A világranglista-7. teniszező tagadja a családon belüli erőszakot

Szerdán bombaként robbant a hír: Alexander Zverev többször is kezet emelt korábbi párjára, Olga Sharipovára. Az orosz hölgy részletesen mesélt 2019-es szakításukról is, ami az US Open ideje alatt történt. Sharipova állítása szerint a német teniszező párnával fojtogatta, és többször megfenyegette. Végül sikerült elmenekülnie, ám holmiját nem tudta magával vinni. Az orosz Championat nevű oldalnak fotókat is mutatott arról, ahogyan Zverev a szálloda előterébe szórta minden ott maradt ruháját.

Érdekesség, hogy Sharipova pont aznap állt elő ezekkel a vádakkal, mikor Zverev másik korábbi barátnője azt nyilatkozta, terhes a 23 éves teniszezőtől. Sharipova szerint ez puszta véletlen egybeesés, csak annyit akart, hogy mindenki megtudja az igazat.

Zverev csütörtök este közleményben reagált Twitter-oldalán.

Volt barátnőm, Olga Sharipova megalapozatlan vádjai nagyon elszomorítanak. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és sok tapasztalatot szereztünk együtt. Sajnálom, hogy ilyen kijelentéseket tett, ezek egyszerűen nem igazak. Kapcsolatban álltunk, de ez már régen véget ért. Hogy Olga miért csak most beszélt erről, nem tudom. Nagyon remélem, megtaláljuk a módját annak, hogy észszerűen és tisztelettudóan kapcsolatba lépjünk egymással.

Másik korábbi partnere, Brenda Patea állítását viszont nem tagadta. A német modell a Gala magazinnak nyilatkozott arról, hogy gyermeket vár Zverevtől.

Az utóbbi napok meglehetősen komoly kihívást jelentettek számomra. Mindössze huszonhárom évesen apa leszek, mégis alig várom a gyereket. Annak ellenére, hogy Brenda és én már nem vagyunk együtt, jó a kapcsolatunk, és apaként felelősséget fogok vállalni. Vigyázni fogunk a növekvő kicsire. Erről többet nem szeretnék közölni, mert ez magánügy. Biztos vagyok benne, hogy a média bevonása nélkül is sikerül kezelnünk a dolgokat.

Alexander Zverev néhány nappal ezelőtt másodszorra is megnyerte a kölni tenisztornát. Ha minden igaz, jövő héten Párizsban fog újra pályára lépni. Elképzelhető, hogy Sharipova nem vár addig, és lesz folytatása az ügynek. Most nála pattog a labda.

