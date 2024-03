A volt feleség szerint kizárt, hogy Konsztantyin Kolcov öngyilkosságot követett el

Mihajlova a sajtó munkatársának hozzátette: „Azt hiszem Ön, vagy a kollégái nagyon félreértettek valamit, vagy tényként közölték a rendőrség öngyilkosságra vonatkozó feltételezéseit.”

Továbbá hozzáfért az emailjeihez is, amelyekből kiderült, hogy több apartmant foglalt, és autót is bérelt. Tehát nem volt öngyilkosságra utaló jel – a búcsúlevél hiányosságát is kiemelte Mihajlova –, de természetesen nem tudni biztosat, míg le nem zárul a nyomozás.

Kolcovnak három gyermeke született korábbi párjától, akikről a nő elmondta, hogy a két idősebb, Daniil és Alexander nagyon nehezen viselik a történteket, ugyanis 16, illetve 18 évesek, tehát mindent felfognak már az eseményekből. A legkisebb, Stefan csupán még öt esztendős, ő úgy tudja, hogy édesapja a mennyországba ment.

Ahogy már beszámoltunk róla: a belorusz teniszezőnő, Arina Szabalenka párja, Konsztantyin Kolcovot két nappal ezelőtt holtan találták egy Miamiban található szálloda területén, aki éppen azért tartózkodott ott, hogy a belorusz versenyzőt támogassa.

Először arról szóltak a hírek, hogy balesetben vesztette életét, majd a rendőrség öngyilkosságra gyanakodott, ugyanis nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat. A Miami-Dade megyei rendőrsége azt közölte, hogy helyi idő szerint hétfőn 00.39-kor kaptak egy hívást, mely szerint a St. Regis Bal Harbour Resortban egy férfi kiugrott az erkélyről.

A feleség azonban azt gondolja, hogy túlzott alkoholfogyasztás miatt lezuhant az erkélyről.

Szabalenka párja halála ellenére folytatja a versenyzést, az éppen zajló miami tenisztornán is részt vesz. A világranglista-2. teniszezőnő pénteken lép először pályára, éppen legjobb barátnője, a spanyol Paula Badosa ellen.