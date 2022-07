A korábbi klasszis szerint egy gond van Fucsovics Mártonnal

Mats Wilander pályafutása során hét alkalommal hódított el Grand Slam-trófeát, 1988-ban a négy legnagyobb tornából hármat megnyert, azonban Wimbledonban a negyeddöntő volt karrierje legjobb eredménye. Pályafutása alatt húsz héten keresztül állt a férfi egyes világranglistájának élén, 2002-ben iktatták be a Teniszhírességek Csarnokába.

Véleménye szerint a wimbledoni szervezők rendkívül rossz döntést hoztak, amikor Oroszország ukrajnai háborúja miatt kollektívan kitiltották az orosz és belorusz versenyzőket a tornáról, aminek az lett az eredménye, hogy az ATP és a WTA szervezete idén nem írja jóvá a világranglistapontokat az elért eredmények után. Ennek ellenére úgy látja, ez nem befolyásolta az eddigiekben a játék színvonalát.

Végignéztem a közelmúltban például David Goffin és Francis Tiafoe ötszettes mérkőzését, ahol elképesztő energiát mozgósított mindkét játékos, egy pillanatig sem láttam azt a teniszezőkön, hogy ne lenne olyan nagy tétje a továbbjutásnak. Ez Wimbledon, egy speciális hely, ahol akkor is komoly harc van, ha nincsenek világranglistapontok. Természetesen nagyon nehéz lehet olyan játékosok számára, akik az idei Wimbledon után ugranának nagyot a világranglistán a meglepően jó eredményük után. Például a női mezőnyben a top 100-on kívüli Tatjana Maria negyeddöntős (azóta már elődöntős – a szerk.), de egyetlen pontot sem kap a teljesítménye után, természetesen ezt nagyon nehéz lehet lelkileg kezelni, hogy akármilyen jó eredményt érsz el, legfeljebb abban a pozícióban maradsz, ahol a verseny előtt voltál. A férfiaknál Tim van Rijthoven robbant be a füves szezon kezdetén, és idén nyolcaddöntőt játszott, ha osztanának pontokat, az ötvenedik-hatvanadik hely környékére jönne fel, de így ő is marad a százon kívül