a második Vlhovának, 36-tal előzte a harmadik Viktoria Rebensburgot, míg Shiffrinnél 42-vel volt jobb. Ezek a különbségek egyáltalán nem voltak ledolgozhatatlanok, nyílt maradt a verseny a második futamra.

A második körben fordított volt a rajtsorrend, a legjobb indult utoljára. A második menet is kiegyensúlyozott volt, az olasz Irene Curtonin kívül senki nem tudott számottevően javítani helyezésén. Curtoni nagyot ugrott előre, a 27.-ről a 10. helyre jött fel, de a legjobbakra nem volt veszélyes.

A második futamban Shiffrin volt a leggyorsabb, de elég érdekes menetet produkált. A pálya középső részéig növelte az előnyét, de hirtelen sok időt vesztett, majd a lapos szakaszon extrát hozott, ő állt az élre.

Rebensburg nagyon gyengén síelt másodjára, egy másodpercet kapott Shiffrintől, a dobogója is elszállt ezzel. Vlahován nagyon volt a nyomás, fogyott is az előnyéből, neki nem sikerült jól az alsó rész, de egyetlen századdal így is megelőzte Shiffrint.

Az utolsóként startoló Brignone a pálya felső harmadában tartotta az előnyét, de a következő szektorban hirtelen háromtizedes hátrányba került. Az utolsó szektorban viszont ő is remekül síelt, 17 százados előnye elment, de nullára kihozta a két futamot Vlahovával, holtversenyben végeztek az élen.

Az összetett világkupában továbbra is Mikaela Shiffrin vezet nagy fölénnyel, de a síkirálynőtől furcsa, hogy a legutóbbi négy versenyen nem tudott győzni.