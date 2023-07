A magyar főtáblások közül egyértelműen a világranglistán 82. Udvardy kapta a legnehezebb ellenfelet a nyitókörre, az idén Australian Open-győztes rivális jelenleg második a WTA rangsorában. Az eső teljesen átírta a keddi programot, de mivel ezt a mérkőzést a zárható tetőszerkezetű centerpályára írták ki, a felek időben el tudták kezdeni a találkozót.

A magyar játékos kissé megilletődötten kezdett, a rivális nyerte a mérkőzés első három játékát, s bár Udvardy ezután hozta az adogatógémjeit, 37 perc alatt Szabalenka került szettelőnybe. A folytatás is egyoldalú küzdelmet hozott, a fehérorosz teniszező háromszor is brékelt, s bő egy óra alatt el is döntötte a továbbjutás kérdését.

Fucsovicsék szerdán játszanak

A világranglistán 67. Fucsovics kedden a 28. kiemelt holland Tallon Griekspoorral (31.) csapott össze, és a megnyert első szett után a másodikban 3:1-re vezetett, amikor közbeszólt az időjárás.

A nőknél Bondár Anna a kanadai Bianca Andreescuval találkozik, aki pályafutása eddigi legnagyobb sikereként megnyerte a 2019-es US Opent, míg Gálfi Dalma a cseh Linda Noskova ellen kezd.

A szervezők összesen 71 meccset halasztottak szerdára. A játék a tervek szerint magyar idő szerint délben kezdődik.

