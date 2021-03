Fucsovicsnak ezúttal esélye sem volt a mumusa ellen

Nem jutott be a nyolcaddöntőbe Fucsovics Márton a Miamiban zajló ATP 1000-es tornán, mivel 52 perc alatt, két sima szettben kikapott a negyedik helyen kiemelt Andrej Rubljovtól.

Kettejük első csatáját, a 2016-os barcelonai ATP-torna selejtezőjét a magyar fiú nyerte meg, aki egy évvel később a világcsoportba feljutásról döntő magyar–orosz csatában is győzött (öt szettben!), hogy aztán a mieink 3–1-es sikert aratva kiharcolják az elitek ligáját.

Azóta viszont egyszer sem örülhetett a nyíregyházi születésű játékos, a 2020-as Roland Garroson négy szettben nyert az orosz, idén pedig a rotterdami fináléban, valamint a dohai és dubai negyeddöntőben is Rubljov győzött – igaz, Katarban játék nélkül.

Most Fucsovics kezdte a meccset, hozta az adogatását (1:0), ezt követően viszont sorozatban négy gémet nyert meg Rubljov, így bő negyedóra után 1:4-et mutatott az eredményjelző. Itt volt egy kis fellángolás, de hiába a 0:30-as kezdés (az orosz ritka hibáival), ezt is hozta a rivális, és 27 perc alatt meg is nyerte a szettet (2:6).

A magyar játékos magabiztos szervajátékkal nyitotta a második felvonást (1:0), és a meccs során először bréklabdához is jutott, hogy aztán Rubljov egymás után nyolc labdamenetet nyerjen meg, és nem sokkal később már ismét jócskán a világranglista 8. helyezettje vezetett. Az orosz végül az első szettben bemutatott, zsinórban megnyert öt játékot is felül tudta múlni, így pedig könnyedén nyert (2:6, 1:6).

(Borítókép: Fucsovicsnak az elmúlt években csak a gratuláció marad – Martin Bureau / AFP)