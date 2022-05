Még csak 19 éves, de már a sportág legendáit is lesöpri a pályáról

A spanyol tehetség a közelmúltban egymás után verte meg a madridi salakon Rafael Nadalt és Novak Djokovicsot is, hogy aztán a döntőben esélyt sem adva söpörje le a pályáról a világranglista harmadik helyén álló Alexander Zverevet. De ki ez a 2003-as születésű srác, akitől már most retteg az egész teniszvilág?

Születési nevén Carlos Alcaraz Garfia mindössze 19 évvel ezelőtt, 2003. május ötödik napján látta meg a napvilágot a spanyolországi Murcia városában. Kifejezetten teniszes családból származik, olyannyira, hogy először az édesapja által vezetett akadémián ragadott ütőt, aztán 2018-ban költözött tovább a korábbi világelső Juan Carlos Ferrero akadémiájára. Példaképe kiskora óta az immár 21-szeres Grand Slam-tornagyőztes Rafael Nadal.

Tavaly ilyenkor még a legjobb 100-ban sem volt

Carlos Alcaraz nevével a profi tenisz szerelmesei mindössze két évvel ezelőtt találkozhattak először. Az akkor még csak 16 éves tini a riói tenisztornán verte meg Albert Ramos Vinolast, miután szabadkártyával elindulhatott a főtáblán. Már 2021 elején történelmet írt, mikor a valaha volt legfiatalabb játékosként kvalifikált az Australian Open főtáblájára, sőt, első mérkőzését meg is nyerte Botic van de Zandschlup ellen.

Az igazi áttörést 2021 nyara hozta el, mikor Alcaraz először a Roland Garroson jutott el a harmadik fordulóig, aztán júliusban pályafutása első ATP-trófeáját nyerte meg Umagban, amivel a Tour legfiatalabb tornagyőztesévé vált 2008 óta.

Ezekben a hónapokban küzdötte be magát a világ legjobb 100 játékosa közé, amivel az elitmezőny legfiatalabb játékosa is lett egyben.

És ez még csak a jéghegy csúcsa volt, bátran mondhatjuk, hogy üstökösként robbant be Alcaraz a legjobbak közé. Első nagyobb skalpja – amivel az úgymond világhírnevet is szerezte magának – a tavalyi US Openen aratott győzelme volt a világranglista-harmadik Sztefanosz Cicipasz ellen. Az ötszettes, drámai végjátékkal lezárult mérkőzés után Alcaraz lett 1992 óta a legfiatalabb játékos, aki egy Grand Slam-torna negyedik körén is túljutott.

Ez a bravúr még mindig szinte semmi nem volt ahhoz képest, ahol az immár 19 esztendős tehetség jelenleg tart. A 2022-es évben – kis túlzással – azt a tornát nyeri meg és azt a világsztár ellenfelét veri meg, amelyiket csak kedve tartja.

Út a világranglista hatodik helyéig

Egészen elképesztő évet fut a spanyol, ami röviden számokban annyit jelent, hogy az idei évben 28 győzelme mellett mindössze három alkalommal hagyta el vesztesként a pályát. Múlt héten Madridban írta tovább elképesztő történetét, mikor a madridi salakon legyőzte a világelső Novak Djokovicsot, majd a példaképét, Rafael Nadalt, hogy aztán a döntőben egy sima 6:1, 6:3-as kiütéssel söpörje le a pályáról a világranglista harmadik helyén álló Zverevet. Sikerével már az idei negyedik, pályafutása ötödik trófeáját emelhette a magasba.

A finálé után Zverev kijelentette ellenfeléről:

„Nincs nála jobb játékos jelenleg a világon!”

Jöjjön pár érdekes adat, ami szemlélteti, mennyire emberfeletti teljesítmény az, amit ez a srác művel:

19 éves korában Novak Djokovics a 63., Roger Federer a 36. helyen állt a világranglistán, Alcaraz jelenleg a hatodik.

Soha senki nem győzte még le Djokovicsot és Nadalt egymás után salakon, Alcaraznak sikerült.

19 évesen John McEnroe még tornagyőzelem nélkül állt, a spanyol tininek már öt trófeája van.

Carlos Alcaraz példátlan tehetségén kívül sikerét rendkívül kreatív játékának, iszonyatosan pontos rövidítéseinek és szűnni nem akaró küzdésének, erős mentalitásának köszönheti. Belegondolni is ijesztő, hogy a közelgő Roland Garroson már őt tarthatjuk az egyik, ha nem a legnagyobb favoritnak a végső győzelemre. Mert ahogy a dolgok állnak, nem nagyon látni, hogy melyik klasszis teniszező győzheti le a 19 éves tinédzsert. A fogadóirodák szerint a bő egy hét múlva rajtoló Roland Garros legnagyobb esélyesei fej fej mellett Rafael Nadal és Carlos Alcaraz.

Határ a csillagos ég

Alcaraz, mikor április végén belépett a legjobb 10 játékos mezőnyébe, kijelentette, hogy még közel sem érte el azokat a céljait, amikért igazából küzd.

Én akarok lenni a világelső. Grand Slam-tornákat akarok nyerni, olimpiai aranyérmeket nyerni, csak nagyban szoktam gondolkozni. Mindig is egy átlagos srác voltam, aki nem riad vissza a hírnévtől, a rivaldafénytől, és ez nem fogja megváltoztatni az embert, aki valójában vagyok. Rendkívül boldog vagyok, hogy 18 évesen már a világ legjobb 10 játékosa közé tartozhatok, mint a példaképem Rafael Nadal, de ez még közel sem a vége, amit el szeretnék érni

– nyilatkozta Alcaraz az ATP honlapjának, mikor elérte a világranglistán a kilencedik helyezést.

És aki ezek után is még kételkedik abban, hogy Alcaraz már nemcsak a közeljövő, hanem a jelen egyik legkiválóbb játékosa is egyben, az alábbi videó megtekintésével egészen biztosan meggyőződik arról, hogy záros határidőn belül lehet, hogy Carlos Alcaraznak fogják hívni a férfi világranglista első helyezettjét.

