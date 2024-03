A spanyol szupersztár úgy védte meg címét Indian Wellsben, hogy újraírta a fizika törvényeit

Megismétlődött a tavalyi finálé Indian Wellsben, mivel idén is az orosz Danyiil Medvegyev és a spanyol Carlos Alcaraz küzdött meg a négy Grand Slam-torna után legrangosabbnak tartott verseny trófeájáért. A címvédő, egyben világranglista-2. Alcaraz azok után jutott be a döntőbe, hogy a négy között idén elsőként győzte le Jannik Sinnert, valamint a korábbiakban többek között Marozsán Fábiánnak is visszavágott. Danyiil Medvegyevnek lényegesen „egyszerűbb” út vezetett a fináléig, főleg azok után, hogy a világelső Novak Djokovics nyolcaddöntőbe sem jutott a teniszparadicsomban.

Ami az orosz és spanyol klasszis egymás elleni mérlegét illeti, az Indian Wells-i finálét megelőzően öt alkalommal meccseltek egymás ellen, amelyekből az orosz kétszer, a spanyol pedig háromszor került ki győztesen. Alcaraz legutóbb még tavaly ősszel, a cincinnati tornán jutott döntőbe, Medvegyev pedig az Australian Open fináléját bukta el Jannik Sinner ellen, kétszettes előnyből.

A mérkőzést az adogatást kezdő Medvegyev nyitotta jobban, miután hozta szerváját, rögtön elvette Alcarazét, így szűk negyed órát követően már 3:0 állt az eredményjelzőn. Még annak ellenére is, hogy az orosznak is problémája adódott második szervagémje mögött: de hárította mind a három bréklehetőséget.

Fotó: Getty Images Danyiil Medvegyev

A folytatásban viszont a spanyol szupersztár akarata érvényesült jobban, a látványos labdamenetek mellett mindkét teniszező többször ki nem kényszerített hibát ütött, majd Alcaraz kiegyenlítette az állást. Zsinórban három elvesztett gém után újra Medvegyev neve mellé húzhattunk be egy strigulát, majd a spanyol klasszis magabiztos maradt adogatásai mögött. Ekkor már 16 ki nem kényszerített hibánál járt Alcaraz, szembetűnő volt, hogy saját magához képest többször hibázott a spanyol, ennek köszönhetően pedig Medvegyev 5:4-es vezetésnél két pontra került a szettről.

Alcaraz megrázta magát, hozta végül szerváját, majd a következő játékban lejátszották talán az egész torna leglátványosabb pontját.

A spanyol klasszis fogadásainál taktikát váltott, sokkal hátrébbről fogadta az orosz szerváit, amellyel megzavarta Medvegyevet, de végül a brék nem jött össze, így jöhetett a hét nyert pontig tartó rövidítés. Alcaraz nagyon jól kezdett, az első három pont az övé volt, majd 5:2-re is elhúzott, de nem tudta lezárni a szettet, egyenlített az orosz. Ezt követően viszont a spanyol előbb hozta a pontot szervájánál, majd első szettpontját fogadóként kihasználta – Medvegyev szélesre ütötte a fonákot –, így több mint 1 óra után Alcaraz nyerte az első szettet.

Minden adott volt a hasonló, vagy még ennél is magasabb színvonalú folytatáshoz.

Medvegyev frusztráltabbá vált, többet hibázott, Alcaraz pedig minden labdáért elment, a legnehezebb szituációkból olyan ütéseket húzva, amelyek szembe mentek a fizikai törvényeivel. A spanyol csuklójával olyat művelt, amit nagyon ritka esetben láthatunk teniszpályán, érthető, hogy orosz riválisát az őrületbe kergette vele. Medvegyev egyébként nem játszott rosszul, hozta második adogatását szetten belül, de Alcaraz főleg szervái mögött sebezhetetlennek tűnt.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz mindent visszaadott

A folytatásban a 20 éves spanyol vesztett pont nélkül, többek között egy 99 mérföld per órás tenyeres nyerővel hozta adogatását, amely demoralizálóként hatott az oroszra. Ezt követően nem volt meglepő, hogy Medvegyev megint elbukta szerváját – miközben egyre többször került összetűzésbe a közönséggel. Amely valamilyen szinten érthető volt, mivel az Indian Wells-i centerpálya 16 ezer fős közönsége az egész mérkőzés alatt kizárólag Alcaraznak szurkolt.

Ennek ellenére a spanyol nem zökkent ki a ritmusból, magabiztosan hozta adogatását, egyúttal pedig a mérkőzést is megnyerte két játszmában.

Alcaraz a tavalyi győzelme után idén is megnyerte az Indian Wells-i mestertornát, megvédte címét, továbbá a tavaly nyári, wimbledoni sikere után újra tornagyőzelmet ünnepelhet.

Mert ez a Carlos Alcaraz verhetetlennek bizonyult a teniszparadicsomban, Medvegyevnek semmi oka a szégyenkezésre. A világ teniszének színe java Miami felé veszi az irányt, ahol szerdától kezdődik az év második mestertornájának főtáblája, a világelső Novak Djokovics nélkül, de két magyar résztvevővel: Marozsán Fábiánnal, és Fucsovics Mártonnal.

A női mezőnyben a világelső Iga Swiatek bizonyult a legjobbnak, miután a fináléban két szettben legyőzte a görög Maria Szakkarit.

INDIAN WELLS, ATP 1000, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz – Danyiil Medvegyev 7:6, 6:1

(Borítókép: Getty Images)