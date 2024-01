Már az első körben búcsúzott a korábbi világelső Melbourne-ben

A Telegraph beszámolója szerint a háromszoros Grand Slam-torna-győztes (US Open: 2012; Wimbledon: 2013, 2016), 36 éves brit játékos csak az első fél órában tudta felvenni a versenyt az argentin Tomás Martín Etcheverryvel. Miután a 24 éves, 30. kiemelt dél-amerikai játékos szoros küzdelemben megnyerte az első szettet, a brit teljesítménye megakadt, játéka szétesett.

A további két szettben egyre nehezebben vette az akadályokat, és került messzebb a fordítástól. Végül 6:4, 6:2, 6:2-re nyert Etcheverry, és jutott tovább a következő fordulóba a melbourne-i torna második napján.

A vesztes Murray a találkozó után elmondta:

minden valószínűség szerint az utolsó mérkőzését játszotta az Australian Openen.

Az első fordulóban más neves búcsúzó is akadt a férfiak mezőnyében: hétfőn kikapott a 38 éves svájci Stan Wawrinka is. A háromszoros GS-torna-győztes Wawrinkát (Australian Open: 2014; Roland Garros: 2015; US Open: 2016) a 20. kiemelt francia Adrian Mannarino győzte le öt játszmában, 3 óra 38 perces csatában. A négy szetten át fordulatokban bővelkedő párharc a 26 perces ötödik felvonásban sima kifutást hozott: Wawrinka akkor játékig sem jutott a szintén rutinos, 35 éves riválisával szemben.

A 24 éves cseh Markéta Vondrousová kiesése az AO eddigi legnagyobb meglepetése a nők versenyében. A tavalyi wimbledoni bajnokság győztese az ukrán Dajana Jasztremszkától kapott ki az első fordulóban 6:1, 6:2-re.

Marozsán Fábián a korábbi US Open-bajnok Marin Cilic búcsúztatását követően már a második fordulóra készülhet, ahol a 22. kiemelt Francis Cerundolo lesz az ellenfele. Fucsovics Márton, illetve Valkusz Máté kedden kezd a legjobb 128 mezőnyében, előbbi a 14. kiemelt Grigor Dimitrov ellen lép pályára, míg utóbbi a hazai pályán szereplő Marc Purcell ellenfele lesz.

Australian Open, Melbourne, 1. forduló

férfi egyes:

Tomás Martín Etcheverry (argentin, 30.) – Andy Murray (brit) 6:4, 6:2, 6:2

Adrian Mannarino (francia, 20.) – Stan Wawrinka (svájci) 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0

női egyes: