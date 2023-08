Komplett csapat segíti felkészülésében a legígéretesebb magyar teniszezőt

Marozsán Fábián, hazánk második számú teniszezője jelenleg a világranglista 82. helyén áll, mely pályafutása legelőkelőbb pozíciója. A 23 éves sportoló három hónappal ezelőtt került először a figyelem középpontjába, mikor teljesen váratlanul legyőzte Rómában a világelső Carlos Alcarazt, méghozzá salakos borításon. A világraszóló siker óta felgyorsultak az események körülötte: kiharcolta, és stabilan tartja TOP 100-as pozícióját, komplett csapat segíti felkészülését, és jelenleg élete első US Open-főtáblás szereplésére készül. Csütörtöki sajtótájékoztatóján többek között megtudtuk, hogyan zajlik felkészülése új edzőjével, melyek voltak legfontosabb eredményei az elmúlt hónapokban, és milyen várakozásokkal tekint a hamarosan kezdődő US Open elé.

Marozsán Fábián három hónappal ezelőtt robbant be a köztudatba, mikor szenzációval határos módon legyőzte a világelső Carlos Alcarazt. A spanyol világsztárt azóta mindössze öt játékos tudta felülmúlni, ez is azt mutatja, mekkora eredmény volt a magyar teniszező sikere. A 23 éves Marozsán akkor még nehezen kezelte a hirtelen jött ismertséget – ezzel együtt a megkereséseket a média részéről –, de azóta ez is változott, immár komplett csapat segíti felkészülését a mindennapokban.

„A Carlos Alcaraz elleni siker óta rengeteg minden történt velem, elég csak annyit említenem, hogy Perugiában challenger-tornát nyertem, és Wimbledonban főtáblán szerepelhettem. Hatalmas mérföldkő volt a wimbledoni főtábla a pályafutásomban, lejátszottam életem első ötszettes mérkőzését, és ugyan kis szerencsével, de a legjobb 128 között is pályára léphettem, ahol egy korábbi TOP 10-es játékos ellen szenvedtem vereséget. Közel sem a kedvenc borításom a füves pálya, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindent kihoztunk Wimbledonból, és rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, mivel egy Grand Slam teljesen más, mint bármely másik torna” – mesélt Marozsán az elmúlt hónapok élményeiről.

A magyar teniszező hozzátette, immár új edzővel, Balázs Györggyel készül. Az Alcaraz elleni győzelmet követő hetekben kezdték el a közös munkát, tapasztalatai pedig rendkívül pozitívak. Úgy érzi, sokkal érettebb teniszező lett a rövid idő ellenére is Balázs kezei alatt, minden összeállt körülötte, így véleménye szerint egy biztató és jó úton kezdtek el haladni. Balázs György is abszolút ezen az állásponton van, továbbá hozzátette: a legfontosabb a közös munka során nem elsősorban Marozsán teniszjátékának fejlesztése volt, hanem hogy játékosa emberként fejlődjön, úgy formálják személyiségét, mint egy profi teniszezőnek.

„Nagyon örülök annak, hogy egyből látható eredménye van a közös munkának, ahogy megismertük egymás személyiségét Fábiánnal, egyre közelebb kerültünk egymáshoz, és a legimponálóbb dolog vele kapcsolatban, hogy az emberi része az a terület, amelyben a legkiemelkedőbb eredményt értük el” – tette hozzá Balázs György. Említettük már korábban, hogy immár komplett csapat segíti Marozsán Fábián mindennapjait, erről Somogyi Zsoltot, a magyar teniszező csapatmenedzserét kérdeztük, hogyan is épül fel a kezei alatt dolgozó szakmai stáb.

A hirtelen jött ismertséget természetesen mind Fábiánnak, mind nekünk nagyon nehéz volt kezelni, de napról napra az volt a célunk, hogy egy profi teniszezőhöz méltó csapatot építsünk ki köré. Elmondhatom, hogy jelenleg már nem csak új edző segíti Fábiánt, hanem kondíciós tréner, rehabilitációs szakember és mentáltréner is dolgozik – kizárólag vele – annak érdekében, hogy csak a teniszre koncentrálhasson. Nem engedtük, hogy a hirtelen jött felhajtás, gondolok itt a médiaszereplésekre vagy a szponzorokra, elterelje Fábián figyelmét a teniszről. Ezért hoztuk létre a csapatot, amely immár kizárólag vele foglalkozik, és biztosít számára minden fizikális és mentális tényezőt ahhoz, hogy egyre több sikert érjen el pályafutása során.

„Nagyon nehéz Fábiánnak mindig a legmagasabb szinten teniszezni, de mindannyian úgy gondoljuk, hogy lépésről lépésre kell haladnunk, rövid távú célokat tűzünk ki magunk elé. Idővel akár a legjobb 50-et is megcélozhatjuk, de ezzel természetesen óvatosan bánunk, a legfontosabb, hogy játékosunk egészséges maradjon és minden adott legyen számára, hogy tudása legjavát nyújtsa a pályán” – tette hozzá Somogyi Zsolt, Marozsán Fábián csapatmenedzsere.

A közeljövő terveiről a magyar teniszező elmondta, szó volt róla, hogy korábban utazzanak ki az Egyesült Államokba, és hogy elinduljon a Winston Salem-i versenyen, de ínsérülése miatt úgy döntöttek, inkább itthon maradnak, és itt kezdik el a felkészülést a kemény pályás szezonra. „Jó lett volna pár éles mérkőzést játszani kemény pályán, de Fábián egészsége a legfontosabb, így azt a döntést hoztuk, hogy kizárólag a US Open előtt indulunk útnak” – szögezte le Balázs György.

Marozsán Fábián, hazánk második számú teniszezője jövő szerdán utazik ki az Egyesült Államokba, pár napig megismerkedhet a környezettel, majd kezdődik a US Open, ahol pályafutása során első alkalommal indulhat alanyi jogon a főtáblán. A magyar teniszező reményei szerint legalább egy mérkőzést tud nyerni az év utolsó Grand Slam-tornáján.