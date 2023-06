Immár második alkalommal rendezték meg a Szerkesztőségek Kupája tenisztornát. A megmérettetésre hazánk médiumaiban dolgozó teniszezni vágyó/szerető vállalkozókat várták, az első alkalommal nevezett négy csapat után ezúttal már hat nevezés érkezett. Elindult a szervezők által alakított GS Tenisz Club csapata, míg a nevezettek között sorakozott a Sport Televízió, az Index, az M4Sport/MTVA, a Napi.hu és a Sportmenü/SportFan.

A csoportkörben két hármasra osztották a csapatokat, egy párharcban pedig két egyéni és egy páros mérkőzést rendeztek, az egyik fél második győzelméig. A minden igényt kielégítő teniszkomplexum kemény borítású pályáin többek között Fucsovics Márton is előszeretettel edz, így profi körülmények biztosításával rendezték meg ezúttal is a tornát.

A csoportkör végeztével jöhettek a helyosztók, majd a fináléban a GS Tenisz Club és a Sportmenü/SportFan csapott össze, előbbi győzelmével. A harmadik helyet a Napi.hu szerezte meg, míg az Index az ötödik helyen zárta a tornát.

A szervezők reményei szerint ősszel már egyéni tornát is rendezhetnek a szerkesztőségek között.

A GS Tenisz Club továbbra is várja a teniszezni vágyókat, kemény vagy salak borítású pályabérlésre is egyaránt van lehetőség az Óbudán található, magas színvonalú komplexumban, ahol a sport mellett különböző kikapcsolódási lehetőségek is állnak a látogatók rendelkezésére.

(Borítókép: GS Tenisz Club)