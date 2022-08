Bodnár 54., Babos már 300-ban sincs, Fucsovics 91. a tenisz-világranglistán

Legjobb magyarként Fucsovics Márton továbbra is a 91. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet változatlanul az orosz Danyiil Medvegyev vezet, előnye azonban jelentősen csökkent. A vasárnap Torontóban tornagyőztes Simona Halep kilenc helyet javítva a hatodik a női teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezet. Itt a legjobb magyar Bodnár Anna az 54. helyével. A korábbi első számú magyar teniszezőnő, Babos Tímea a 300-ból is kicsúszott.