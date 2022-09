A történelem egyik legkiválóbb mérkőzésén maradt életben a világelső-aspiráns

Elképesztően magas színvonalú mérkőzésen jutott tovább Carlos Alcaraz a US Open utolsó negyeddöntőjén, magyar idő szerint csütörtök kora reggel. A fiatal spanyol mérkőzéslabdát is hárított a Jannik Sinner elleni összecsapáson, hogy aztán öt szettben, öt óránál is hosszabb mérkőzésen győzedelmeskedjen.