Kaszkadőrmutatvánnyal ér fel a síző hihetetlen mentése

A wengeni lesiklás a svájci hegyek panorámája miatt gyönyörű, de a sízőknek őrült a lejtmenetük. 160 km/h-val is száguldottak már. A legborzasztóbb baleset is a pályához kötődik. Sok kanyar bukások emlékét őrzi nevében.

Beat Feuz karrierje során harmadszor tudta megnyerni a wengeni lesikló-világkupát. A svájci alpesi síző a szakági világkupában is az élre állt. Emmanuel Buzzi az utolsó között ért célba, de nagyon látványos módon maradt egyáltalán a lécein.

Az éjszakai erős havazás miatt a szervezők arra kényszerültek, hogy lerövidítsék a klasszikus wengeni lesiklópályát, ami azért még így is elég látványos és nehéz maradt, csak kevésbé kimerítő lett fizikailag. A legfontosabb ugratókkal és kanyarokkal is meg kellett birkózni a nagyjából 45 másodperccel rövidebb lejtőn.

Az elsőként induló Bryce Bennett nem számított igazán esélyesnek, csak támpontként szolgálhatott a legjobbaknak az amerikai. A hármas rajtszámmal startoló Mauro Caviezel erősen kezdett, a Kernen-kanyarban ugyan szétcsúszott a lába, de jó sebessége volt, így 43 századdal átvette a vezetést.

A német Thomas Dressen is hibázott a pálya első harmadában, de sikerült elég tempót gyűjtenie, így 11 századdal megverte Caviezelt. Az olasz Dominik Paris egyértelmű dobogóesélyes volt, egész jó menetet produkált, de csak két századdal tudott Dressen elé kerülni. Paris volt a pálya leggyorsabbja, 148,77 km/h volt a csúcssebessége.

A svájci Beat Feuz korábban már kétszer nyert a Laubernhornon, a legkiegyensúlyozottabb lesikló, az előző 17 világkupafutamon 15-ször dobogón volt. Elég erősen kezdett, a Hundschopf ugratóján jó nagyot repült, de a Kernen-kanyar sikerült neki igazán, a legjobb kimeneteli sebességet érte el, 39 századdal vezetett Paris előtt. Utána eldobott egy tizedet, de az alsó szakaszt századra ugyanúgy síelte meg, mint az olasz, 29 századal került az élre.

A pénteki kombinációt nyerő Matthias Mayer győzelme után azt nyilatkozta, hogy nem is történhetett volna vele rosszabb, mert a kötelező interjúadási és reprezentációs feladatok miatt nem tud igazán rápihenni a lesiklásra. Hogy emiatt ment-e gyengébbet, nem tudni, de nem volt igazán versenyképes, 38 századot kapott Feuztól, aki harmadszor nyerte meg ezt a versenyt, és szakági világkupában vissza is vette az első helyet Dominik Paristól.

A címvédő Vincent Kriechmayrnak sem ment, közel egy másodpercet kapott a svájcitól. A norvég Aleksander Aamodt Kilde őrült módon kezdett, az első ellenőrző pontnál 41 századot vert Feuzra, de a pálya alsó, kanyargós részén lelassult, 48 százados hátrányba került. A világbajnok Jansrud sem tudott kiegyensúlyozott menetet produkálni, Carlo Janka és a 161,9 km/h-s sebességrekordot tartó Johann Clarey pedig a pályán maradásért küzdött, utóbbi alig úszta meg, hogy a falnak csapódjon, nem volt kifizetődő kockáztatni nekik.

Az olasz Emmanuel Buzzinak rossz és jó emlékű is Wengen, a tavalyi versenyen itt érte el karrierjének legjobb lesiklóeredményét, de a célba érve aztán a lábát is törte. Buzzi idén is jó eredményt akart, elég merészen kezdett, az egyik ugratónál ez vissza is ütött. Az olasznak nagy technikai tudásra volt szüksége, hogy valahogy kivédje a bukást. A levegőben az oldalára is dőlt, de bravúrosan végül a lécein maradt. Jó eredményre nem számíthatott ezek után, 4,71 századmásodpercet kapott.

Eredmények:

1. Beat Feuz (svájci) 1:42.53 oerc

2. Dominik Paris (olasz) 1:42.82

3. Thomas Dressen (német) 1:42.84



A szakági vk állása 5 verseny után: 1. Feuz 400 pont, 2. Paris 384, 3. Dressen 201

Az összetett vk állása 20 verseny után: 1. Alexis Pinturault (francia) 613 pont, 2. Henrik Kristoffersen (norvég) 611, 3. Aleksander Aamodt Kilde (norvég) 591