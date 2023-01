Korda a reptérre küldte az oroszok egyik legerősebb fegyverét

Pályafutásuk során első alkalommal nézett farkasszemet egymással Sebastian Korda és Danyiil Medvegyev. Az amerikai és az orosz teniszező az Australian Open harmadik fordulójában csapott össze, a találkozót Medvegyev várhatta esélyesként, aki az előző két körben még szettet sem veszített a tornán.

A 22 éves Korda az eddigiekben mindössze egy szettet bukott el Melbourne-ben, még a nyitófordulóban Cristian Garin lopott tőle egy játszmát. Jó formában érkezhetett a tornára az amerikai játékos, mivel az adelaide-i felvezető tornán egészen a döntőig menetelt, ahol Novak Djokovicstól szenvedett vereséget.

A találkozót rögtön egy breakkel indította Korda, sőt 3:1-nél újra elvette ellenfele adogatását, de utána ő is csak egyszer tudta hozni szervajátékát, így a játszma végén jöhetett a rövidítés. A tiebreak is rendkívül szorosan zajlott, amit végül Korda húzott be, miután kihasználta harmadik szettlabdáját.

A második felvonásban egyetlen break is elegendő volt Korda számára a szettgyőzelemhez, mivel saját adogatásai mögött hibátlan maradt, így 6:3-ra ezt a partit is a fiatal amerikai nyerte, és már kétszettes előnyben volt a tavalyi döntős ellen.

A harmadik szett elején rögtön újra előnybe került, de egy alkalommal ő is megremegett az adogatása mögött, így ez a szett is rövidítésbe torkollott, ahol újra Korda volt magabiztosabb,

így hatalmas meglepetésre három szettben ejtette ki a világranglistán jelenleg nyolcadik helyen rangsorolt orosz teniszezőt.

A játéknap korábbi eseményei közé tartozik, hogy Fucsovics Márton kétszettes előnyből bukta el harmadik fordulós mérkőzését az olasz Jannik Sinner ellen. A mérkőzésről szóló összefoglalónkat itt olvashatja.

AUSTRALIAN OPEN 2023

3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Sebastian Korda (amerikai, 29.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.) 7:6, 6:3, 7:6

