Babos Tímea Grand Slam-bajnok párosban, történelmet írt az AusOpenen

Kristina Mladenoviccsal párban egy tajvani-kínai kettőst győztek le. Az indiai Bopannával is nyertek.

Hatalmas sikert ért el Babos Tímea, aki francia párospartnerével, Kristina Mladenovic-csal 6:4, 6:3-ra megnyerte párosban az Austalian Open döntőjét. Ez az első magyar Grand Slam-győzelem 1986 óta, amikor Temesvári Andrea győzött szintén párosban a Roland Garroson. Babos történelmet írt, először nyert magyar játékos az AusOpenen.

Az ellenfél Jekatyerina Makarova/Jelena Vesznyina kettős már háromszoros GS-bajnokként, és olimpiai címvédőként lépett pályára, a karrier Grand Slamet csinálhatták volna meg Melbourne-be, de Babosék voltak a jobbak. Babosék több nyerőt ütöttek, mindkét szettben brékhátrányból tudtak fordítani, és minden fontos mutatóban jobbak voltak az oroszoknál.

Babosék magabiztosan kezdtek, habár Mladenovic azért rontogatott az alapvonalról, cserébe jól szervált. Az oroszok első adogatógémje rögtön szoros lett, kétszer is egyenlőig jutottak Makarova szervájánál. A szett közepén viszont 40-0-ről nyertek három pontot zsinórban a nyomást fokozó oroszok. Az adogató magyar játékos idáig nagyszerűen játszott, de most többször is hibázott, brékelőnybe került a Makarova/Vesznyina kettős.

Utána viszont Babosék megrázták magukat, és a magyar játékos szép röptéivel jutottak két bréklabdához, visszajöttek. A bréktől lendületbe jöttek, Babos biztos kézzel adogatott, és máris az oroszoknak kellett a szettben maradásért szerválniuk. Már az elejétől látszott, hogy lehet is esélyük Baboséknak, Makarova kettős hibát is ütött, és végig bizonytalankodott. A szettlabdánál egy jó return jött Babostól, aztán Mladenovic egy röptével befejezte.

A második szett elején gyorsan előnybe kerültek az oroszok, Babosék nem tudták hárítani a bréklabdát. Utána azonban nagyot küzdöttek, a harmadik bréklabdájukra már vissza tudtak jönni, ami megint adott egy pluszt Babosnak, aki simán hozta a következő adogatójátékát. Mladenovic már belement fonák keresztekbe is hátulról, Makarova pedig hibázott. Babos francia partnere röptével fejezte be, másodszor is elvették az oroszok adogatását.

3:1-nél azonban Mladenovic izgulva kezdte az adogatójátékát, két kettős hibát is ütött. Egy bréklabdát hárítottak, de aztán a másodiknál már kicsit széles lett a francia tenyerese. Ezzel visszahozták az elmúlt gémekben láthatóan megfogott oroszokat a meccsbe, akik semmire hozták is a szervájukat. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú játék jött Babos következő adogatásánál. Többször is feljöttek egyenlőre az oroszok, de aztán Babos jó szervái mögött, végül egy ásszal meglett a gém.

A meccsben maradásért Makarova megint bizonytalankodva szervált, Babos átemelte az oroszt, amire fel is hangzott a Hajrá, Magyarország! a nézőtérről. Az újabb brék után már a győzelemért szerválhatott Mladenovic. Nem volt egyszerű, a francia adogatása mögött megint 0-30-cal indultak. Végül három bréklabdát kellett hárítaniuk Baboséknak, de megcsinálták. 1 óra 20 perc után sima két szettben nyerték a döntőt.

Az oroszoknak gratulált először Babos Tímea a győztesnek járó trófea átvétele után, és azt mondta, remek érzés, hogy egyből győzelemmel kezdte az évet.

Csodás dolog a Rod Laver arénában játszani, különleges volt itt befejezni, köszönöm mindenkinek, aki kijött nekünk szurkolni. Ez a kedvenc Grand Slam-tornám.

Végül az edzői stábjának mondott köszönetet, akik a legnehezebb pillanatokból is segítettek neki felállni.

Mladenovic annyit tett hozzá, hogy külön öröm neki, hogy Babossal a pályán kívül is nagyon jó barátok. Hallotta ő is a magyar szurkolókat, az ő támogatásuk is sokat jelentett neki.

Babos harmadszor játszott GS-döntőt női párosban. 2014-ben és 2016-ban is Wimbledonban jutott döntőbe. Vegyespárosban 2015-ben szintén döntőig jutott Wimbledonban, de eddig nem sikerült győznie.

Babos elképesztőt megy párosban, tavaly év végén még a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán megnyerte a WTA-világbajnokságot Szingapúrban. 2018-ban megint Kristina Mladenoviccsal állt össze, akivel 2015 végéig játszott együtt. Babos azt mondta év végén, úgy érzi, hogy Mladenoviccsal volt a legsikeresebb párosban. Ez be is igazolódott az AusOpenen.

Babosnak az óriási győzelem után még nem ért véget az idei Australian Openje, hiszen pénteken még vegyespárosban is elődöntőt játszik az indiai Rohan Bopanna oldalán. A vegyespáros döntőjét majd vasárnap rendezik.

Babos mellett Fucsovics Márton is nagyszerű Australian Opent ment, három győztes egyéni meccs után a nyolcaddöntőben Roger Federerrel játszott.

Borítókép: Issei Kato / Reuters.