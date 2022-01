Elképesztő fordítás után lett Nadal a teniszvilág ura!

A 35 éves, balkezes spanyol klasszis azzal a tudattal kezdhette meg a tornát, hogy Roger Federer sérülése és Novak Djokovics vízumtörlése miatt egyedül ő gyarapíthatja tovább eddigi 20 GS-trófeája mennyiségét, amivel egyedüli rekorderré válhatott volna. Ez pedig szárnyakat adott neki, a negyeddöntőig csupán egy játszmát veszített, és Denis Shapovalov ellen sem sok utalt rá, hogy ez változna, mígnem a kanadai visszajött 0:2-ről – mindhiába. Az elődöntőben Matteo Berrettini is csak egy szettre volt jó ellene, így jöhetett a Danyiil Medvegyev elleni finálé.

A 25 éves orosz számára is a negyeddöntő volt a kulcs, hiszen a 9. helyen kiemelt, ugyancsak kanadai Félix Auger-Aliassime az első két szettet behúzta, a harmadikban pedig rövidítés döntött, de Medvegyev innen is megnyerte a meccset. És ne felejtsük el, hogy ő nyerte az urak legutóbbi GS-tornáját, a 2021-es US Opent, amelyen Djokovics próbált elsőként eljutni 21-ig...

A kettős a második nagy döntőjét játszotta egymás ellen. a 2019-es US Open fináléjában Nadal öt játszmában nyert, ahogyan mindhárom, az évi összecsapásukat a spanyol húzta be, de a 2020-as világbajnokság elődöntőjében az orosz szetthátrányból fordított, majd meg is nyerte a londoni vb-t.

A tavalyi fináléban Djokovicstól három szettben kikapó orosz kezdte jobban a meccset, a féléves kihagyás után visszatérő Nadal 1:1-nél még hárított két bréklabdát, de a következő adogatását semmire bukta el, majd az újabbat is, miközben hiába próbálkozott mindennel, Medvegyev szervajátékának elvételére egyszer sem volt valós esélye (2:6).

A második felvonásra egy lényegesen pontosabb Nadal érkezett, 2:1-es vezetésénél a meccs labdamenetét a meccs pontjával megnyerve két fogadóesélyhez jutott, a másodikkal pedig már élt is.

Medvegyev 4:1-es hátrányban sem adta fel, a következő Nadal-gémet elvéve az egyenlítésért adogathatott, de ekkor egyik első szervája sem jött be, így pedig egy könnyű pontot sem tudott szerezni, végül pedig elcsúszással elbukta a játékot, így ellenfele az egyenlítésért következhetett.

Ami itt történt, az valami elképesztő volt!

Kezdve azzal, hogy Medvegyev remek játékkal 15:40-nél két bréklabdához jutott, Nadal mindkettőt hárította, majd az orosz remek elütésével harmadszor is előnybe került, amikor egy kisebb közjáték következett – egy pályára futó néző miatt.

A spanyolt ez sem zavarta meg, újra egyenlített, de nagy helyzetben hosszút ütött, így negyedszer is előnybe került a rivális. Az első adogatásokat nagyon meg akarta húzni a volt világelső, általában kevesebb sikerrel, de így is eljutott játszmalabdáig. Itt viszont ő hibázott, majd egy kerettel eltört ütéssel ötödször is bréklabdát mutatott az eredményjelző. Ezt pedig már nem tudta hárítani, tíz évvel fiatalabb ellenfele gyorsan fel is kapaszkodott 5:5-re, és Nadal elképesztő küzdése ellenére jöhetett a rövidítés.

Ebben a rutinosabb fél kezdett jobban, övé volt az első minibrék, és bár hamar egyenlített az orosz, 5–3-ra újra a spanyol vezetett. Innentől viszont már csak Medvegyev nyert labdamenetet – bár egy alkalommal már ünnepeltek a lelkes spanyol szurkolók, Nadal labdája kicsit túlcsúszott Medvegyev rontása előtt (6:7, 5–7).

A harmadik felvonás maratoni gémmel indult, közel tíz percbe telt, mire a US Open címvédője hozni tudta az adogatását, miközben egy bréklabdát is hárítania kellett, majd Nadal fordított 0:30-ról, mielőtt simább játékok következtek.



Medvegyev 3:2-es előnynél aztán 0:40-nél három fogadóponthoz jutott, de innen sem tudott brékelőnybe kerülni, Nadal viszont 4:4-nél sikeresen fogadott, ami után kiharcolta a folytatás lehetőségét (6:4).

A negyedik játszma első játékát Medvegyev aránylag simán hozta, majd két fogadólabdához jutott, de Nadal innen fordított, sőt ő brékelt. Az orosz egyből visszavette az elveszített gémet, csakhogy a spanyol is megtette, és 4:3-as előnyénél újabb bréklabdákat hárítva az egyenlítés kapujába került. Fogadóként még nem élt a szettlabdájával, adogatóként viszont semmire hozta a gémet, jöhetett a döntő szett (6:4)!

Ebben pedig Medvegyev hiába fordította meg az első adogatását, 2:2-nél már elbukta a sajátját, Nadal három bréklabdát hárítva 4:2-re ellépett, 5:4-nél pedig a tornagyőzelemért adogathatott. Jól is kezdett, 30:0-val állt, de a következő négy pontot az orosz nyerte meg, így visszabrékelt (5:5).



De Nadal sem adta fel, háromszor is újra fogadóelőnybe került, a harmadikkal pedig megint brékelt, ezt követően pedig már kiszerválta a meccset: a spanyol ülhetett fel Ausztrália trónjára (7:5)!

Rafael Nadal így másodszor nyerte meg az Australian Opent, összességében pedig a 21. GS-torna-győzelmét aratta, amivel egyedül vezeti az örökranglistát!

GRAND SLAM-TORNA-GYŐZELMEK

21 – Rafael Nadal (spanyol)

20 – Novak Djokovics (szerb), Roger Federer (svájci)

14 – Pete Sampras

AUSTRALIAN OPEN

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Rafael Nadal (spanyol, 6.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 2.) 2:6, 6:7 (5–7), 6:4, 6:4, 7:5

(Borítókép: Darrian Traynor / Getty Images Hungary)