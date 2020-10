Babos Tímea egyértelmű célja, hogy egyéniben is jobb legyen

Babos Tímea hétfőn online sajtótájékoztatót tartott, a női világranglista 111. helyén álló magyar teniszező szót ejtett többek között az utóbbi hónapok nehézségeiről, régi-új edzőjéről és az előttünk álló Australian Openről is.

Nagyon nehéz döntés volt, hiszen Michael Joyce-t nagyon-nagyon szerettem. Próbálok mindig olyan edzőkkel dolgozni, akiket emberként is becsülök, ő is ilyen volt

– fogalmazott az edzőváltásról Babos Tímea.

A 27 éves teniszező – aki párosban két Grand Slam-tornán is nyerni tudott Kristina Mladenoviccsal – döntése hátteréről is beszélt. Elmondása szerint amerikai edzőjével keveset tudott találkozni a járvány ideje alatt, és már a US Open előtt megfogalmazódott benne a gondolat, mi lenne, ha váltana.

Időközben Thomas Drouet bejelentkezett, hogy a kínai tanítványával hasonló a helyzet. Felajánlotta, hogy első körben tíz napot dolgozzunk együtt, ebből lett aztán négy hét. A US Open előtt nem volt semmi lefixálva, ám ahogy kimentem New Yorkba, éreztem, hogy szakmailag Thomas közelebb áll hozzám.

A monacói edző korábban négy és fél évig dolgozott együtt Babossal, 2018-ban szeptemberében szakítottak, mert úgy érezték, elfáradt a szakmai kapcsolatuk.

A soproni teniszező most ismét hangsúlyozta, Drouet munkájával mindig elégedett volt, a szakmaiságát sosem kérdőjelezte meg. Hozzátette, célja, hogy ne csak párosban, hanem egyéniben is jó eredményeket érjen el a jövőben.

A jelenlegi tervek szerint január 18-án kezdődik az Australian Open, a jövő évi versenynaptár első Grand Slam-tornája. Babos egyelőre nem tudja, mi vár rá, azonban mindenképp játszani szeretne, ám még sok a kérdőjel.

Egyelőre úgy néz ki, hogy nincs megoldott edzéslehetőség sem, két hét karantén vár az Ausztráliába utazókra. Az alapozást és a felkészülést is ott kellene elkezdeni, szóval jelen állás szerint nem egyszerű a helyzet

– mondta Babos, aki dühös, mert a WTA már nem szervez versenyeket ebben az évben, míg az ATP gondoskodott arról, hogy a férfiak továbbra is játsszanak.

(Borítókép: Babos Tímea (középen) és Kristina Mladenovic az Ausztrál Openen 2020. január 31-én. Fotó: Fred Lee / Getty Images Hungary)