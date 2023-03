Djokovicsnak az utóbbi bő egy évben már számos alkalommal problémája adódott abból, hogy nem vette fel a koronavírus elleni oltást. Az utóbbi napokban az Indian Wells-i tenisztornával összefüggésben került elő ismét a téma. A verseny miatt a szerb teniszező különleges engedélyt kért ahhoz, hogy oltás nélkül is beutazhasson az Egyesült Államokba.

Most azonban úgy fest, hogy a világelső ezt az engedélyt nem kapta meg. A The Guardian ugyanis arról számolt be,

hogy Novak Djokovics hivatalosan is visszalépett a tornától.

Djokovics korábban azt mondta, hogy még a legnagyobb teniszversenyeket, a Grand Slameket is inkább kihagyja, ha kell, de akkor sem hajlandó felvenni a koronavírus-oltást. A szerb játékos visszalépése után Nikoloz Basilashvili georgiai teniszező veheti át a helyét az amerikai tornán.

A világelsőnek azért kellene felvennie a vakcinát az Indians Wells-i tornán való részvételhez, mert az Egyesült Államokban jelenleg különleges jogrend van érvényben a világjárvány miatt, és csak azoknak engedélyezik a beutazást, akik be vannak oltva a koronavírus ellen. A szigorú szabályozás várhatóan két hónap múlva, május 11-én megszűnik (akkor várhatóan a különleges jogrend is véget ér).