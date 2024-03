Marozsán Fábián úgy érzi, még mindig van benne tartalék, és újra megnyerné a lottóötöst

Marozsán a mérkőzést megelőzően lapunknak arról mesélt, hogyan készül a megmérettetésre, illetve azt is elárulta, hogy a világ egyik legjobb teniszezője is előszeretettel edz vele az egyik legnagyobb presztízsű tornán.

Ezen a szinten soha nem könnyű akár egyetlen mérkőzést is nyerni, ez pedig sajnos meglátszott az előző tornákon nyújtott eredményeimen: Amszterdamban, Dohában és Dubajban összesen egy mérkőzést nyertem, így nem voltam elégedett magammal. Amikor megérkeztünk Kaliforniába, próbáltunk változtatni a felkészülésemen, hogy sokkal többet legyek pályán, minél többet üssek. Mindennap járok fizioterapeutához, illetve a vitaminokra is sokkal jobban odafigyelek. Nagyon jó érzés volt, hogy újra sikerült mérkőzést, majd mérkőzéseket nyernem Indian Wellsben, a játékom kezd újra összeállni, úgy érzem, hogy még bőven van bennem tartalék

– értékelte hazánk legjobb teniszezője az elmúlt napokban nyújtott teljesítményét, amelynek köszönhetően pályafutása során először készülhet az ötödik, Grand Slam-tornaként is jegyzett verseny, nyolcaddöntőjére. Ennek kapcsán Marozsán előre tekintett, hogy mi várható a világranglistán 2. helyezett Carlos Alcaraz elleni mérkőzésen, akit eddigi egyetlen mérkőzésükön, tavaly májusban, Rómában legyőzött.

Biztos vagyok benne, hogy teljesen más mérkőzés lesz, mint volt a tavalyi, most kemény pályán játszunk, minden bizonnyal a világ második legnagyobb teniszstadionjában. Sokkal jobban készülni fog belőlem, mint legutóbb, de Alcaraz lényegesen rutinosabb nagyobb stadionokban, én pedig még nem is edzettem ekkora pályán, így a körülményeket tekintve előnyben lesz hozzám képest. Nagyon fura érzés lesz pályára lépni, biztos vagyok benne, hogy az első játékokban szoknom kell majd a környezetet, de újra szeretném megmutatni a világnak, hogy mire vagyok képes

– fejtette ki a világranglistán 58. Marozsán.

Emlékeztetett, hogy nem szabad az eddigi egyetlen mérkőzésükből kiindulni, most is sokkal esélyesebb a spanyol világsztár, így próbál realista maradni, mivel legutóbb is azt mondta, hogy olyan volt legyőzni Alcarazt, mint megnyerni a lottóötöst.

„Nekem a lehető legjobb játékomat kell mutatnom ahhoz, hogy legyen esélyem, és azon is nagyon sok fog múlni, hogy Alcaraz hogyan kezdi a mérkőzést. Hogyha tudom tartani vele a lépést az első játékokban, és tartom a szervámat, akkor jobb helyzetben lehetek, de ha ugyanúgy az első ponttól kezdve nekem ugrik, mint tette azt előző mérkőzésein, akkor senkinek sem lenne ötlete, mitévő legyen a pályán.”

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián egyszer már csodát tett Alcaraz ellen

Az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban Marozsán elárulta: ugyan még mindig szokatlan számára, hogy hétről hétre a világ legjobb teniszezőivel kell összecsapnia, de újabb pozitív visszajelzést kapott egy világsztártól. A világranglistán jelenleg 11. helyezett, korábban Australian Open- és Roland Garros-finalista Sztefánosz Cicipásszal már két edzést teljesített, utóbbi alkalommal pedig a görög sztár csapata kereste meg Marozsánékat azzal, hogy lenne-e kedvük újra Cicipásszal edzeni.

A magyar teniszező a tréningekről elárulta, jó ritmusú beütések voltak, élvezte a közös edzéseket, és egy újabb visszaigazolással gazdagodott, amelyre építhet a jövőben.

Végezetül elárulta, hogy a Seyboth Wild elleni harmadik fordulós mérkőzése alatt volt egy rosszabb lépése, gyakorlatilag összeakadtak a lábai, amely miatt kötést kapott és egy rövidebb ápolásra szorult, de ma reggel már úgy kelt fel, hogy nem érez fájdalmat, így koncentrálhat a holnap esedékes, Alcaraz elleni mérkőzésre.

Az Indian Wells-i, ezres kategóriájú torna szervezői hivatalosan még nem közölték a keddi játékrendet, de Marozsán Fábián és Carlos Alcaraz összecsapása minden bizonnyal a Center pálya programjának része lesz. Amennyiben az esti programban kapnak helyet, úgy magyar idő szerint szerda hajnalban rendezik a találkozót.

(Borítókép: Getty Images)