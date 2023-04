Fucsovics jól kezdte a mérkőzést, rögvest brékelte Van de Zandschulpot, ám 2:0 után kissé elvesztette a fonalat, a világranglista 31. helyén álló holland rivális pedig ezt kihasználva pikpakk egyenlített, sőt sorozatban a harmadik gémjét is megnyerve 3:2-re fordított. Fucsovics ezt követően elhúzódó játékkal egyenlített, majd ismét brékelte ellenfelét, innentől kezdve pedig labdamenetet sem vesztett a játszmában, mindössze 34 perc alatt 6:3-mal behúzta.

A második szett némi csúszással vette csak kezdetét, a holland ugyanis mosdószünetet kért, s mivel a meccset a központi épületektől egyik legtávolabb eső, kilences pályán rendezték, mindkét félnek volt bőven ideje átgondolni az eseményeket, míg a 27 éves teniszező megjárta az útját…

A második szett elején magabiztosabban is mozgott Van de Zandschulp, de úgy tűnt, a pauza komoly fordulatot így sem hoz, Fucsovics brékpontról fordított, aztán nemcsak a saját adogatását nyerte, hanem 3:0-ra el is húzott. Ám korai volt az öröm. A holland csak-csak elkapta a fonalat, és sorozatban három megnyert játékkal egyenlített (3:3). 6:6-ig aztán nem is hibáztak adogatójátékot a felek – bár Fucsovicsnak volt két meccslabdája –, így pedig jöhetett a rövidítés, amelyben Van de Zandschulp bizonyult élesebbnek.

A harmadik játszmában már az első percektől a holland akarata érvényesült jobban, Fucsovics 2:1-es hátránynál ráadásul elvesztette az adogatását. Innentől hiába futott az eredmény után, a lábát egyre jobban húzva játékot sem tudott nyerni, nemhogy a játszmát megszerezze és így legyűrje a világranglistán 31 hellyel előtte álló riválist.

Fucsovics 2 óra 39 perc alatt 3:6, 7:6 (7–2), 6:1-re kapott ki, ezzel búcsúzott a hercegségben rendezett tornától.

Meg kell hagyni, még ha az eredményen nem is látszott meg azonnal, a mosdószünet után Van de Zandschulp jóval magabiztosabban mozgott, a kevesebb hiba pedig segített neki felülkerekedni. A harmadik szettben, főleg onnantól, hogy Fucsovics elkezdte húzni a lábát, nem volt valódi kérdés, kié lesz a győzelem.

