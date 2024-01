A magyar válogatott játékosai életre szóló élményt szereznének hétvégén szurkolóiknak

Hosszú évek, évtizedek óta nem látott népszerűség övezi a teniszt Magyarországon, amely nem csoda, mivel Marozsán Fábián a múlt esztendőben robbant be a világ legjobbjai közé, helyét pedig azóta is magabiztosan őrzi a top100-ban, sőt hétfőtől a világranglista 57. helyén jegyzik. A 24 éves teniszező ennek köszönhetően a magyar válogatott első számú játékosaként léphet pályára péntektől Tatabányán, amely elmondása szerint hatalmas élmény lesz számára, ezért dolgozott egész pályafutása során.

Nagyon örülök annak, hogy telt ház előtt léphetünk pályára, jó érzés, hogy ennyien kíváncsiak a csapatra, de még abba nem gondoltam bele, hogy milyen érzés lesz, amikor első számú játékosként szólítanak pályára. Sokáig úgy készültem, hogy Jan-Lennard Struff ellen fogok először játszani, de Alexander Zverev távolléte miatt ez változik, amelynek örülök, mivel úgy gondolom, így több esélyem lesz a győzelemre

– tekintett előre Marozsán, aki hozzátette, Ausztráliából hazatérve egy kisebb betegséggel küzdött, gyomorfertőzése volt, de immár jobban érzi magát, és reméli fizikailag a legjobb formájában lesz péntek délutánra.

Nagy Zoltán szövetségi kapitány elmondta, a válogatott összes tagja jó formában érkezett Tatabányára, az pedig, hogy az Australian Openen elődöntős Zverev az utolsó pillanatban lemondta a szereplést, nem változtat a felkészülésen.

Minden a tervek szerint halad, az Australian Openen szereplő játékosaink múlt hét elején érkeztek vissza, Tatabányán pedig hétfő óta készülünk, nagyon várjuk már a mérkőzéseket

– tette hozzá a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Valkusz Máté – aki az Australian Openen pályafutása során első alkalommal jutott főtáblára – arról beszélt, nagyon örül, hogy újra együtt a csapat, jól érzik magukat, míg az Ausztráliában aratott győzelmei, illetve főtáblás részvétele nagyot dobott önbizalmán, amelynek köszönhetően karrierje újabb lendületet vehet.

„Nagyon sok jó élménnyel tértem haza Ausztráliából, jó formában érzem magam, és ugyan elsősorban a párosra készülök, de hogyha esetleg rám kerülne a sor egyéni mérkőzésen is, nagyon szívesen lépnék pályára” – folytatta Valkusz.

Abban egyetértettek a válogatott játékosai és a szövetségi kapitány, hogy Alexander Zverev távolléte miatt esélyeik azért nőttek, de így is nagyon erős a német csapat – három top100-as játékossal keretében. Mindannyian nagyon számítanak a telt házas tatabányai közönségre, remélik, két napon keresztül feledhetetlen teniszélménnyel, színvonalas mérkőzésekkel ajándékozhatják meg a kilátogatókat.

A németeket lenyűgözte Tatabánya

Michael Kohlmann, a német Davis-kupa válogatott szövetségi kapitánya azzal kezdte sajtótájékoztatóját, hogy köszöntet mondott a magyar szervezésnek, mivel kiváló kiszolgálásban részesültek, illetve a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokra is kitért, amely lenyűgözte a német csapatot. Ami Alexander Zverev hiányzását illeti, a szövetségi kapitány elmondta, az utolsó pillanatig reménykedtek benne, hogy számíthatnak világklasszis játékosukra, kapcsolatban is álltak vele, de végül úgy kellett dönteniük, hogy másik teniszezőt hívnak be a csapatba.

Felmerült az is, hogy Zverev amennyiben jobban érzi magát szombatra, akkor pályára léphet, de nem akartunk kockáztatni, és négy játékossal nekivágni a hétvégének, így mivel Maximilian Marteter az imént vereséget szenvedett Montpellierben, kézenfekvő volt, hogy őt hívjuk be. Természetesen hatalmas veszteség, hogyha top10-es játékosunk nem léphet pályára, de bízom a csapatomban, és szerintem ugyanúgy van esélyünk a továbbjutásra

– mondta a német kapitány.

Kohlmann hangsúlyozta, hogy Zverev távolléte miatt abszolút kiegyenlítettek az esélyek, minden mérkőzésre 50-50 százalék esélyt lát, így kiélezett, izgalmas összecsapásra számít.

Arról is szó esett, hogy az öt évvel ezelőtti, magyarok elleni Davis-kupa találkozó óta rengeteget fejlődött a magyar tenisz, két top100-as játékosa van a válogatottnak, Marozsán Fábiánt pedig elképesztő teniszezőnek tartja a német kapitány.

„Marozsán mind a három mérkőzését láttam az Australian Openen, nagyon jó formában van, agresszív, támadó teniszt játszik, nagyon készülünk rá, de mivel a tatabányai pálya lassabb, mint az ausztrál volt, így ellene is lesz esélye annak a német játékosnak, aki végül kiáll ellene.”

Végezetül Kohlmann hozzátette, ők is értesültek arról, hogy minden jegy elkelt, és telt ház lesz Tatabányán, amely azt mutatja, hogy a tenisz nemzeti sportnak számít az országban. A Davis-kupa találkozó párosításainak sorsolását csütörtökön tartják, a program pedig péntek délután 15 órakor kezdődik.

(Borítókép: Marozsán Fábián, Valkusz Máté, Nagy Zoltán és Füle Mátyás (b-j) a Davis-kupa sajtótájékoztatón 2024. január 31-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)