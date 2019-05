Fucsovics remekül állt, de a kétszeres GS-elődöntőssel már nem bírt

Térdsérülése miatt hanyagolta ezt a borítást, de most a Roland Garrosra is készül a teniszező.

Fucsovics Márton két szettben, 6:1, 4:6, 2:6-ra kikapott a francia Gael Monfilstól a madridi salakpályás 1000-es torna nyolcaddöntőjében. A korábban a Roland Garroson és a US Openen is elődöntőző teniszező gyenge első szett után kapta össze magát, és végül úgy nyert három szettben, hogy az utolsó kettőben négyszer vette el a magyar adogatását. A francia játszhat majd a negyeddöntőben Roger Federer ellen.

Az első szettben meggyőző fölénnyel kezdett a magyar. Egyből brékelt, aztán semmire hozta az adogatását, a második bréklabda után újabb fogadóelőny, majd csak kicsit nehezebben, de megvolt az újabb adogatójáték. Alig telt el 20 perc a meccsből, máris 4-0 volt ide.

Két, nagyon sima adogatás következett, de a lényeg, hogy 5:1 volt ide. Megint Monfils kezdett, 40 semminél szettlabdája volt Fucsovicsnak. A francia csak egy labdamenetet tudott hárítani, és végül 47 perc alatt 1-0-ra vezetett a magyar.

A második szetett nagyon sima adogatással kezdte Fucsovics, aztán a következőnél nagyon meg kellett harcolnia, hogy ne legyen brék, labdát is hárított ehhez. Utána sem hibáztak, így 3:3-ig mindenki hozta az adogatását.

Monfils a 32 éve minden rutinjával, amikor a legjobban kellett, brékelt és ha nehezen is, de hozta az adogatását. Fucsovics a szettben maradásért adogatott, még labdája is volt az 5:5-höz, de Monfils végül behúzta, ahogy a szettet is, és 1 óra 19 perc játék után egyenlített.

A döntő játszmában Fucsovics kezdett adogatni, meglehetősen hektikusan alakult a szett. Három brékkel kezdődött, amelyből Monfils jött ki jobban, hiszen saját adogatását hozva már 3:1-re vezetett. Az újabb Monfils-brék azt jelentette, hogy elúszni látszott a parti a magyarnak. A világranglistán 18. helyen álló francia be is húzta az adogatását, és 2-1-re megnyerte a meccset.

Gael Monfils pályafutása során kétszer jutott el Grand Slam-elődöntőbe, 2008-ban a Roland Garroson, 2016-ban a US Openen került majdnem döntőbe. Pályafutása során 8 tornát nyert, a világranglistán a 8. helyen is állt. Fucsovics az előző körben a korábban világranglista-6., belga David Goffint verte.

ATP, 1000-es torna, Madrid

Nyolcaddöntő:

Fucsovics Márton - Gael Monfils 6:1, 4:6, 2:6.