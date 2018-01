Babos párosban bejutott az AusOpen döntőjébe

Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a döntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.

Az ötödik helyen kiemelt magyar-francia duó szerdán két szettben, 1 óra 20 perc alatt, 6:4, 6:2-re legyőzte a nyolcadikként rangsorolt Hszieh Szu-vej, Peng Suaj tajvani-kínai kettőst.

"Elképesztő, hogy újra döntős lehetek egy Grand Slam-versenyen! A mai meccsen rendkívül jól játszottunk, nagyon jól ment a játék, ennek hihetetlenül örülök. Főleg a keddi negyeddöntő után, hiszen nagyon emocionális, nehéz mérkőzés volt. Nagyon fontos, hogy most így sikerült fordítani a lapot" - mondta hivatalos honlapján.

Magáról a mérkőzésről elárulta, az eredmény simának tűnik, de egyáltalán nem volt egyszerű az elődöntő. Az első és a második szettben is vezettek 5:1-re, ez is mutatja, nagyon jól játszottak. De mindkét játszmában úgy jutottak el 5:1-ig, hogy nehéz gémek voltak. Ráadásul az első szettben az ellenfél visszajött 5:4-re és volt labdája az 5:5-höz.

"Összességében szinte minden játék szorosan alakult. Nagyon jól játszottunk, és ami a legfontosabb: folyamatosan javulunk, meccsről-meccsre. Nevetve mondtuk: az első körös önmagunkat most 6:1, 6:1-re győznénk le. A partnerségünkről annyit: jól érzem magam a pályán Kristinával, azonosak a céjaink, jól kiegészítjük egymást! Szerintem már korábban is lehetett látni, hogy Kristinával tudok a legjobban játszani és összedolgozni."

"Boldog vagyok, hogy ez most is így sikerült! A Grand Slam-döntő pedig Grand Slam-döntő! Elég sűrű napjaim vannak, második napja már napi két meccsem van. Az viszont biztos, hogy női párosban pénteken lesz a döntő. De örülni lehet, hogy ennyi meccsem van. Az edzőmmel mondtuk is egymásnak, hogy szinte minden pályán játszhatok. Körbejárom az egész létesítményt, ez jó érzés. Hihetetlenül várom a döntőt! Nagy pillanat lesz, hiszen minden meccsen jól játszottunk és fejlődtünk. Remélem, hogy a finálé is jól sikerül, élvezem majd a játékot és ki tudjuk hozni a maximumot!”

A pénteki fináléban a tizedik helyen kiemelt román Irina Begu és Monica Niculescu vagy a másodikként rangsorolt orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina lesz az ellenfél.

A tavaly a cseh Andrea Hlavackovával WTA-világbajnok Babos magyar idő szerint 8.30 órától a vegyespáros negyeddöntőjében is pályára lép az indiai Rohan Bopanna oldalán.