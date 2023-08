A világ legjobb nyolc 21 év alatti játékosa Dzsiddában mérkőzik meg egymással november 28-tól december 2-ig a Next Gen Finalsben, amelynek eddig Milánó adott otthont. A korábbi győztesek között ott van a jelenlegi világelső Carlos Alcaraz vagy a felnőtt vb-t is nyerő görög Sztefanosz Cicipasz is – emlékeztetett az MTI.

A közel-keleti arab államok közül Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben már többször került sor ATP-tornára, Szaúd-Arábiában viszont eddig csak bemutató versenyeket rendeztek…

Eddig.

A mostani bejelentéssel újabb sportágban tör utat magának a közel-keleti állam, amely az elmúlt egy évben időt és – főleg – pénzt nem sajnálva próbálja felfuttatni turisztikai sportstratégiáját. Napról napra jelentik be szaúdi labdarúgócsapatok európai sztárok szerződtetését, ez a hullám a jelek szerint nemhogy alábbhagyni nem készül, csak most kezd igazán kiteljesedni – mivel az arab dollármilliókra kevesen tudnak nemet mondani. Nem újdonság, hogy egy nevesebb, európai szinten elismert labdarúgó pályafutása vége felé a Közel-Keletre igazol levezetésként, de legújabban már az erejük teljében lévő sztárokat is elkezdték magukhoz csábítani, igencsak nagy sikerrel. A jelenség alapjaiban formálhatja át a sportágat, és itt nemcsak arról van szó, hogy végtelen arab pénzzel a labdarúgást kebelezhetik be, hanem a szaúdi sejkeknek már a tengerentúli major ligákra is fáj a foguk. Néhány hete már összeszedtük, hogy a sport mely területein miként törnek előre a szaúdiak, és labdarúgóklubjaik játékosigazolásaihoz hasonlóan, hogyan tesznek szert fontosabbnál fontosabb jogokra más sportágakban is.

A cikk itt olvasható!

(MTI / Index)