Rátört a világhír az Index által felfedezett albán tinifenoménre

Az Ötztali-Alpokban fekvő Gurglban rendezték az alpesisí-idény második műlesikló versenyét, amelyen az amerikai szupersztár, Mikaela Shiffrin begyűjtötte idei második győzelmét a finnországi Levi után, és összességében 99 vk-elsőségnél tart. A 29 éves Shiffrin megnyerte mindkét szombati futamot, és 55 századmásodperccel utasította maga mögé az albán Lara Colturit. Az alig 18 éves Colturi új hazájának első vk-dobogós helyezését szerezte.

Lara Colturi természetesen nem Tiranában látta meg a napvilágot 2006. november 15-én, ahogy ezt a nevéből kikövetkeztethetjük. Torinóban született, édesanyja, Daniela Ceccarelli 2002-ben, Salt Lake City-ben a téli olimpián aranyérmet szerzett Super G-ben, és édesapja, Alessandro Colturi is síoktató.

A nemzetközi élvonalba tavaly januárban, Sankt Antonban robbant be, amikor 16 évesen megnyerte a Super-G-t a junior világbajnokságon, és óriásműlesiklásban bronzérmet szerzett, majd egy évre rá Port du Soleilben ugyancsak a junior vb-n szintén az óriásműlesiklásban harmadik lett. A kettő között azonban volt egy súlyos sérülése, tavaly februárban, Courchevel-Meribelben, a felnőtt világbajnokságon keresztszalag-szakadást szenvedett bemelegítés közben. Októberben azonban már újra ott volt a havas lejtőn.

Az Index tavaly ott volt Sankt Antonban, ahol Colturi junior világbajnok lett, és exkluzív interjút készítettünk az akkor még csak 16 éves lánnyal, akinek az országváltását az tette lehetővé, hogy a tizenhatodik életév betöltése előtt ehhez az aktushoz nem szükséges az elbocsátó ország szövetségének hozzájárulása. Márpedig a szőke olasz lány 2022. november 15-én ünnepelte 16. születésnapját, és az országváltás hivatalosan fél évvel korábban, 2022. május 26-án történt meg. Ezen a napon kapta meg az egész Colturi család az albán útlevelet Bledar Cucitól, a balkáni ország belügyminiszterétől, aki kijelentette: „Lara Colturi nagyon ígéretes sportoló, neki köszönhetően Albániának nemsokára olimpiai bajnoka lesz az alpesi sí sportágban.”

Itt persze még nem tartunk, a téli olimpia csak 2026 februárjában lesz Milánóban és Cortina d'Ampezzóban, azaz Larának hazai terepen.

A kislány 2022. október 22-én Söldenben, az alpesivilágkupa-idény rajtján debütált volna a sorozatban 15 évesen, 11 hónaposan és 9 naposan, amivel az utóbbi 47 év legfiatalabb vk-bemutatkozója lett volna, még Shiffrint is lefőzte volna, mert a kétszeres olimpiai bajnok amerikai fenomén két nappal 16. születésnapja előtt versenyzett első vk-futamában 2011. március 11-én a csehországi Spindleruv Mlynben. Csakhogy a söldeni futamot elmosta az eső, és így Lara rekorddöntése is elmaradt. A junior-világbajnoki cím viszont nem maradt el Sankt Anton am Arlbergben, 2023. január 21-én ott állt a szőke lány a világbajnoki dobogó tetején a Super-G eredményhirdetésénél, miközben az albán szövetség emberei bőszen lengették a sasos szkipetár lobogót.

Colturi akkor elmondta az Indexnek, hogy édesanyja az albán szövetség technikai igazgatója, az édesapja pedig ugyancsak albán szövetségi edző. Miután őket elkezdte foglalkoztatni az albán szövetség, úgy döntöttek, együtt veszik fel az állampolgárságot, hogy együtt maradjon a család. Ez tehát családi döntés volt. Az olaszok persze a falba verik a fejüket, hogy hagyták lelépni a korszakos tehetséget, és nem adták meg a családnak azt, amit az albánok.

Márpedig az albánok tenyerükön hordozzák a lányt. Egy egész csapatot szerződtettek Lara felkészüléséhez, amit egy erőnléti edző (Antonio Squillante), egy csontkovács (Martino Delleani) és egy úgynevezett skiman (Andrea Vianello) alkot, utóbbi a lécekkel és a botokkal, tehát a felszereléssel foglalkozik. És természetesen ott van az anyuka, Daniela, a vezetőedző. A helyes táplálkozásról pedig egy komplett cég, a Biotekna gondoskodik.

Gurglban az első futamban negyedik lett Lara, a másodikban pedig közvetlenül Shiffrin mögött végzett, így csípte meg a második helyet, élete első felnőtt dobogóját, egyszersmind Albánia történetében első világkupa-érmét alpesi síben.

Lara amúgy sokoldalú sportember, serdülőként még világbajnokságon is indult műkorcsolyázásban, a változatosság kedvéért francia színekben. És szabadidejében manapság is szívesen korcsolyázik, nem is rosszul:

Azért az igazi a sízés, élete első vk-dobogóján állni fantasztikus érzés volt.