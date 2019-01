Murray négyórás meccsen búcsúzott az AusOpentől

A címvédő Federer 100. tornagyőzelmére hajt, Nadal szerváját átalakították, Murray könnyek között jelentette be búcsúját. Williams rekordra tör, Fucsovics és Babos nagyszerű sikert ismételne meg. Az extrém hőségre is készülve, változtatásokkal indul az AusOpen.

Andy Murray több mint négyórás és fordulatos küzdelem után kiesett az Australian Open első körében, a spanyol Bautista Agut öt jászmában győzte le a visszavonulását bejelentő skót teniszezőt.

Korábban a két játékos háromszor meccselt egymással, akkor mindig Murray nyert, de sérüléséből visszatérve nem volt igazán nagy esélye a 22. kiemelt ellen.

Murray pénteken jelentette be, hogy nem bír már a csípősérülése által okozott fájdalommal, ezért abbahagyja a teniszt, de az egyelőre nem tisztázott, hogy mikor. Könnyen lehet, hogy a mai volt az utolsó meccse. Wimbledonban még játszana, de sebésze arról nyilatkozott, hogy olyan súlyos a sérülése, hogy nehéz lenne vele folytatnia a játékot.

Hogy gondjai vannak, az Murray mozgásán és arcán is látszott. Minden labdáért megszenvedett.

Az első két játszmát viszonylag simán behúzta 6:4, 6:4-re Bautista Agut, de a harmadikban mintha kicsit visszavett volna a tempóján, és ezt Murray ki is használta. A brit 5:4-re vezetett, de nem sikerült hoznia a hatodik szettet, végül rövidítésben tudott szépíteni. Murray üvöltve ünnepelte meg részsikerét.

A negyedik szettben mindketten hozták 6:6-ig az adogatásukat, így megint tie-break következett. Murray abban gyorsan előnybe került, véül 7-4-gyel hozta.

Az ötödik jászmában viszont már nem tudta tartani a ritmust, több labdára már el sem indult, a spanyol elég simán, 6:2-re nyert.

A meccs után Murray is nyilatkozott a pályán elcsukló hangon. „Csodálatos. Azt hiszem, rendben leszek. Mindenkinek köszönöm, aki ma este kijött. Éveken át szerettem itt játszani. Ha ez volt az utolsó meccsem itt, akkor csodálatos vége lett. Tényleg mindent beleadtam, de ez nem volt elég. Gratutálok Robertónak és csapatának! Nem nagyon van, mit mondanom. Köszönöm a családomnak, mindenkinek, akik éveken át segítettek. Talán még látjuk egymást. Minden lehetséges dolgot megteszek. Ha vissza akarok térni egy nagy műtétre van szükségem, de az sem garantálja ezt."

Kiesett egy top 10-es

Már az első körben kiesett a torna egyik top 10-es játékosa, a kilencedikként kiemelt John Isner négy játszmában kikapott Reilly Opelkától, akinek ez volt élete első győzelme Grand Slam-versenyen.

A legjobbak is játszottak már, a második kiemelt Rafael Nadal három játszmában verte az ausztrál James Duckworth-öt, és Roger Federer is viszonylag könnyű győzelemmel kezdett, neki is elég volt három szett Isztominnal.