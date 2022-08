Visszavonul az open éra legnagyobbja, Serena Williams

Kedden bejelentette visszavonulását Serena Williams, minden idők egyik legsikeresebb teniszezője. A negyvenéves klasszis hazai környezetben, a hamarosan kezdődő US Openen int búcsút a sportágnak.

Reggel a lányommal, Olympiával, aki ebben a hónapban lesz ötéves, együtt mentünk útlevelet csináltatni. Az autómban ültünk, és a telefonomon játszott egy interaktív tanító játékot. A robothang megkérdezte tőle: Mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Olympia nem tudta, hogy figyelek, de hallottam, ahogy belesúgta a telefonba: szeretnék egy kishúgot

– ezzel a rövid történettel kezdi a Vouge magazinban megjelent publicisztikáját minden idők egyik legsikeresebb női teniszezője, Serena Williams, aki bejelentette, visszavonul. Williams a legfiatalabb négy nővére mellett, akikre hősként tekint. Azt írja, ez egy olyan pillanat, amire tudja, hogy nagyon kell figyelnie.

A 23-szoros Grand Slam-torna-győztes teniszező nehezen fogadja el, hogy vissza fog vonulni.

Soha nem szerettem a visszavonulás szót. Talán a legjobb szó annak leírására, ami most következik, a továbblépés. Itt vagyok, hogy elmondjam nektek, hogy a tenisztől más dolgok felé lépek tovább, amik fontosak nekem

– fogalmaz a visszavonulásáról Williams. Megemlíti azt is, hogy számára tabutéma volt a visszavonulás. Ha nagyon ritkán megpróbált erről beszélni a férjével vagy a szüleivel, mindig elsírta magát. Egyedül a terapeutájával tudott erről teljesen őszintén beszélni.

A publicisztikájában azt írja, hogy a döntést az hozta a felszínre, hogy a családjának szeretné szentelni az idejét. Első gyermeke, Olympia 2017-ben született.

Soha nem akartam választani a tenisz és a család között. Szerintem ez nem igazságos. Ha férfi lennék, nem kellene ezt írnom, mert folyamatosan versenyeznék és nyernék, miközben a feleségem a fizikális részét végezné a családalapításnak. Inkább olyan szeretnék lenni, mint Tom Brady. De ne értsetek félre, imádok nő lenni, és minden percét imádtam az Olympiával való terhességnek is. Néhányan talán elfelejtették, hogy gyakorlatilag megcsináltam a lehetetlent: két hónapos terhesen megnyertem az Australian Opent 2017-ben. De 41 leszek ebben a hónapban, és szeretnék valamit adni is

– ír dilemmájáról a teniszlegenda.

A cikkben Williams elhinti, hogy az utolsó tornája az US Open lesz, amely augusztus végén kezdődik. Mellette arról is ír, hogy nem állt készen arra, hogy idén megnyerje Wimbledont.

Nem tudom, készen leszek-e rá, hogy megnyerjem New Yorkot. De meg fogom próbálni. A felvezető tornák szórakoztatók lesznek. Tudom, hogy a rajongók arról elmélkednek, hogy mi lett volna, ha Londonban kiegyenlítem Margaret Court Grand Slam-rekordját (Margaret Court 24 GS-t nyert – a szerk.), aztán meg New Yorkban meg is előzöm őt, aztán a díjátadón csak simán bemondom, hogy ennyi volt. Értem, mire gondolnak, és szép fantáziálás. De nem szeretnék ünnepélyes szertartással búcsúzni. Borzasztó vagyok az elköszönésekben, a világ legrosszabbja

– elmélkedik Williams visszavonulásának módjáról.

Serena Williams 1981. szeptember 26-án született. Négyévesen kezdett el teniszezni, édesapjuk tanította őt és testvérét, a szintén klasszissá vált Venust. Kilencévesen már akadémián nevelkedett, tehetségére korán felfigyeltek, abban az időben Floridában a tíz éven aluli játékosok között az első helyen szerepelt.

Később a két lányt édesapjuk kivette az akadémiáról, és ő edzette őket tovább. Serena a kilencvenes évek végén robbant be, 1999-ben megnyerte a US Opent is.

2002 júliusában ért fel a csúcsra, akkor állt először élre a WTA-világranglistán. 2002-ben a Roland Garroson és Wimbledonban is nyert New York mellett, majd 2003-ban már Melbourne-ben is diadalmaskodott, tehát 21 évesen mind a négy Grand Slam-tornát bezsebelte már.

2015-ben úgy érkezett meg a US Openre, hogy minden GS-tornán ő volt a címvédő, és ha nyert volna, Steffi Graf 1988-as bravúrja után ő lehetett volna a tenisztörténelem hatodik játékosa, aki egy évben mind a négy nagy tornát megnyeri. Az elődöntőben azonban három szettben kikapott Roberta Vincitől, így elmaradt a bravúr.

2017-ben aztán megszületett kislánya, a tenisz pedig háttérbe szorult az életében. Ahogy említette, nagyon szeretett volna még legalább két GS-trófeát begyűjteni, hiszen akkor megelőzte volna Margaret Courtot, de 23 címével így is az open éra legeredményesebb teniszezője az egyéni címeket figyelembe véve.

(Borítókép: Serena Williams a 2016-os wimbledoni tornán ünnepel. Fotó: Clive Brunskill / Getty Images)