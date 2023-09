Nadal szerint nincs mit megvitatni azon, ki a tenisztörténelem legjobbja

A 22-szeres Grand Slam-győztes és kétszeres olimpiai bajnok spanyol Rafael Nadal az AS spanyol sportlapnak adott interjújában elmondta: a világelső Novak Djokovics a tenisztörténelem valaha volt legjobb játékosa.

Úgy gondolom, hogy a számok, azok számok, a statisztikák pedig statisztikák. Ebben az értelemben neki jobb számai vannak, mint nekem. Ez vitathatatlan, ez az igazság. A többi már ízlések és érzések dolga, hogy valaki az egyiket vagy másikat kedveli jobban

– fogalmazott a 37 éves játékos, aki sérülése, illetve csípőműtétje miatt alig játszott idén.

Rafael Nadal arról is beszélt, hogy a történeteket mindenki a saját szája íze szerint látja, így például sokan mondják, őt a sérülései akadályozták meg abban, hogy még több címet nyerjen. Erről azonban úgy vélekedett, ez is a sport része, elmaradhatatlan velejárója.

„Azt gondolom, hogy a címek tekintetében Djokovics a történelem legjobbja, és ezen nincs mit megvitatni.”

A spanyol elmondta: célja volt, hogy ő szerezze meg a legtöbb Grand Slam-trófeát, de nem bántja, hogy időközben szerb riválisa megelőzte őt, és ez nem okoz neki frusztrációt. Ahogy fogalmazott, elégedett mindazzal, amit karrierje során elért.

Nadal készül a visszatérésre

A 37 éves klasszis júniusban csípőműtéten esett át, az edzéseket pedig néhány héttel ezelőtt kezdte újra. Elmondta, hogy sokat van az edzőteremben, és a rehabilitációját továbbra is folytatja, emellett a pályás edzéseken is mindennap részt vesz. Egyelőre azonban csak óvatos intenzitással dolgozik, a fókusz pedig a rehabilitációs munkán van, nem a teniszen. Bízik viszont abban, hogy két hónap múlva már teljes értékű edzésmunkát végezhet, így megfelelően tud felkészülni a következő idényre.

Az egyéniben és párosban is olimpiai bajnok, a világranglistát 209 hétig vezető Nadal eddig 92 trófeát szerzett, köztük 22 Grand Slam-serleget, utóbbival a férfiak mezőnyében a második helyet foglalja el a jelenlegi világelső Novak Djokovics mögött, aki 24. címét az idei US Open megnyerésével gyűjtötte be.

A korszakos spanyol teniszezőnek korábbi bejelentése szerint a 2024-es lesz az utolsó éve az élsportban, azonban a mostani interjúban sem erősítette meg biztosan, hogy tényleg visszavonul. Nadal kiemelte:

most úgy érzi, hogy az utolsó szezonjának fut neki, de menet közben azért jöhetnek ezzel kapcsolatosan más gondolatai, ha jó erőben érzi magát, kordában tudja tartani a sérüléseit, valamint az eredményei sem feltétlen azt mutatják, hogy végleg lejárt már az ideje.

El tudná képzelni magát a Real Madrid elnökeként, de…

Pár nappal korábban az a hír járta be a sportvilágot Nadalról, hogy szívesen elvállalná a Real Madrid elnöki pozícióját.

A klasszis köztudottan nagy rajongója a fővárosi alakulatnak, és a nagyinterjúban sem kerülhette meg a témával kapcsolatos kérdést. Nadal kiemelte: általánosságban beszélt erről a lehetőségről, az újságok pedig a figyelemfelkeltőbb cím érdekében hajlamosak kiemelni a szövegkörnyezetből a hangzatos dolgokat, amik aztán így teljesen más hangsúlyt kapnak.

Erről csupán annyit mondhatok, ha megkérdezi tőlem valaki, hogy szívesen elvállalnám-e a Real Madrid elnöki pozícióját, akkor a válaszom az, hogy természetesen igen. Ez persze még messze nem jelenti azt, hogy ez valóban megtörténik majd egyszer, és az is elképzelhető, hogy soha az életben nem lesz olyan ambícióm, hogy megpróbáljak az lenni. Mindenekelőtt azért, mert vannak nálam felkészültebb emberek erre a tisztségre, akik lehetőségeiket és képességeiket tekintve megelőznek, ha majd arra kerül a sor, hogy meg kell találni Florentino Pérez utódját, amikor a Real Madrid történetének egyik legjobb elnökének lejár a megbízatása. Amúgy pedig úgy vélem, utóbbi ismeretében egyáltalán nem sürgős most új elnökben gondolkodni. Valóban szeretem a sportot úgy egészben, ezen belül persze én is fanatikus futballrajongó vagyok, valamint a Real Madrid szimpatizánsa. Általánosságban szóval természetesen tetszene a feladat, de az még nem jelenti azt, hogy valós esélyem mutatkozik arra, hogy az életben ebből valaha valóság legyen.

(Index/MTI)