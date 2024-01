Öt magyarral a főszerepben rajtol az év első, történelmi jelentőségű tornája

2023. január 29-én történelem íródott Melbourne-ben, amikor a férfi egyes fináléjában Novak Djokovics három szettben legyőzte a görög Sztefanosz Cicipászt, ezzel elhódítva pályafutása 22. Grand Slam-trófeáját – Ausztráliában a tizedik elsőségét szerezte meg. Azóta a 36 éves világklasszis megnyerte a Roland Garrost, majd a US Opent is – természetesen csak a Grand Slam-tornákat említve –, így immár az ő neve mellett olvasható, hogy a legtöbb GS-trófeával rendelkező teniszező. Ennek ellenére Djokovics közel sem vesztett motivációjából, további sikerekre, trófeákra éhes, célja pedig, hogy tizedik győzelme után megszerezze tizenegyedik címét a kontinensen.

Sztefanosz Cicipász tavaly ugyan finalista volt, de idén közel a szenzáció erejével bírna, hogyha eljutna az utolsó mérkőzésig, vagy éppen ő állítaná meg útján a szerb teniszezőt. A hetedik helyen kiemelt görög formája nagyon ingadozó, jelenleg nehéz elképzelni róla, hogy megismételje 2023-as teljesítményét. Főként annak ismeretében, hogy már az első fordulóban komoly feladatot kapott a korábbi top 10-es Matteo Berrettini személyében. A görög játékos három vereséggel zárta a mögöttünk hagyott esztendőt, míg az új év első két hetében kétszer lépett pályára, és ugyan megverte a világranglista-314. Steven Diezt a United Cupon, Alexander Zverev ellen nem volt esélye.

És ha már Zverev. Az első számú német játékos – aki egyébként februárban Magyarországra érkezik – a torna egyik titkos esélyese lehet. A világranglista-6. Zverev kiválóan kezdte az évet, öt egyéni mérkőzéséből négyet megnyert, míg a német vegyes páros csapattal megnyerte a United Cupot – a fináléban oldalán Laura Siegemunddal. A korábbi világ- és olimpiai bajnok sorsolása szerencsés, a nyitófordulóban honfitársa, Dominik Koepfer ellen meccsel, míg az első komolyabb akadály a negyedik körben a 11. kiemelt Casper Ruud ellen következhet.

Ugyanúgy, mint a még mindig csak 20 éves Carlos Alcarazét, akinél az Australian Open az egyetlen olyan Grand Slam-torna, ahol még nem jutott be a negyedik fordulóba. Minden másik, kéthetes viadalon legalább elődöntős volt, vagy megnyerte a tornát. A kétszeres GS-torna-győztes spanyol klasszis annak ellenére, hogy idén még nem játszott tétmérkőzést – és mindössze bemutató jelleggel lépett pályára –, a végső győzelemre is esélyes favoritok közé tartozik.

A fogadóirodák szorzói alapján a spanyol teniszező a második legesélyesebb arra, hogy január végén magasba emelje a trófeát – Novak Djokovics mögött. Kérdés, hogy 2024 ausztrál nyara elhozza-e számára az áttörést, és maradandót alkot-e a kontinensen.

Azon a kontinensen, amelynek az elmúlt hónapokban újabb top 10-es játékosa született Alex De Minaur személyében, aki immár a vasárnap hajnalban rajtoló torna egyik legjobban várt sztárja lesz. De Minaur idén még nem vesztett mérkőzést – háromból három győzelem a mérlege –, olyan komoly riválisokat győzött le közben, mint Taylor Fritz, Alexander Zverev és Novak Djokovics. Utóbbi hat év után szenvedett vereséget újra a kontinensen, az ausztrál jóvoltából.

A 24 éves teniszező élete formájában játszik, és azok után, hogy november végén Davis-kupa-döntőt vívott az ausztrál válogatottal, most hazájában tenné le névjegyét emlékezetes meneteléssel. Erre egyébként minden esélye meg is lesz, mivel az első fordulóban ugyan korábbi éljátékossal, Milos Raoniccsal találkozik – aki 2016-ban elődöntőt játszott az Australian Openen –, de a kanadai szervagép két évig alig volt játékban különböző sérülései miatt.

És akkor még nem is említettük az olaszok új nemzeti hősét, azt a teniszezőt, aki tavaly év végén néhány napon belül kétszer győzte le Novak Djokovicsot, és a világ – kijelenthetjük – legjobb formában lévő játékosaként érkezett Ausztráliába. Jannik Sinneről van szó, a világranglista negyedik helyezett játékosáról, aki szintén a végső győzelemre esélyesek között sorakozik, sőt Djokovicson kívül talán ő a másik, akit „mindenki a legszívesebben legyőzne”.

Sinner legjobb eredménye egyelőre Ausztráliában a 2022-es negyeddöntője, hogyha ezt idén nem szárnyalja túl, akkor az minden bizonnyal a torna egyik meglepetése lenne. A 2001-es születésű játékos őrületes formában zárta a szezont, felkészülése is rendben zajlott, bemutató tornákon nyújtott formája biztató – gémeket is alig bukott –, míg sorsolása sem „ördögtől való”, így tényleg nehezen látni, ki állítaná meg három nyert szettig zajló mérkőzésen az olaszok titánját.

A végső győzelemre esélyes világsztárokon kívül számunkra a magyar teniszezők mérkőzései is kiemelt fontosságúak lesznek, így Marozsán Fábiánnak, Fucsovics Mártonnak és a pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésére készülő Valkusz Máténak is szurkolhatunk. A két top 100-as teniszezőnk alanyi jogon indulhat el a legjobb 128 mezőnyében, ráadásul Marozsánnak ez lesz az első Grand Slam-tornája, amelyen Magyarország első számú játékosaként léphet pályára. Marozsán korábban még nem játszott az Australian Open főtábláján, csak selejtezőben volt érdekelt, de idén még arra is esélye nyílik, hogy egy – vagy akár több – mérkőzést nyerjen a legjobbak között.

A Hajdúszoboszló SE teniszezőjének felkészülésébe hiba csúszott az alapozás alatt, nem várt betegséggel küzdött, de az aucklandi felvezető tornán mutatott formája már több mint biztató volt, így egyáltalán nem az esélytelenek nyugalmával léphet pályára az első fordulóban. Sőt! Ellenfele a legjobb 128 között a korábbi US Open-győztes Marin Cilic lesz, de a horvát óriás játékereje, minősége már közel sem olyan, mint volt akár néhány évvel ezelőtt, míg 35 éves kora és az ezzel járó fizikai hátrányai sem növelik esélyeit.

Az a cél, hogy Fábián minél hosszabb labdameneteket alakítson ki Ciliccsel szemben, ugyanez működött Gael Monfils ellen is, minél tovább tartott egy-egy pont, annál jobban megtörte a francia ritmusát. Ugyanez lehet az ellenszer a horvát ellen is, ezzel talán meg lehet fékezni lehengerlő, agresszív stílusát, főleg, ha le is fárad tőle. A tanítványom fejben elképesztően erős, de azt azért nem mondanám most biztosra, hogy a fiatal kora miatt minél hosszabb a meccs, annál több esélye van Cilic ellen, mert nehéz decembere volt a betegsége miatt, és most is köhög kicsit, pár napig hőemelkedése is volt, miután elutaztunk otthonról. A saját adogatásainál ezért arra kell törekednie, hogy minél jobban reagáljon a ritörnökre, ott viszont nem szabad hosszú gémekbe bonyolódni