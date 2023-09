A vasárnapi döntő előtt egyértelmű volt: az eddigiekben abszolút kiegyensúlyozott és stabil játékot nyújtó, második kiemelt Novak Djokovics ellen csak akkor lehet esélye Danyiil Medvegyevnek, ha az elődöntőben látott teljesítményét tudja hozni. Mint ismert, az orosz teniszező túlzás nélkül élete játékát nyújtva ütötte le a pályáról az első kiemelt, egyben címvédő Carlos Alcarazt, így abban mindenképpen bízhatott, ha megismétli produkcióját, lehet esélye Djokovics ellen.

A szerb világklasszis az elődöntőben három szettben győzte le a hazai kedvenc Ben Sheltont, de a 20 éves játékos elleni mérkőzése közel sem volt erőfelmérő számára, nem nehezítette meg dolgát az amerikai titán. Az egész torna alatt egyetlen szorosabb meccse volt Djokovicsnak, honfitársa, Györe László már két szettes előnyben volt, majd onnan fordított a 36 éves klasszis, és folytatta útját pályafutása 24. GS-címe felé. És ha már Grand Slam címekről beszélünk,

Novak Djokovics 23 GS-tornagyőzelmével egyeduralkodó a férfiak között, de Margaret Court 24 címe még egyedüli, így esetleges győzelmével ezen rekordot is beállítaná a tenisz történelmében.

„Minden egyes Grand Slam-döntő egy újabb fejezet a történelemben, ezt pontosan tudom. Természetesen nagyon büszke vagyok rá. De nincs időm ilyeneken gondolkozni, és nem is engedem meg magamnak, hogy az járjon a fejemben, milyen tétje van a meccsnek. Amikor hasonló helyzetben voltam a múltban, például két éve az itteni döntőben, akkor talán túlságosan el voltam szállva a lehetőségtől, és alulteljesítettem. Nem akarom, hogy ez újra megtörténjen, és csak arra fogok koncentrálni, amit tennem kell.” – nyilatkozta a mérkőzés előtt Djokovics, utalva ezzel arra, hogy 2021-ben három sima szettben kapott ki a döntőben Medvegyevtől. Akkor az volt a tét, hogy megnyeri-e az összes Grand Slam-tornát azon naptári évben.

Medvegyev viszont éppen emiatt gondolta, hogy Djokovics mennyire fel fogja szívni magát, mondván, van bőven miért visszavágnia neki.

Novak mindig jobb, mint az előző meccsünkön. Én például megvertem őt a US Open döntőjében, aztán ő engem Párizsban. Carlos legyőzte őt Wimbledonban, ő pedig Cincinnatiben. A legjobb verzióját fogja nyújtani, nekem pedig minden idők legjobb Medvegyevét kell hoznom, ha le akarom győzni őt. Márpedig le akarom

– szögezte le az orosz klasszis, aki pályafutása negyedik GS-döntőjére készült.

Djokovics az első pillanattól uralta a mérkőzést

Nos, de térjünk rá magára a döntőre, amely természetesen a csordultig megtelt Arthur Ashe Stadionban vette kezdetét. Fontos viszont megjegyezni, hogy a világ legnagyobb teniszstadionjának tetőszerkezetét az időjárási viszonyok miatt bezárták, így sokkal magasabb páratartalom mellett kezdtek teniszezni a felek, mely azt is jelentette, hogy a pálya is lassabb lett. Azt már előre tudni lehetett, hogy a rendkívül hosszú labdamenetek döntő faktorai lesznek a mérkőzésnek, de ezen tényezők mellett még nagyobb hangsúlya volt a fizikális, hosszú labdameneteknek.

Fotó: Getty Images A telt házas Arthur Ashe Stadion

Elég csak annyit mondani, hogy rögtön a mérkőzés első labdamenete 19 ütéses párbajjá fajult, majd néhány pillanattal később 23 ütésen keresztül küzdöttek Djokovicsék egy pontért. Már az első labdamenetektől fogva látványos döntőt láttunk, a szerb klasszis viszont hamar előnyt szerzett: rögtön hozta adogatójátékát, majd elvette Medvegyev szerváját, így szinte azonnal két játékkal elhúzott a nyitó szettben.

A folytatásban Djokovics megőrizte előnyét, Medvegyevnek komoly lehetősége nem adódott a visszabrékre, mindössze néhány labdamenetet nyert Djokovics szervája mögött. Aztán 5:2-nél, az orosz adogatójátékánál a szerbnek adódott két lehetősége a szett lezárására, de egyik játszmalabdával sem élt, így saját adogatásával kellett lezárnia a szettet, amely sikerült is. Közel 50 perc után előnybe került Djokovics, aki az első partit 6:3-ra nyerte.

A nyitó szetthez tartozik, hogy ugyan Djokovics hamar előnyt szerzett, de kiválóan váltogatta adogatásait, mellyel Medvegyevet rendszeresen összezavarta, volt, hogy szerva-röptét játszott a szerb, melynél az orosz abszolút tehetetlen volt.

A második szett első Medvegyev-szervagémje igen nehézre sikerült, mivel többször is egyenlő volt az állás, és nagyon fontos volt, hogy ne kerüljön megint azonnal hátrányba az orosz. Ezt végül sikerült elkerülnie Medvegyevnek, hozta az adogatását, majd egészen 3:3-ig mindketten magabiztosak voltak szerváik mögött, majd újra az orosz jött, és kényszerült kulcspillanatban újabb bréklabda hárítására.

Ezt a feladatot viszont tökéletesen oldotta meg, egy rendkívül fizikális, maratoni labdamenetekkel tarkított játékot húzott be, mely alatt is megmutatkozott, hogy bizony Djokovics is szenved a rekkenő hőségben és magas páratartalomban.

Djokovics fizikálisan szenvedett

A rá következő játékban viszont a szerbnek adódtak problémái, olyannyira, hogy ugyan 40:15-re is vezetett szervagémjén belül, de fizikális gondjai adódtak, látszott rajta, hogy szenved a pályán. Abszolút ennek volt betudható az is, hogy indokolatlan esetben rövidített, és veszítette el a pontot – úgy tűnt, nem akar hosszú labdamenetekbe keveredni. Még mindig ezen adogatójátékában Djokovics kettős hibát is ütött, Medvegyev előtt megnyílt a lehetőség a brékre, de amikor igazán meleg volt a helyzet, a szerb klasszis egy őrületes megoldással hárította a bréklabdát. A gémet végül Djokovics közel negyed óra alatt húzta be, túlélve ezzel fizikális mélypontját.

Fotó: Getty Images Djokovics szenvedett a körülményektől

A következő két játékot különösebb probléma nélkül hozta az adogató fél, majd újra Medvegyev következett, és egy olyan labdamenet után lett egál az állás, melyet az orosz legalább kétszer – ha nem többször – nyert meg, de ez sem volt elég, Djokovics hihetetlen bravúrral nyerte meg a pontot. Az egyenlő után Medvegyev először bevert egy hatalmas szervát, majd a következő adogatását nem tudta pályára tenni a szerb, ezzel ugyan megnyerte a gémet, de hatalmas erőfeszítések közepette.

Djokovicsnak a szettben maradásért kellett küzdenie.

Ott viszont problémái adódtak, olyannyira, hogy Medvegyev szettlabdához jutott Djokovics szervája mögött, kihasználnia a lehetőséget viszont nem sikerült. Még annak ellenére sem, hogy konkrétan az ütőjén maradt a pont: rossz oldalt választott, ha egyenesen üti a labdát, biztosan övé a szett, de a szerb klasszis lefülelte a labdát, és hárított. Végül ugyan megint egy maratoni játékba torkollott a Djokovics szervagémje, de csak behúzta a szerb, így a második szett több mint másfél óra játék után rövidítésben dőlt el.

Fotó: Getty Images Medvegyev kezében volt a szett, mégsem zárta le

A hét nyert pontig tartó tiebreak-et az orosz játékos kezdte jobban, az első két pont az övé volt, de ahogyan az lenni szokott, Djokovics hátrányból állt fel, és egyik őrületes pontot nyerte a másik után, a New York-i közönség pedig mondhatni véresre tapsolta már a tenyerét. A szerb klassisnak 6–5-nél volt először szettlabdája, a labdamenetbe pedig Medvegyev csúnyán belerontott, így elbukta a játszmát,

Djokovics mindössze egy szettre került a végső győzelemtől.

Érdekesség, hogy ez a játszma volt az idei US Open leghosszabb szettje, több mint 1 óra 40 percen keresztül gyűrték egymást a felek. Nos, de kanyarodjunk rá a harmadik játszmára, melyet Djokovics kezdett, és hozta is gyorsan a játékot. Az látszódott, hogy mindketten egyre jobban szenvedtek fizikálisan, mely nem volt csoda a körülmények, és a közel immár három órányi játék ismeretében.

Medvegyev az utolsó esélyt is eljátszotta

Medvegyev pedig mondhatni a legrosszabbkor remegett meg, második adogatójátékát elveszítette, ezzel pedig Djokovics 3:1-re húzott el szetten belül. Igen ám, de ezek után mintha a szerb is veszített volna koncentrációjából, vagy csak egyszerűen tudatosult benne, hogy karnyújtásnyira került a siker, de többször is önhibájából veszített pontokat. Ez pedig odáig fajult, hogy első alkalommal a mérkőzésen bukta el adogatójátékát, ezzel adva Medvegyevnek egy utolsó utáni esélyt.

Az orosz teniszező viszont finoman szólva sem élt vele, rá következő szervajátékában több elhamarkodott, vagy átgondolatlan döntést hozott, el is veszítette a gémet, így Djokovics 4:2-re vezetett, két játékra kerülve a győzelemtől.

Ezek után pedig már sok kérdés nem is maradt, és ha őszinték akarunk lenni, akkor ez a mérkőzés a drámai második szett után eldőlt: Medvegyev saját szerváját ugyan még tudta hozni, Djokovics viszont adogatójátékával lezárta a mérkőzést, megnyerve a harmadik szettet 6:3 arányban.

Ezzel Novak Djokovics 36 évesen, egy őrületes kemény csatában győzte le orosz riválisát, méghozzá három szettben, megnyerve ezzel pályafutása 24. Grand Slam-tornacímét – és beállítva Margaret Court rekordját. És ha már New York és a 24-es szám, Novak Djokovics Kobe Bryant előtt tisztelgett győzelmi pólójával, melyen a „Kobe Forever” felirat állt.

US Open, férfi egyes, döntő

Danyiil Medvegyev (orosz,3.)–Novak Djokovics (szerb,2.) 3:6, 6:7, 3:6

(Borítókép: Getty Images)