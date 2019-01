Djokovicsnak sikerül újra győzni kedvenc Grand Slamjén?

Az extrém hőségre is készülve kezdődik a 2019-es teniszszezon első Grand Slamje, az Australian Open, ahol idén már biztosan nem lesznek maratoni hosszúságú döntő szettek.

A férfiaknál a legtöbben a világelső Novak Djokovicstól várják, hogy 2016 után újra győzni tudjon, az elmúlt két évben bajnok Roger Federer viszont 37 évesen itt gyűjthetné be 100. tornagyőzelmét. Rafael Nadal sérülésből tért vissza, Andy Murray viszont könnyek között jelentette be, hogy idén visszavonul, és azt sem zárta ki, hogy ez lesz a profi karrierje utolsó tornája.

A nőknél megint mindenki Serena Williamsre figyel majd a US Open döntőjének balhéja után, de az elmúlt két évben mind a nyolc Grand Slamet más játékos nyerte, ezért meglehetősen nyílt lehet a verseny.

Babos Tímea és Fucsovics Márton is a tavalyi nagyszerű szereplés után vág neki megint a melbourne-i tornának. Babos akkor párosban megnyerte a Grand Slamet, Fucsovics pedig a negyedik körig menetelt egyesben.

Fucsovics már túl van egy Djokovics-meccsen

A legjobb magyar teniszező, Fucsovics Márton karriercsúcsot döntve már a 35. helyen áll a világranglistán. Ehhez kellett a dohai nyolcaddöntőbe jutása is, ahol Djokovics ellen veszített 4:6, 6:4, 6:1-re. Fucsovics sokat meríthet a tavalyi nagyszerű meneteléséből is, habár sok pontot is kell majd védenie Melbourne-ben: tavaly itt egészen a negyedig körig jutott, ahol Roger Federertől kapott ki. A nyitókörben a 65. helyen álló Albert Ramos Viñolasszal találkozik, aki ellen 1:2 a győzelmi mérlege. Ha most is el tudna jutni a negyedik körig, akkor ott papíron a 7. kiemelt Dominic Thiem lenne a legmagasabban jegyzett ellenfele.

Fotó: Fucsovics Marci / Facebook Babos Tímea és Fucsovics Márton

A WTA-rangsorban 65. Babos Tímea első ellenfele egyesben az 58. helyezett, 24 éves Onsz Dzsabúr lesz. Babos párosban most is a francia Kristina Mladenoviccsal indul, akivel tavaly megnyerték az Australian Opent. Babos és Fucsovics egyébként vegyes párosban is indul a tornán, ilyen magyar kettősre utoljára 23 éve volt példa Grand Slamen, akkor Temesvári Andrea és Taróczy Balázs állt össze.

Babos és Fucsovics Melbourne-ből raktak ki közös posztot is a Facebookra, amin azt írták, hogy továbbra is büszkén képviselik Magyarországot a világversenyeken, és az olimpiára is gondolva indulnak együtt vegyes párosban is az Australian Openen. Viszont februárban nem játszanak a Fed-kupában, illetve a Davis-kupában, mert szerintük nem változtak a szeptemberi közleményüket kiváltó okok. Akkor jelentették be, hogy amíg nem lesznek annak működésében jelentős változások, addig nem kívánnak együttműködni a Magyar Tenisz Szövetséggel (MTSZ). A topteniszezők és a szövetség vitájáról itt írtunk bővebben.

Djokovics visszatért kedvenc GS-jéhez

Novak Djokovicsnak a kedvenc Grand Slamje az Australian Open: itt nyerte a tizennégyből az elsőt 2008-ban, és Federerhez, valamint a 60-as években aktív Roy Emersonhoz hasonlóan hatszor is győzni tudott már. Az elmúlt két évben azonban hullámvölgyben volt, sérülések hátráltatták, és tavaly márciusban még csak a 22. volt a világranglistán.

Könyökműtétje után azonban látványosan tért vissza, öt hónap alatt négy tornát, köztük két Grand Slamet nyert, és a szezon második felét már ő dominálta. Megnyerte Wimbledont és a US Opent, az 1000 pontos tornák közül pedig Cincinnatiben, és Sanghajban is győzni tudott. Az évzáró londoni tornán kikapott a döntőben a fiatal Alexander Zverevtől, de így is a legidősebb év végi világelsőként zárta a szezont.

Az év elején megnyerte az Abu-Dzabiban rendezett bemutatótornát, utána a dohai felvezető versenyen az elődöntőben kapott ki Roberto Bautista Aguttól, de az Australian Openre megint esélyesként érkezett. Az elején játszhat a kihagyás után visszatérő Jo-Wilfried Tsongával, és a fiatalok közül Denis Shapovalov, vagy Daniil Medvegyev is szembejöhet, míg a sorsolás alapján a negyeddöntőben a 8. kiemelt Nisikori Kej lehet a legnehezebb ellenfele. Az elődöntőben szembekerülhet a 4. kiemelt Zverevvel, ha a német meg tudja javítani eddigi legjobb GS-szereplését, vagy a 7. kiemelt Dominic Thiem is lehet az ellenfele.

Federer zsinórban harmadszor nyerne

Roger Federer az elmúlt évben nyerni tudott Melbourne-ben, tavaly a 20. GS-jét gyűjtötte be az AusOpenen. A következő hónapokban ő lett a valaha volt legidősebb világelső, utána viszont a Roland Garrost újból kihagyta, Wimbledonban és a US Openen pedig a vártnál korábban búcsúzott. Év végén viszont kilencedszer győzött szülővárosában, Bázelben, és jó formában fejezte be az évet.

A svájci most a torna előtt azt mondta, hogy nagyon kemény, és sikeres felkészülésen van túl. Felvezető ATP-torna helyett megint a Hopman-kupán indította az évet Svájc színeiben, és mind a négy mérkőzését megnyerte, még ha a vegyespárosban valószínűleg a szívbajt is hozta az AusOpen szervezőire, amikor közvetlen közelről véletlenül fejbe találták a labdával.

A világranglistán 3. Federernek ez lehetne pályafutása 100. tornagyőzelme, de azt mondta, hogy nem akar nagyon előreszaladni. Viszont azt mondta, hogy jónak érzi a játékát. Federer a negyeddöntőig találkozhat Gael Monfils-szal, vagy a fiatal görög tehetséggel, Sztefanosz Cicipasszal is, ott pedig az a Marin Cilic lehet az ellenfele, akit a tavalyi döntőben öt szettben győzött le. Az elődöntőben pedig akár egy Federer–Nadal is összejöhet a 2017-es döntő után, ha mindketten eljutnak odáig.

Nadal új szervája is bemutatkozik

A világranglista 2. Rafael Nadal most pont tíz évvel egyetlen itteni győzelme után próbál megint messzire jutni, döntős összesen négyszer volt már. A 2017-es döntője után tavaly is jól játszott, de aztán sérülések miatt vissza kellett lépnie a Cilic elleni negyeddöntőben. Utána a salakszezonban megint újult erővel tért vissza, megnyerte a Roland Garroson a 17. Grand Slamjét, míg Wimbledonban Djokovicstól kapott ki egy emlékezetes elődöntőben. A US Openen viszont megint vissza kellett lépnie az elődöntőben Juan-Martín del Potro ellen, és azóta nem is játszott tétmérkőzést.

A spanyol egy kisebb bokaműtéten is átesett, és az Abu-Dzabi bemutatótornán már pályára is lépett. Most az AusOpen előtt azt mondta, nem lenne ott Melbourne-ben, ha nem érezné jónak a játékát. Csapatával a szerváján is variáltak, a spanyol szerint így még hatékonyabb lehet. Nadal a harmadik körben összefuthat a fiatal ausztrál tehetséggel, Alex de Minaurral, aki a sydney-i felvezető tornát is behúzta. A negyeddöntőben pedig az 5. kiemelt Kevin Anderson nagy szerváival is szembe kellhet néznie, mielőtt papíron jöhetne a már említett elődöntő Federer ellen.

Murray búcsúja közeleg

Az egykori nagy négyes utolsó tagja, Andy Murray is pályára lép hétfőn az AusOpenen, aminek különösen nagy súlyt ad, hogy a skót a torna előtti sajtótájékoztatóján könnyeivel küszködve jelentette be: ez lesz az utolsó szezonja, és talán az utolsó tornája is. Murray régi sérülése miatt tavaly csípőműtéten esett át, de nem tudott fájdalom nélkül játszani, ezért hozta meg 31 évesen élete egyik legnehezebb döntését. Összesen 45 tornát, köztük három Grand Slamet nyert, kétszeres olimpiai bajnok. Ha a teste engedi, Wimbledonban vonul majd vissza.

Az összes nagy riválisa és barátja méltatta a skótot, aki az AusOpenen az első körben a 22. kiemelt Roberto Bautista Agut ellen valószínűleg az egyik legnézettebb kezdőmérkőzésen játszik majd. Federer azt mondta, rettentő büszke lehet arra, amit elért, Djokovics szerint nagy bajnok, és a tenisz egyik legendája, Nadal nagy veszteségnek tartja.

Meddig jut Zverev?

Miközben pedig a nagy négyes egyik tagja a visszavonulására készül, megint azt találgatják sokan egy újabb Grand Slam előtt, hogy vajon eljön-e a világranglistán már 4., a kisebb tornákon nagyon meggyőző Alexander Zverev áttörése a GS-eken is.

Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Hungary Alexander Zverev és Ivan Lendl 2018. november 10-én.

A 21 éves német már tavaly elkezdett a Murrayt Grand Slam-győzelemig segítő Ivan Lendl-lel dolgozni, és az évzáró londoni tornán az elődöntőben Federert, a döntőben pedig a világelső Djokovicsot is sikerült legyőznie. Egyelőre Grand Slamen azonban a tavalyi Garros-negyeddöntő a legjobbja, a többi hármon tavaly csak harmadik körig jutott. Ráadásul most meghúzta a bokáját a melbourne-i felkészülés alatt, ezért nem biztos, hogy teljesen 100 százalékosan áll ki.

A Zverevvel egy negyedbe került Dominic Thiem tavaly döntős volt a Garroson, de az elmúlt két évben is negyedik körben állították meg az AusOpenen.

A most csak 20. kiemelt, tavaly megint rettentően hullámzó Grigor Dimitrov ezúttal már Andre Agassival vág neki a tornának.

A fiatalok közül a tavalyi párizsi 1000 pontos tornát Djokovics ellen megnyerő Karen Hacsanovra is érdemes lesz majd figyelni.

Az aktuális formákhoz adalék, hogy a felvezető versenyek közül Brisbane-ben Nisikori Kej tudott győzni, míg Kevin Anderson indiai tornával hangolt.

Williams előtt megint ott a rekord

A nőknél Serena Williams megint történelmet írhat, győzelmével beérné Margaret Court 24 Grand Slam-győzelmet számláló rekordját, és szintén rekordnak számító nyolcadszor nyerhetne Ausztráliában. A 37 éves Williamsre azért is nagy figyelem irányul majd, mert ez lesz az első Grand Slam a US Open óta, ahol egy sok vitát kiváltó döntőben a székbíróval ordítozott.

Williams az elmúlt két Grand Slamen döntős volt, és a fogadóirodák egyértelműen rá tesznek, főleg, miután a Hopman-kupában is jó formát mutatott. A negyedik körben már akár saját nővérével, Venusszal, vagy éppen a világelső Simona Haleppel is összefuthat az AusOpenen. Halep azonban nagy kérdőjel. „Egészségesnek érzem magam, de a hátsérülésnél soha sem tudni. Majd meglátjuk" – mondta a tavalyi melbourne-i döntős és Roland Garros-bajnok a torna előtt.

Fotó: Michael Dodge / Getty Images Hungary Serena Williams az Australian Openen 2019. január 10-én.

A címvédő Caroline Wozniacki októberben jelentette be, hogy reumatoid artritiszt diagnosztizáltak nála, ami a mozgásszervi betegségek egyik legsúlyosabb formája. Azt mondta, hogy próbálja még jobban megismerni a testét, és eltökélten nyilatkozott a torna előtti sajtótájékoztatóján.

Azonban többen is odaérhetnek a végén, köztük van például a tavalyi elődöntős, aztán Wimbledonban bajnok 2. kiemelt, Angelique Kerber, vagy éppen a 2018-as évzáró szingapúri tornát megnyerő 6. kiemelt Jelina Szvitolina is.

A hőségre jobban odafigyelnek

A végére pedig két fontos változás lesz a lebonyolításnál. Egyrészt Kevin Anderson és John Isner 6 óra 36 perces, döntő szett 26:24-es wimbledoni elődöntője után újra többen felvetették, hogy a másik három Grand Slamen is vezessék be a tie breakeket a döntő szettben, ne csak a US Openen. A vége az lett, hogy Wimbledonban 12:12-es állásnál jöhet tie break döntő szettben, míg az AusOpenen 6:6-nál, azonban ebben az esetben egy hosszabb, 10 pontra nyert rövidítés következik, úgy, mint a párosoknál. A Roland Garroson minden maradt a régiben.

A másik változtatás pedig arra vonatkozik, hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy a férfiaknál is 10 perces pihenőt iktatnak be meccs közben, ha extrém hőség lesz. A nőknél és a junioroknál már érvényben volt a 10 perces pihenő, a kerekesszékes indulóknál pedig 15 percet vezettek be. Az új szabályok alapján a férfiaknál a harmadik szett után lehet beiktatni a 10 percet, míg a nőknél, a junioroknál és a kerekesszékes versenyzőknél a második és a harmadik szett között jöhet a pihenő. Ennek az az előzménye, hogy a tavalyi tornán többször is árnyékban 40 fok közelében alakult a hőmérséklet, ami a nappali programban pályára lépő játékosokat nagyon megviselte. Egyelőre 35-37 fokot jósolnak a hétfői nyitónapra.

(Borítókép: Novak Djokovic az Australian Openen 2019. január 12-én. Fotó: Fred Lee / Getty Images)