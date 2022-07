Az új füves sztár ráncigálta az oroszlán bajszát, majd két irgalmatlan pofont kapott

A hatszoros wimbledoni győztes és címvédő Djokovics az első fordulóban egy szettet ugyan elbukott Kvon Szun Vuval szemben, ezt követően Thanasi Kokkinakis és a 25. kiemelt Miomir Kecmanovics sem tudta megnehezíteni a dolgát, mindkét riválisa összesen hét játékot nyert meg a három szett alatt.

A papírformának megfelelően ezúttal is a szerb klasszis kezdett jobban, sima adogatása után elvette ellenfele szervajátékát, de ezt követően két bréklabdát is hárítania kellett ahhoz, hogy érvényesítse az előnyét (3:0).

Holland ellenfele egyáltalán nem rettent meg, két semmire hozott játék után újabb bréklabdához jutott, de ezzel sem tudott élni, ezt pedig Djokovics kíméletlenül megbüntette, és 41 perc alatt hozta a 6:2-nél lényegesen nehezebbnek tűnő játszmát.

A szabadkártyával induló, a 15. helyen kiemelt Reilly Opelkát és a 22.-ként rangsorolt Nikoloz Baszilasvilit is búcsúztató Van Rijthoven nem tört meg, előbb 2:1-es hátránynál bréklabdát hárítva egyenlített, majd fogadóként három szenzációs labdamenetet is bemutatva végül csak elvette a korábbi világelső adogatását (3:4)!

Miután a holland a sajátját is hozta (3:5), Djokovicsnak a szettben maradásért kellett következnie, és bár ezt még megtette, és fogadóként egy szettlabdát hárítva négyszer is volt labdája az egyenlítéshez, így is ellenfeléé lett a játszma (4:6).

A fő kérdés az volt, hogy a júniusi hollandiai füves pályás viadalon a végső sikerig tartó úton a világranglista 9. helyén álló Félix Auger-Aliassime-ot és a fináléban a világelső orosz Danyiil Medvegyevet is megverő Van Rijthoven ezt a szenzációs szintet meddig képes fenntartani, erre pedig úgy festett, gyorsan választ is kapunk, hiszen Djokovics rövid időn belüli második elcsúszása ellenére sorra a szerb hozta a labdameneteket, és villámgyorsan ellépett 3:0-ra.

A 25 éves fiatalember 0:30-ról és bréklabdáról fordított ugyan, lezárni ezt az adogatását sem tudta, a szerb pedig ezekben a percekben valósággal hengerelt, és már 5:0-t mutatott az eredményjelző – a nullázást azért elkerülte az adogatóként három szettlabdát is hárító riválisa (6:1).

Az első kiemelt pedig nem lassított, rögvest brékelt a negyedik játszma elején, és 3:1-es előnyénél újra fogadóesélyhez jutott, igaz, ezzel nem tudott élni. Az egyre jobban fáradó ellenfelének ugyanakkor már nem volt esélye Djokovics szerváinál, a szerb pedig csak elvette újra a holland adogatását, és végül simán lezárta a meccset (6:2).

A nap rangadóján a 10. kiemelt Jannik Sinner két magabiztos játszma után nagy előnybe került az ötödikként rangsorolt Carlos Alcarazzal szemben, és bár a 19 éves spanyol hatalmas csatában, két meccslabdát is hárítva szépíteni tudott, a negyedik felvonásban ismét az olasz akarata érvényesült.

A legjobb négy közé jutásért Sinner épp Djokoviccsal nézhet farkasszemet.

WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Djokovics (szerb, 1.)–Van Rijthoven (holland) 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

Sinner (olasz, 10.)–Alcaraz (spanyol, 5.) 6:1, 6:4, 6:7 (8–10), 6:3

Norrie (brit, 9.)–Paul (amerikai, 30.) 6:4, 7:5, 6:4

Goffin (belga)–Tiafoe (amerikai, 23.) 7:6 (7–3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5

Búcsúzott a korábbi Roland Garros-győztes

A korábbi Roland Garros-győztes Jelena Ostapenko a nyolcaddöntőben búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokság női versenyétől.

A 12. helyen kiemelt, múlt hétvégén Eatbourne-ben döntőt játszó, lett teniszezőt a német Tatjana Maria búcsúztatta 2 óra 10 perc játék után vasárnap.

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Dzsabőr (tunéziai, 3.)–Mertens (belga, 24.) 7:6 (11–9), 6:4

Maria (német)–Ostapenko (lett, 12.) 5:7, 7:5, 7:5

Bouzková (cseh)–Garcia (francia) 7:5, 6:2

Niemeier (német)–Watson (brit) 6:2, 6:4

Udvardy Luca továbbjutott a lányok mezőnyében

A hetedik kiemelt Udvardy Luca bejutott a második fordulóba a juniorok mezőnyében.A korosztályos torna egyetlen magyarja – aki májusban a második fordulóig jutott a Roland Garros leány tornáján – vasárnap a hazai közönség előtt szereplő Daniela Pianival találkozott, és 6:2-vel 26 perc alatt előnybe került.

A következő játszmát ugyanilyen eredménnyel a brit teniszező nyerte, a döntő szettben ugyancsak 6:2-re Udvardy bizonyult jobbnak, így a másfél órás mérkőzés megnyerésével továbbjutott.

A 16 éves Udvardy tavaly már bemutatkozott a felnőtt mezőnyben, amikor a budapesti WTA-viadalon párosban pályára lépett Drahota-Szabó Dorka oldalán.

Udvardy Luca nővére, a 23 esztendős Panna a felnőtt mezőnyben a második fordulóig jutott a londoni Grand Slam-tornán.

JUNIOR LÁNYOK

1. FORDULÓ

Udvardy Luca (7.)–Daniela Piani (brit) 6:2, 2:6, 6:2

(Borítókép: Adam Davy/PA Images via Getty Images)