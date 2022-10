Megérkezett a trónörökös: megszületett Rafael Nadal kisfia

A 22-szeres Grand Slam-győztes spanyol teniszező életében először lett apuka, miután megszületett kisfia. Az újszülött a terhesség 37. hetében jött világra, és a hírek szerint a baba és az anyuka is jól vannak.

Rafael Nadal még 2019-ben kötötte össze életét Xisca Priscellóval, 17 éve tartó kapcsolatuk most teljesedett be közös gyermekükkel. A kisfiú a spanyolországi Mallorca szigetén, egy magánklinikán, szombat reggel látta meg a napvilágot.

Xisca Priscelló terhességével kapcsolatban az első hírek még júniusban érkeztek, ami után a pár is megerősítette, hogy első gyermeküket várják. Így finoman szólva is örömteli a 2022-es év a spanyolok legendás teniszezőjének, mivel nem csak apa lett idén, hanem immár minden idők legtöbb elhódított Grand Slam-trófeája is a nevéhez fűződik.

(Borítókép: Getty Images)