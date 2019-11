A 21 éves Sztefanosz Cicipasz egy látványos, fordulatos meccsen győzte le 6:7, 6:2, 7:6-ra Dominic Thiemet a londoni évzáró torna, az ATP Finals döntőjében. A világranglista 5. és 6. helyezettjének összecsapása 2 óra 35 percig tartott.

A 21 éves görög az elődöntőben Roger Federert kiütve jutott be a fináléba, míg Thiem a tavalyi győztes Alexander Zverevet intézte el. Mindketten először szerepeltek az évzáró torna döntőjében, így biztos volt, hogy sorozatban negyedik éve megint új bajnok lesz.

Thiemnek kellett először bréklabdát hárítania 2:1-nél, de egy kemény tenyeressel, jó szervákkal megoldotta a gémet. 23 ütésváltásos labdamenet végén Cicipasz nyerővel fejezte be, és a hálónál is végig hatékony görög könnyebben hozta az adogatásait a meccs legelején.

3:3-nál viszont Cicipasz hibázgatott egy sort, de aztán sikerült két bréklabdát hárítania. A következő játékban Thiemnek kellett fordítania 15-40-ről, de megint előhúzta a jó szervákat a bajban.

Tie breakben dőlt el a küzdelmes első szett. Cicipasz rögtön elbukta a nyitópontot, és 4-2-es Thiem vezetésnél cseréltek először térfelet, de aztán az osztrák nem tudta megtartani a korai minibrékelőnyét. Végül azonban az osztrák húzta be 8-6-ra a rövidítést, és került szettelőnybe.

Cicipasz a szoros első játszma után a másodikat is lendületesen kezdte, míg Thiem beragadt a szett elején. A görög rögtön lebrékelte ellenfelét, majd könnyedén hozta a szerváját. Cicipasz pillanatok alatt 4:0-ra vezetett, mire Thiem is fel tudott iratkozni az eredményjelzőre. Az osztrák a játszma végére már biztosan hozta a szervagémjeit, de a rengeteg nyerő mellett Cicipasz besöpörte a szettet, és kiegyenlített.

A döntő szett rögtön egy küzdelmes játékkal indult. Cicipasz továbbra is nagyszerűen teniszezett, 18 ütésváltásos labdamenetet is meg tudott nyerni pazar röptével. Thiem azonban két bréklabdát hárítva megfordította a gémet. A görög gyorsan semmire hozta az adogatását, és megint Thiemen volt a nyomás.

Thiem kettős hibát is ütött, és ugyan az első bréklabdát megint hárítani tudta, de aztán elbukta a szerváját. Cicipasz sokáig hibátlanul adogatott, azonban 3:2-es vezetésénél nem jöttek az első szervái, Thiem pedig kiharcolt két bréklabdát. Thiem megcsinálta a másodikat, és visszajött.

A végjátéknak mindketten nagyon koncentráltan mentek neki. 5:4-nél Cicipasznak kellett adogatnia a meccsben maradásért, de alig több mint egy perc alatt megoldotta, semmire nyert gémmel. Thiem is gyorsan hozta a sajátját, a végén egy ásszal zárta le a játékot, és megint Cicipaszon volt a sor. Ha nehezebben is, de megint megoldotta a meccsben maradást.

Közel két és fél óra játék után jött a mindent eldöntő tie break. 2-1 után Cicipasz elvette a fonákkal rontó Thiem mindkét szerváját. Utána azonban Thiem mindkét minibréket vissza tudta venni. 4-4 után azonban újból előnybe került Cicipasz, és mindkét adogatását hozva 2 óra 35 perc után megnyerte a döntőt.

A szezont még a világranglista 15. helyén kezdő Cicipasz év elején elődöntős volt az Australian Openen, majd pedig jó játékkal bejött a top 5-be is. A tavaly év végén még a legjobb 21 év alatti játékosoknak kitalált Next Gen ATP Finalst megnyerő görög pedig most győzni tudott 21 évesen a londoni évzáró tornán is.

Cicipasz a legfiatalabb győztese az évzáró tornának Lleyton Hewitt 2001-es sydneyi győzelme óta.

(Borítókép: Sztefanosz Cicipasz a londoni ATP Finals döntőjében. GLYN KIRK / AFP)