A hétfőtől újra világelső Novak Djokovic egy küzdelmes, nagyszerű játékot hozó meccsen győzte le 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re négy óra alatt az ötödik kiemelt Dominic Thiemet az Australian Open féri döntőjében. A szerb ezzel új rekordnak számító nyolcadszor nyerte meg az AusOpent, összességében pedig már 17 Grand Slamnél jár.

Előzetesen is Djokovic volt a legnagyobb esélyes kedvenc Grand Slamjén, és nagyon biztosan játszott végig, az elődöntőben Roger Federert győzte le. Thiem az elmúlt két évben volt döntős a Roland Garroson, mindkétszer kikapott Rafael Nadaltól. Az AusOpenen eddig negyedik kör volt a legjobbja, most nagyszerű meneteléssel, Nadalt és Alexander Zverevet is legyőzve jutott a döntőbe.

Djokovicnak a jó kezdés után volt egy hullámvölgye, de a végére újra nagyon magas színvonalon teniszezett, szetthátrányból tudott fordítani. Thiem pedig látványos pontok mellett stabil tudott maradni, de az utolsó másfél szettben a fontos pontok Djokovic javára dőltek el. A döntő alakulását percről percre itt olvashatja vissza>>>

15 Galéria: Djokovic nyolcadik AusOpenjét nyerte Fotó: Kim Hong-Ji / Reuters

Djokovic borzasztó koncentráltan kezdte a meccset, nagyon jól szervált, és szinte csak ő nyerte a hosszabb labdameneteket az elején. Rögtön Thiem első adogatógémét el tudta venni, és előnybe került. Az osztráknak nem sok esélye volt Djokovic szerváinál, azonban a szett közepén 4:2-nél jött egy gém, amikor a szerb hibázgatott. Thiem pedig a lehetőséget érezve nagyon odatette magát, két bréklabdájából az elsőt ki is használva visszavette a bréket.

Kiegyenlítettebb lett a szett vége, de Djokovic továbbra is tudta tartani a nyomást az osztrák adogatásán. Thiemnek többször is be kellett vállalnia kockázatosabb ütéseket. Egy játékot még megfordított Thiem, de utána a játszmában maradásért szerválva már nem tudta tartani a szerváját. Egy kettős hibával bukta el a szettet.

A második szett elején még semmire nyerte az adogatását Djokovic, de utána egyre gyakrabban hibázott, ziccer tenyerest is elrontott, és kettős hibájával Thiem előnybe került. Az osztrák nagyon bátran játszott, jobban adogatott, mint az első játszmában. Ő is adott bréklabdát Djokovicnak kettős hibával, de ezt a gémet megfordította. Utána azonban 4:3-nál már nem jött be Thiem kockáztatása, szélesre ütött egy fonák egyenest, Djokovic visszajött.

A második szettben végül a következő gém lett sorsdöntő: Thiemnek bréklabdái voltak, Djokovicnak pedig kétszer is szólt a székbíró a 25 másodperces szervaidő lejárta miatt. Az elsőnél Djokovic már majdnem feldobta a labdát, figyelmeztetést kapott. A másodiknál viszont második szervát kellett adnia, bréklabdánál. Miután rontásával ért véget a pont, levonulva megpaskolta a székbíró cipőjét, aztán pedig a pihenő alatt is vitázott a játékvezetővel. Thiem visszajött, aztán kiegyenlített a szetteket tekintve.

15 Galéria: Djokovic nyolcadik AusOpenjét nyerte Fotó: Edgar Su / Reuters

Thiem nagyon stabil maradt a megnyert második szett után, a harmadik játszmában végig koncentráltan játszott, és nagyszerű ütésekkel nyert pontokat. Djokovicnál sokkal több volt a hiba, mint korábban, nem is mozgott jól. Thiem azonnal előnybe került, 4:0-nál pedig már dupla brékkel vezetett. Djokovic hozta a szerváját, utána pedig kérte a trénert is, akivel csak szóban konzultált.

A játszma végére próbált újra agresszívebb lenni a szerb, könnyedén hozta a következő szerváját, de a fontos pontok a végén is Thiem javára dőltek el. Volt bréklabdája is Djokovicnak, Thiem szettlabdánál is ütött kettős hibát, de aztán a szerb hibázott bele a negyedik szettlabdánál. A két szett között Djokovic lement a pályáról ápolásra.

Djokovic jobban mozgott, egyre többet próbálkozott, támadóbban jött előre a hálóhoz. Fontos pontoknál jött be a szerva-röpte is neki, habár még becsúsztak nála hibák is. Thiem játéka nem esett vissza, és mindketten megfordítottak egy-egy adogatógémet, de összességében Djokovic hozta már könnyebben az adogatásait.

Thiem játéka 4:3-nál billent meg: egy hálóról visszapattanó könnyű röptével bukott pontot, majd hibázott, Djokovic pedig lecsapott a lehetőségre. Kettős hibával lett két bréklabda, az elsőt még hárította Thiem, a másodikba viszont belehibázott. A szettért szerválva Djokovic a végén nagyon biztos kézzel zárta le a játszmát.

15 Galéria: Djokovic nyolcadik AusOpenjét nyerte Fotó: Kim Hong-Ji / Reuters

A döntő játszma elején jött egy-egy gyors játék mindkét oldalon, a második adogatógémében azonban Thiem megint fontos pillanatban hibázott. Hosszúra ütött egy tenyerest, a szerb előnybe került. Hasonlóan kulcsfontosságú volt, hogy rögtön két esélye is lett volna Thiemnek visszajönni, de egyiket sem tudta kihasználni.

Djokovic semmire hozta a szerváját, és egymás után tudta szorossá tenni Thiem-adogatásait. Az osztrák elkerülte a dupla bréket, és továbbra is nagyon magas szinten teniszezett, de a kockázatosabb ütéseiből egyre kevesebb jött be. Djokovic kiszerválhatta a meccset, és az utolsó pontnál is Thiem fonákja lett széles.

Djokovic köszönetet mondott mindenkinek, azt is kiemelte, hogy az Australian Open helyszíne a kedvence. Megemlékezett a bozóttüzekről, sőt Kobe Bryant lesújtó haláláról is. Azt mondta, ez a hirtelen haláleset emlékeztette arra, hogy bár fontos dolog a sport, még fontosabb dolgok történnek a pályán kívül.

15 Galéria: Djokovic nyolcadik AusOpenjét nyerte Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Hungary

Thiem szintén elismerően szólt az ausztrál tűzoltókról. „Te meg a másik két srác hihetetlen szintre emeltétek a teniszt, már az is megtisztelő, hogy versenyben lehetek veletek!" – dicsérte Djokovicot Nadalra és Federerre is utalva.

A szerb már hét AusOpen-győzelemmel is rekordot tartott, most tovább növelte előnyét. Összességében pedig 17. Grand Slammel egy lépéssel közelebb került Rafael Nadalhoz (19) és Roger Federerhez (20). Djokovic még nem bukott el döntőt Melbourne-ben, és a győzelemmel újra ő vezeti a világranglistát is.

(Borítókép: Novak Djokovic az Australian Open féri döntője után 2020. február 2-án. Fotó: Quinn Rooney / Getty Images)