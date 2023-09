Magabiztos győzelemmel jutott be az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon Novak Djokovics, aki a tornát követően újra világelső lesz – tudósított a US Openről a Magyar Távirati Iroda.

A szerbek 23-szoros Grand Slam-bajnoka nyolcadszor is megverte a hazai közönség előtt szereplő Taylor Fritzet, aki eddig csupán egy meccsükön tudott szettet hozni ellene. Kedd esti összecsapásuk is meglehetősen egyoldalú volt, Djokovics kicsit több mint két és fél óra alatt jutott elődöntőbe, ezzel Jimmy Connors 1991-es menetelése óta a legidősebb férfi elődöntős lett New Yorkban, egyúttal pályafutása során rekordot jelentő 47. alkalommal jutott Grand Slam-tornán a négy közé.

A háromszoros US Open-győztes (2011, 2015, 2018) Djokovicsra a döntőbe jutásért egy újabb amerikai vár Ben Shelton személyében: a 20 éves hazai kedvenc négy szettben, 3 óra 9 perc alatt kerekedett honfitársa, a tizedikként rangsorolt Frances Tiafoe fölé. Shelton Michael Chang 1992-es elődöntős szereplése óta a legfiatalabb amerikai elődöntőse lett a tornának.

New Yorkban a befedhető stadionok tetejét kedden a szervezők félig becsukták, hogy több árnyékot biztosítsanak a játékosoknak, illetve nézőknek a 33 fokos hőségben és magas páratartalomban – emelte ki az MTI.



TENISZ, US OPEN

FÉRFI EGYÉNI, NEGYEDDÖNTŐK

Djokovics (szerb, 2.)–Fritz (amerikai, 9.) 6:1, 6:4, 6:4

Shelton (amerikai)–Tiafoe (amerikai, 10.) 6:2, 3:6, 7:6 (9–7), 6:2

Szerdán játsszák

Medvegyev (orosz, 3.)–Rubljov (orosz, 8.)

Alcaraz (spanyol, 1.)–Zverev (német, 12.)