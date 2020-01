A világ legszebb, leggyorsabb sípályája, ami már embert is ölt

A Négysáncverseny bizarr sztorijaiban az alkohol is benne van. Verekedő síugró, piálás miatt hazazavart sztár és énekes ezermester is ugrott.

Az alpesi síversenyek lesiklószámai az adrenalinról is szólnak, hiszen két lécen állni és közben 120-as tempóval száguldani sosem egy életbiztosítás. Egyik pályát sem egyszerű jól teljesíteni a világkupa-sorozatból, de a nehézsége miatt néhány már kultikus státuszba emelkedett. A svájci Wengenben található pálya is ilyen, története során jó néhány címkét megkapott: a legrégibb, a leghosszabb, a legfárasztóbb, a legszebb, a leggyorsabb. Mindemellett elég veszélyes is a Lauberhornrennen, ahogy a versenyt nevezik.

Valószínűleg önnek is van olyan ismerőse, aki a Tour de France-ot nem azért nézi három héten át a tévében, mert annyira érdekelne az országúti kerékpár, hanem mert elalél a közvetítés közben mutatott tájaktól. Nos, a wengeni pálya is valami ilyet tud – nem kell értenünk a síhez, akkor is élvezzük, amit látunk.

A tévén is átjön, hogy milyen lélegzetelállító és grandiózus kulisszái vannak ennek a versenynek.

Wengen közelében olyan legendás hegycsúcsok vannak, mint a négyezer méter feletti Jungfrau, a Mönch vagy az Eiger, de maga a Lauberhorn nevű hegy, a verseny színhelye is remek látványt nyújt a havas sziklafalaival. A Silberhorn nevű szikla előtt pedig verseny közben is remek képek készülnek. És mindezt még azzal is tetézik, hogy a síverseny napján, a hegyormok között alakzatban cirkálnak a svájci légierő repülőgépei; nem véletlenül imádják a fotósok ezt a versenyhelyszínt.

„Wengen olyan, mint egy csokoládésdoboz fedőlapja, nagyon hangulatos és mágikus. Sehol máshol nem létezik ilyen"

– idézte a Getty Images munkatársát, Clive Rose-t a CNN.

A táj szépségét a versenyzők is átérzik. „A Lauberhorn egy kaland, nem csak egy lesiklópálya. Azzal kezdődik, amikor beszállsz a vonatba, aztán kinézel az ablakon, és látod az összes hegyet, lenyűgöz a természet. Aztán hirtelen azt érzed, hogy ebben a természetben te egy színész vagy" – mondta egy kisfilmben az amerikai Chad Fleischer.

Erővel is nehéz bírni

A legveszélyesebb és legőrültebb pályának a kitzbühelit tartják, de más szempontból Wengen is a csúcsnak számít. A kétszer is nyerő (2007, 2008) Bode Miller így foglalta össze: „A lesiklás energiája Kitzbühel, de az esszenciája Wengen."

Miller szerint a wengeni pálya olyan, mintha négy különböző lesiklóversenyt gyúrtak volna egybe, nagyon változatos, fizikailag, technikailag és mentálisan is nagyon sokat kíván. A fizikai részt könnyű megmagyarázni, Wengenben 40-50 másodperccel hosszabb ideig tart a lesiklás, mint az átlagos világkupafutamon. A sorozat leghosszabb pályája a 4480 méteres hosszúságával. Az olykor 140 kilométer per óra feletti tempóra is gyorsuló sízőkre óriási erők hatnak a kanyarokban, az ugratókban és csak tojástartásban állni (ez az pozíció, amikor síelő a léceken a legkisebb légellenállás érdekében összehúzódik) sem könnyű, a tökéletes erőnlétű sízőket is megviseli a 1028 méter szintkülönbségű, körülbelül két és fél perc alatt megsíelhető pálya. A célba érkezés után sokszor látszik is, ahogy megtörten lihegnek a versenyzők.

Szintén Miller mesélte, hogy a lesiklás vége felé azért egyenesednek fel sokszor a versenyzők, hogy menjen még valami vér a lábukba. Addigra már minden szürkévé válik számukra, csőlátásuk lesz, mert már a fejükből is „kimegy a vér", hogy a nagyobb izomcsoportokhoz jusson oxigén.

Mit is tanulhatnánk a svájciaktól?

A Laubernhornrennen nemcsak nehézségével, de korával is kitűnik a többi verseny közül. Először 1930-ban rendeztek Wengenben lesiklófutamot, és már a kezdetektől nagyon népszerű volt. Az alpesi sí ekkor volt felfutóban, egyre több turista választotta kikapcsolódásnak, és ez a versenysportra is hatott természetesen.

Az 1920-as évek végén a svájci edzőkkel dolgozó britek egyre sikeresebbé váltak, sorra nyerték a svájciak előtt a nagy és neves versenyeket. A britek ki is jelentették, hogy nem nagyon tudnak mit tanulni Svájcban, ezért átteszik székhelyüket Ausztriába. Ez kisebb pánikot keltett a svájci síoktatók között, akik attól tartottak, hogy bevételek nélkül maradnak. Néhány síző ezért szinte titokban, vadul edzeni kezdett, és ez meg is hozta a sikert, mert az először kiírt Lauberhornrennen lesiklását és szlalomját is helyi, Christian Rubi és Ernst Gertsch nyerte. Csak az alpesi kombinációt nyerte brit. Ezek után a brit sízők is úgy látták, van még mit tanulniuk itt.

12 Galéria: Lauberhorn a világ legszebb, leggyorsabb és legfárasztóbb sípályája Fotó: Agence Zoom / Getty Images Hungary

Hamar nagy presztízsű eseménnyé vált a Lauberhornrennen, ami nemcsak a lesiklást foglalja magában, hanem egy szlalom- és egy alpesi kombinációs versenyt is. A svájci eseményt tovább erősítette az, hogy míg a második világháború sok versenyt elsöpört, addig Wengenben megmaradt a folyamatosság. Az 1950-es évektől újabb nagy lökést kapott az alpesi sí, és ekkor kezdődött itt az osztrák dominancia, Toni Sailer például egymás után négyszer tudott nyerni. A csúcstartó a helyi Karl Molitor, aki 1939 és 1947 között hat győzelmet szerzett.

A Lauberhornrennen aztán a világkupában is úttörő lett, az 1967-ben induló sorozatban a legelső férfi lesiklást itt tartották, és még inkább mitikus lett, legendákat szült vagy karriereket tört ketté. A síelőknek nagyjából olyan itt nyerni, mint a teniszezőknek egy wimbledoni győzelem.

Rossz emlékű kanyarok, óriási tempó

A 2315 méter magasról startoló pálya jellegzetes szektorai és fontos pontjai mind külön nevet viselnek, némelyik nem túl jó emléket őriz, pórul járt versenyzők is lettek önkéntelen névadók.

A pálya első szakasza, teljesen nyílt és tévében is nagyon jól mutat, egy fakunyhónál van a rajt, itt kissé lapos még a lejtő, nem is olyan egyszerű sebességet gyűjteni rajta. Amit más versenyeken ritkán látni, már ezen a felsőbb szakaszon is nagyon sok néző van, és a pálya alsóbb részein is állnak szurkolók, így ebből is nyerhetnek energiát a sízők.

Az első akadály a Russisprung, ezt az ugratót Bernhard Russi egykori svájci síelő lelte meg 1988-ban, amikor egy filmet készített, majd később bekerült a verseny útvonalába is. Ezután jön egy keresztcsúszó szakasz, a Traversenschusson, ahol 130 km/h-sra is növekedhet a tempó.

A Panorámakanyart – ahol feltárul a Jungfrau, az Eiger és a Mönch csúcsok látványa – direkt azért találták ki, hogy lassítsanak a síelők, mielőtt elérkeznek a Hundschopfhoz, a pálya egyik nehéz ugratójához. A Hundschopf egy szűk, szikla mellett vezetett átjáró, nagyon meredek és viszonylag rövid. Az egész verseny végkimenetélében kritikus lehet, hogy itt milyen nyomvonalat, tempót és ugrást választanak a versenyzők.

A következő fontos pont a Minsch-Kante, ahol a már említett Russi szerint csak egy kicsit kell ugrani, de közben irányt is kell változtatni. Russi szerint ez zseniális kombinációja az ugrásnak, a kanyarodásnak és a nyomvonalválasztásnak. Ez a rész Josef Minschről kapta a nevét, aki 1965-ben bukott itt nagyot, óriásit repült, eltört a medencéje, majd a következő kilenc hetet kórházban töltötte.

A Kanadai kanyar is bukások emlékét őrzi, 1976-ban két kanadainak, Dave Irwinnek és Ken Readnek is a verseny végét jelentette. A kanyar az Alpwegbe vezet be, ami egy keskeny, alig három méter széles ösvény, védőhálóval az oldalán.

Kell némi bátorság, hogy ezt 100 fölötti tempóval tudják le a sízők, utána jön a Kernen-S, az alpesi sí legfélelmetesebb sikánja, jobb-bal kanyarja, ami rendesen lecsökkenteni a sebességet, 70-80 km/h-ra, de vigyázni kell, ha valaki túlzottan lelassít, rengeteg időt veszít. 2006-ban Bruno Kernen csapta oda itt magát csúnyán a földhöz, és ezzel a korábbi Brüggli-S nevet is átírta. Miller szerint elég őrült ez a szakasz, motorral nem is tudná bevenni ezeket a kanyarokat, de az ösvényen se száguldozna vele.

12 Galéria: Lauberhorn a világ legszebb, leggyorsabb és legfárasztóbb sípályája Fotó: Alexis Boichard/Agence Zoom / Getty Images Hungary

A Wasserstation is látványos pontja a lejtmenetnek, ekkor egy szűk vasúti alagúton zúgnak át a sízők, akik már ekkor is elég fáradtak, de még egy percig ki kell tartaniuk.

A Langentrejen egy laposabb szakasz nagy kanyarokkal. A versenyzőknek itt van egy kis idejük átgondolni, hogy az utolsó szektorokban milyen taktikát választanak, de itt is elég sok sebességet lehet veszíteni, ha valaki nem elég erős vagy fegyelmezett, hogy a legjobb aerodinamikai pozíciót tartsa.

A Hanneggschuss már a féktelen száguldásról szólhat. Ezen a meredek lejtőn mérték az alpesisí-világkupák valaha volt leggyorsabb tempóját, 2003-ban a francia Johan Clarey 161,9 km/h-t ért el. Az össztávot az olasz Kristian Ghedina teljesítette leggyorsabban, 1997-ben 106,33 km/h volt az átlagsebessége.

Egy újabb pihenősebb szakasz, a Seilersboden után jön a Silberhornsprung, ahol a legjobb képeket készíthetik a fotósok a háttérben lévő sziklafallal. Az Österreicherloch, vagy Osztrák-lyuk az 1954-es verseny után kapta a nevét, ekkor három jó nevű osztrák, Toni Sailer, Anderl Molterer és Walters Schuster is megsérült itt, de ma már nem olyan veszélyes ez a rész, az akkor meglévő buckákat már eltüntették.

„Ha nyerni akarsz Wengenben, a jó formán kívül elég okosnak is kell lenned ahhoz, hogy tudd, hogyan kell megsíelni az utolsó kanyarokat" – mondta Fleischer a Ziel-S-re utalva. A célegyenes előtt is van még egy dupla kanyar, amit fáradtan nem olyan egyszerű bevenni. Még itt is nagyokat lehet bukni.

1991-ben az osztrák Gernot Reinstadler az alpesi sí legborzasztóbb sérülését szenvedte el itt a hivatalos tréningen.

A fiatal síző léce beleakadt a védőhálóba, de a lendület vitte tovább, gyakorlatilag szétszakadt. Kórházba szállították, de nem sokkal később belehalt sérüléseibe. A bukása után a védőhálók rendszerét is újra kellett gondolni.

Az S kanyar után még egy egyenes, szintén nem problémamentes csúszó rész következik majd a bő 20 ezres tömeg üdvrivalgása. Wengben még a cél utáni terület is nagyvonalú, bő 100 méterük van a síelőknek lefékezni a kimerítő menet után.

„Ez a síverseny egy Ironman triatlonnal ér fel. Nincs még egy olyan lesiklás, mint ez. Nem megfélemlítő, de az egyedülálló jellege nagyszerű karaktert ad neki, és rettenetesen hosszan kell koncentrálni" – mondta Ken Read, aki nemcsak a bukásáról ismert, de 1980-ban meg is nyerte a wengeni lesiklást.

A lesiklóverseny szombaton 12:30-kor kezdődik, Magyarországon az Eurosport közvetíti.

