Fucsovics: Már nem csak egy kötelező meccs vagyok

Fucsovics Márton nem elégszik meg a top 30-as helyjel a világranglistán, a legjobbak közé akar kerülni és Grand Slamet nyerni, derül ki a Molcsapat.hu-nak adott interjújából.

Nemrég még csak álmodozhattam róla, hogy Federerrel, Djokoviccsal vagy Nadallal játsszak, mostanra pedig ez nemcsak valósággá vált, de mondhatom, kifejezetten jó, csaknem baráti a viszonyom néhányukkal. És nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy... nem becsülnek le, nem vagyok már “kötelező meccs”, hanem nagyon is komolyan vesznek

– kezdte Fucsovics, aki az utóbbi időben folyamatosan az első 30 környékén mozog a világranglistán, és már két ATP1000-es tornán is kiemelt volt.

A magyar teniszező elsődleges célja az volt, hogy bejusson a top 100-ba. Amikor ez sikerült, teljesen felszabadult, megjött az önbizalma, ami a pályán is látszott. Dohában Djokovic ellen nagyon közel volt a győzelemhez, Dubajban pedig Federert is megizzasztotta. Elégedett is a teljesítményével, de ennél többet szeretne.

A legnagyobb álmom természetesen az, hogy egyszer Grand Slamet nyerjek, és szeretnék top 10-es játékos lenni. Tudom, hogy ezek nagyon ambiciózus célok, de az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy nincs lehetetlen.

A magyar teniszező idén még szeretne legalább egy tornát megnyerni, illetve egy Grand Slam-negyeddöntőnek is nagyon örülne. A párost sem fogja elhanyagolni, Babos Tímeával minden Grand Slamen elindulnak vegyesben, illetve mindent megtesznek azért, hogy részt vehessenek a tokiói olimpián.

