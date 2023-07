Mindkét játékos közel volt az előző körben, hogy sötétedés előtt megnyerje meccsét, ám mindkettejüknek pályára kellett lépni végül pénteken is – hogy aztán ott már hamar lezárják a továbbjutás kérdését.

A Fucsovics felépítésével kapcsolatban magából nemrégiben viccet űző Medvegyev ellen ez volt a negyedik meccse, 2018-ban Monte-Carlóban és a 2019-es szófiai döntőben az orosz nyert, 2020-ban a Roland Garroson viszont Fucsovics négy szettben felülkerekedett riválisán.

Most is a magyar játékos kezdett jobban, mert bár az orosznak két bréklabdája is volt a 2:0-s vezetéshez, mégis Fucsovics vette el először ellenfele adogatását, sajátjai elhozatalával pedig 3:1-re ellépett.



Medvegyev hiába hozta ezt követően a szerváit (pedig volt 15:30-as állása is), mivel a nyíregyházi teniszező látványos és bravúros pontokat is hozott, fogadóként nem volt esélye, 39 perc alatt így el is dőlt a szett (6:4).

A korábbi világelső a nehézkesen megnyert adogatása után védekezve próbálta játékban tartani a labdákat fogadóként, hátha Fucsovics hibázik, és bár ezt egyszer-egyszer megtette, a nyesegetéseivel nem tudott károkat okozni.

Hanem aztán belelendült az orosz Medve, olyannyira, hogy volt egy szakasz, amikor nyolc egymást követő labdamenetet nyert meg, és hirtelen bréklabdáról brékelőnybe került (1:3). Fucsovicsnak volt lehetősége egyből visszakapaszkodni, de ezzel nem tudott élni, innentől kezdve pedig riválisa már nem rontott (3:6).

Ráadásul a harmadik szett első játékában rögvest két újabb fogadóesélyhez jutott az orosz, aki adogatóként megközelíthetetlennek bizonyult, és így Fucsovicsnak rendre a szépítésért kellett kapaszkodnia. Medvegyev ellen minden pontot két-három jó ütéssel kellett megnyerni, és hiába kezdett Marci 0:30-cal 4:3-as hátrányánál, a rivális innen is megnyerte a szerváját, és végül a szettet is (4:6).

Még ennél is rosszabb hír volt, hogy a magyar játékos bokája ezt követően megsérült, és ápolási szünetet is kellett kérnie, miután brékhátrányba került a negyedik felvonásban (1:2). Hiába küzdött, úgy festett, hogy innentől csak bravúros ütésekkel van esélye labdamenetet nyernie, viszont ezt 0:30-ról többször is megtette adogatóként, a nézőtér nagy ünneplését kiváltva (2:3). Sőt, 4:3-as hátrányánál bréklabdához jutott a magyar fiú, ekkor viszont remek adogatásokkal jelentkezett a harmadik kiemelt, és fogadóként 15:40-nél két meccslabdához jutott. Fucsovics innen is megnyerte pazar pontokkal a gémet, de az orosz adogatóként már lezárta a meccset (4:6).

WIMLBEDON

FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz, 3.) 6:4, 3:6, 4:6, 4:6



KÉSŐBB

NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna, Greet Minnen (magyar, belga)–Desirae Krawczyk, Demi Schuurs (amerikai, holland, 5.)

19.30 körül: Babos Tímea, Kirsten Flipkens (magyar, belga)–Lauren Davis, Rosalie van der Hoek (amerikai, holland)



KORÁBBAN KÖZÖLT EREDMÉNY

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Gálfi Dalma–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 21.) 0:6, 4:6

